Чемпиона России по фристайлу Набиулина дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Российский фристайлист Артем Набиулин дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен нарушил пункт 4.4 общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении). Набиулин дисквалифицирован на один год, срок отстранения действует с 10 марта 2023 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Дисквалификация фристайлиста завершится 18 декабря 2023 года.

В марте 2021 года Набиулин стал чемпионом России по фристайлу в дисциплине ски-кросс.