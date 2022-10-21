Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Разговор по пятницам
Все интервью
Главная
Разговор по пятницам

Сегодня, 00:00

Владислав Бондаренко: «Торпедо» почти вышло наверх. На совете директоров Авдеев произнес: «Вы что творите?!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Роман Авдеев и Владислав Бондаренко.
Владислав Бондаренко.
Фото ФК «Торпедо»
Владислав и Виктор Бондаренко.
Фото из личного архива Владислава Бондаренко
Владислав Бондаренко.
Фото ФК «Торпедо»
Владислав Бондаренко с братом, отцом, Юрием Семиным и Владимиром Коротком.
Фото из личного архива Владислава Бондаренко
Луи ван Гал и Владислав Бондаренко.
Фото из личного архива Владислава Бондаренко
Владислав Бондаренко.
Фото из личного архива Владислава Бондаренко
Владислав Бондаренко.
Фото из личного архива Владислава Бондаренко
Беннетт Мнгуни и Рауль.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Гелор Канга.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Игорь Колыванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Илья Самошников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Люк Уилкшир и Андрей Кобелев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владислав Бондаренко.
Фото из личного архива Владислава Бондаренко
Роберто Карлос.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Сергей Игнашевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/18
Мы отыскали человека, который в последние годы был причастен к любопытнейшим историям в нашем с вами футболе. Это он служил еще недавно спортивным директором «Торпедо». Работал селекционером в керимовском «Анжи». А до этого — в «Локомотиве» и «Динамо».

Человек с той, теневой стороны футбола — всегда находка. А если уж готов открывать секреты...

Итак — знакомьтесь! Владислав Бондаренко — сын того самого Виктора Ивановича, который много-много лет трудился в Африке. Мелькнув в главных тренерах «Динамо» — но опыт был столь скоротечен, что едва вспоминается. То ли было, то ли нет.

Отцу, кстати говоря, Владислав в каких-то клубах помогал.

С легендарным папой «Разговор по пятницам» уже случился. Дошла очередь и до сына.

Африканцы

— «Торпедо» вы покинули два года назад. Так и остаетесь без работы?

— Да, официально работы нет.

— А неофициально?

— Вместе с Алексеем, братом-близнецом, занимаемся африканцами. Находим и трудоустраиваем в Европу.

— Включая Россию?

— Вот в Россию давно никого не привозили. Кто ж был последний-то... Канга в «Ростове»! До этого Баштуш и Мусса Думбья. Потом рынок резко переориентировался. Африканцев уже никто не хотел. Такой провал лет в семь.

— Поразительно. Как объяснить?

— Менталитет, адаптация. Кто-то на африканцах прокололся. Хотя единой формулы нет. Говорят, мол, латиноамериканцы быстрее приживаются. Да это все ерунда — зависит от человека. Неважно — из Замбии ты или из Аргентины. Но в Африке цены на футболистов совершенно другие. Причем они и сейчас готовы в Россию ехать. Но наши если и хотят брать африканца — только из европейского клуба. А это нереально!

— Почему?

— Если африканец поиграл хотя бы в среднем шведском клубе — все, о России слышать не желает. Учитывая обстановку. Будет держаться за свою небольшую зарплатку в Швеции.

— Сколько же им там платят?

— Слабенько. Думаю, до пятерки евро в месяц.

Арсен Венгер, Андрей Аршавин и&nbsp;Деннис Лахтер. Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»

— Случалось, что африканец приезжает в Россию — и здесь со второго дня как дома?

— Хм... Тут важно, чтобы были еще соотечественники в команде. Обратите внимание — «Зенит» по этой причине берет блоками. Даже латиноамериканцев не смешивают. Прежде были аргентинцы. Теперь — бразильцы. Раньше так «Шахтер» делал. Как только перемешаешь — все, не идет!

— Баштуша мы помним. Его за солидные деньги пристроили в «Лацио».

— Да. Купили-то за копейки — менее 500 тысяч долларов. А продали за 6,5 миллиона. Вот, кстати, кто в «Ростове» моментально адаптировался. Приехал — и спокойно заиграл. Потому что было уже трое африканцев.

