ЮФЛ-3, итоги 11-го тура: «Акрон-Академия Коноплева» сыграла вничью со «Спартаком» и другие матчи

Результаты матчей 11-го тура ЮФЛ-3 среди футболистов до 17 лет. Больше информации об ЮФЛ можно узнать в официальном Telegram-канале турнира.