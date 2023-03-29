Чемпиона России по фристайлу Набиулина дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Допинг
Сегодня, 17:22
Российский фристайлист Артем Набиулин дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Спортсмен нарушил пункт 4.4 общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении). Набиулин дисквалифицирован на один год, срок отстранения действует с 10 марта 2023 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.
Дисквалификация фристайлиста завершится 18 декабря 2023 года.
В марте 2021 года Набиулин стал чемпионом России по фристайлу в дисциплине ски-кросс.