— Год назад Баштуш вернулся в «Ростов», но уехал с началом СВО.

— Он долго в Европе жил — привык к стабильности. А когда что-то меняется, да еще если деньги платят не в срок — такие люди сразу собирают чемодан. Вдобавок аэропорт в Ростове закрыли. Тоже настроения не добавило. Если есть возможность разорвать контракт — почему бы не воспользоваться?

— Где он сейчас?

— В Саудовской Аравии. В сентябре подписал контракт с «Аль-Ахли».

— Кангу вы пристроили в «Црвену Звезду»?

— Да. Но его дела не ведем, просто помогли с командой. А Мусса Думбья — в «Сошо». Постоянно вызывается в сборную Мали. Выходит на замену. Там лавка — это европейские топ-клубы... Мали вообще отдельная тема в африканском футболе.

— Почему?

— Из всех франкофонов — учитывая Камерун, Сенегал и Кот-д'Ивуар — в Мали больше всего талантов. Именно в юном возрасте. Прямо клондайк! Страна-то нищая. Пустыня, «Аль-Каида» (*запрещенная в России террористическая организация), есть нечего. Один шанс пробиться — через футбол. Всё! Каждый туда лезет, конкуренция бешеная. Французы начали их учить. Ну и пошло дело.

Беннетт Мнгуни и Рауль. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Беннетт Мнгуни и Рауль.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

«Антихайджек»

— Самый крутой африканец, который в России не раскрылся?

— Мнгуни. Он «Реалу» в Лиге чемпионов забивал. В «Локомотиве» на скамейке сидел, при этом номинировался на лучшего игрока континента, в тройку входил!

— Невероятно.

— А в «Локо» на его позиции играли Лоськов и Маминов. В самом соку были.

— Это вы привезли Мнгуни в «Локомотив»?

— Да.

— Вы же как русский человек понимали ситуацию. Куда его везете.

— Если дают хороший контракт, есть возможность играть и конкурировать — о чем думать? Надо ехать! А дальше уж как получится.

— Как его судьба сложилась?

— Работает в футбольной школе. В прошлом году русский посол в ЮАР собирал всех, кто играл в нашем чемпионате. Было человек восемь.

— Самая яркая личность — Мэтью Бут?

— И Сибайя, которого Бердыев обожал. В том «Рубине» было два лидера — Шаронов и Сибайя. Фантастической харизмы человек! Неяркий с точки зрения зрелищности. Но КПД запредельный. За половину команды пахал.

— Чем сейчас занимается?

— У Сибайи своя футбольная академия. Бут на телевидении работает. Шеппард, который недолго в «Динамо» на лавке сидел, — второй тренер в «Кайзер Чифс». Да все нормально живут, никто не обанкротился. Только Лекхето умер — но это вы без меня знаете... ЮАР такая страна, что сама заставляет «втыкаться»! Будешь мямлей — тебя система быстро выкинет.

— Страна-то опасная.

— Очень! Особенно для тех, кто не понимает, где находится. Размышляет, какая красота вокруг. По статистике, в ЮАР убивают каждые 20 секунд! В Йоханнесбурге случайно зайдешь не туда — хорошо, если просто разденут. Живым бы остаться!

— Нам рассказывали — там с фотоаппаратом лучше не ходить.

— В ЮАР нет такого — «ходить»... Сел в автомобиль — приехал в нужную точку. Окна закрыты, кнопочки нажаты. Никак иначе!

— Если не нажаты?

— Встанешь на светофоре — кто-то проверит, заблокированы ли двери. Фотоаппарат или телефон запросто вытащат. Или цепочку сорвут. Ручку твоей машины дергают постоянно, это в порядке вещей!

— Как реагируете?

— Я умею осекать. Когда белый человек что-то произносит на местном диалекте — это холодный душ. Понимают: ты здешний, лучше не связываться. Но вот если начинаешь на корявом английском — они сразу: ага, турист, сейчас «обуем»...

— Самое жесткое, с чем столкнулись вы?

