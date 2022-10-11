ЮФЛ-2, 11-й тур: «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом», «Рубин» разгромил «Строгино»

Матчи 11-го тура ЮФЛ-2 среди игроков до 18 лет. ЦСКА уступил «Чертаново» (1:2) и другие встречи.

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