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Фристайл

Сегодня, 13:35

Курашов об инциденте с Добровой: «Настораживает неподтвержденная информация в СМИ»

Курашов прокомментировал инцидент с Добровой
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов прокомментировал инцидент с фристайлисткой Марией Добровой.

«Документальных подтверждений федерация на сегодняшний день не имеет. Откуда пошла эта информация, мы не понимаем, я об этом узнал тоже из прессы. Артем сегодня вообще не в сборной команде, он — региональный спортсмен. Мария Доброва на централизованной подготовке в сборной команде не находится. В любом случае, мы разберемся. Мы всегда основываемся только на фактах и на подтвержденных документально обстоятельствах. А как это оказалось в прессе, мы не понимаем. Нас настораживает, когда такая информация появляется. Сейчас мы разбираемся с этим», — приводит слова Курашова «Газета.Ru».

Сперва в СМИ появилась информация, что Доброву избил еще один спортсмен — Артем Набиулин, при этом и он, и Мария находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Работники отеля вызвали полицию и «скорую», и фристайлистка якобы была доставлена в больницу с сильной травмой переносицы.

Позже стало известно, что у Добровой и ее парня Набиулина возникла ссора с неизвестными им мужчиной и его спутницей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/07/20157835.shtml
фристайл
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