— Мы с братом еще молодые были — в Сити вышла история. Сити там как в Москве, только теперь остались одни черные. Жили мы на севере Йоханнесбурга, возвращались домой. В ЮАР ночью на светофоре лучше не останавливаться. Но мы притормозили — и началась стрельба.

— По вам?

— Нет, рядом. Какая-то разборка. Но все равно — ужасное ощущение!

— Надо думать.

— Мы по газам — и быстрее оттуда... Но главное — это норма для Йоханнесбурга! Еще был момент в 1996-м. У отца в команде играл вратарь из Нигерии. Приезжаю в Сити, надо было из его отеля что-то забрать. Выходим вдвоем с братом на улицу, а там большая португальская колония. Португалец на заправке нас видит — бледнеет: «Ребята, вы спятили?! Куда идете?»

— Что такого?

— Просто ты белый, шагаешь по улице — уже мишень! Ты можешь оглядываться. Думать, будто что-то контролируешь. Ерунда! Тебя закроют в подворотне сразу. Все вокруг с пушками. А в этих краях не пугают.

— Стреляют без предупреждения?

— Да. Там ношение оружия позволяется.

— У вас с братом тоже есть?

— Нет. Получить-то можно, у нас гражданство. Но это психологический момент — не хотим.

— До сих пор в ЮАР ночью на светофоре не стоит останавливаться на красный свет?

— Конечно! Ничего не изменилось!

— Как печально.

— Это всё в крови. Себя называют Rainbow nation.

— «Радужная нация»?

— Да. Смысл такой — после Нельсона Манделы полное обновление. Но прежнее-то в генах! Не уберешь! В BMW специально для ЮАР в салон выводят кнопку под названием «антихайджек». Нажмешь — по периметру бьет пламя. Это если на светофоре твой автомобиль зажали со всех сторон.

Гелор Канга. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Гелор Канга.
Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Канга

— О ком из поигравших в России африканцев можно сказать: «С пулей в голове»?

— Совсем отмороженные не попадались. Разве что Бикей в «Локомотиве». Но к этому трансферу я отношения не имел. Знаю, в команде парня недолюбливали. Африканцы в быту достаточно непритязательные, а этот был вечно чем-то недоволен. Даже шикарной квартирой, которую ему сняли на Кутузовском. Ну а я с Кангой извелся. Игрок-то хороший, но со своими тараканами.

— Например?

— По Ростову на служебной машине гонял так, что в клуб ежедневно приходили штрафы. Когда подошло время продлевать контракт, заявил: «Хочу столько-то и ни центом меньше!» Для «Ростова» сумма неподъемная. Дальше долгие переговоры, качели. Кто-то воспринимает это спокойно, без истерик. Рабочий момент. А Канга кипит: «Все, бойкот! Не буду тренироваться!» Я объясняю: «Эй, что за ультиматум? У тебя действующий контракт!»

— Чем кончилось?

— Не договорились. Уехал в «Црвену Звезду».

— Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков рассказывал: «2014-й, играем со «Спартаком», объявляют повышенные премиальные — 20 тысяч евро. Канга уточняет: «Это на всю команду?» Говорю: «Нет, тебе». Он не мог поверить, раза три переспросил».

— Ну, изначально Канга был не избалован деньгами. В родном Габоне, уже играя за сборную, получал 200 долларов в месяц! Здесь зарплату дали достойную.

Диего Форлан. Тимур Лепсая: «Форлан мог оказаться в «Сатурне». Просил более $ 3 000 000 в год»

— 15 тысяч евро?

— Нет-нет. Больше. Нормальные деньги для молодого африканца, приехавшего в «Ростов». Другое дело, вскоре Канга увидел, что на поле лучше многих, а зарабатывает меньше. Аппетиты тут же возросли.

— Покупками вас удивлял?

— Нет. Это Мусса Думбья в Ростове купил разом пять айфонов. Сказал: «Отвезу домой, родственникам подарю». А-а, был еще в «Локомотиве» 17-летний бразилец Селсиньо.

— За которого заплатили пять миллионов долларов?

— Семь! Ну и пацану мешок денег насыпали. А он молодой, бестолковый. Я с ним в Германии на медосмотре сидел. Затащил меня в Armani, где накупил шмотья на 15 тысяч долларов. Причем абсолютно ненужного, в жизни такое не наденет.

Игорь Колыванов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Колыванов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Колыванов

— Работать в российском футболе вам еще хочется?

— Зависит от клуба. В таком, как «Торпедо», — нет. Ни денег, ни славы. Одно название. Другое дело, если будут задачи, условия, толковые люди вокруг... Работа — это важно. Но неохота просыпаться с мыслью — зачем я здесь? Для чего?

— Пока были в «Торпедо», каждое утро ловили себя на таких мыслях?

— Ну, не каждое... Там был интересный период! С Колывановым вообще прекрасно работалось. Поставили цель — выйти в ФНЛ, в первый же год справились. Штаб отличный. Задача всех сплотила.

— Уволили Колыванова внезапно.

— Это болельщики удивились. В команде особой неожиданностью не стало.

— Игорь Владимирович сам виноват — дал повод?

— Когда тренера увольняют — он всегда виноват... Хотя по профессиональным качествам Колыванов — топ. Я удивлен — почему он в РПЛ не востребован? Я пришел в «Торпедо», через три месяца ему говорю: «Ты что здесь делаешь?!» Его уровень значительно выше второй лиги! Колыванов — тонкий психолог, может найти подход к самому капризному игроку. Одному напихает, другого подбодрит. И все довольны!

— К отставке привели не футбольные причины?

— Да. Увольнение Колыванова — ошибка руководства. Плюс неправильно было преподнесено. Что-то видите? Скажите раньше! Но в том «Торпедо» решали люди совсем уж не футбольные. Вернее, так: есть футбольные, нефутбольные и с другой планеты. Вот здесь был третий вариант.

— Решение принимала Еленцева, президент клуба?

— Нет-нет, совет директоров. Ну и хозяин.

— Знаете, кто был инициатором?

— Знаю. Но не скажу.

— Так мы скажем — Роман Авдеев.

— Решение не его! Он лишь озвучил. Один из членов совета директоров убедил, что надо убрать Колыванова. Если бы все зависело от Авдеева, с тренером продлили бы контракт.

— Когда-то все задавались вопросом — для чего Федорычеву «Динамо»? Вскоре выяснилось — все ради земли Петровского парка. Для чего Авдееву «Торпедо»?

— Уж точно не из-за любви к футболу...

— Вы полагаете?

— Двести процентов!

— Ах, как это грустно.

— Решает другие задачи. Это нормально! Зачем заставлять человека любить футбол, если он не любит? Может, ему гребля нравится! Тут что важно?

— Что?

— При Авдееве не было ни одной задержки зарплат. Вот это для руководителя — самое главное.

— Два года вы работали в клубе спортивным директором. Беседовали с хозяином часто?

— Ни разу.

Владислав Бондаренко. Фото ФК «Торпедо»
Владислав Бондаренко. Фото ФК «Торпедо»
ФК «Торпедо»

Маслов

— Президент «Торпедо» Еленцева нам нравилась. Славная женщина.

— Елена Васильевна настолько быстро адаптировалась к футболу — это поразительно! Всё схватывала! Разговариваешь с ней, чувствуешь: человек в теме. В расстановке разбирается, 4-4-2 или 4-3-3...

— Где она сейчас?

— Работает в какой-то строительной структуре.

— Удивительно для нашего футбола — никто про Еленцеву слова дурного не сказал. Хотя могли бы как про Смородскую.

— Еленцева очень тактичный человек, понимающий. Хороший руководитель! Но вот пришли в клуб другие люди и захотели подмять все под себя. Зачем им Еленцева с правом подписи? Лучше самим подписывать, принимать решения по трансферам!

— Денис Маслов, преемник Еленцевой, попал в «Торпедо» через Авдеева?

— Думаю, Авдееву его навязали. Или Маслов сам себя навязал. Но факт — всё доверили ему.

— Ваше первое впечатление от Маслова?

— Так я и раньше его знал. Он же работал в Перми, Нижнем, еще где-то. Нюансы были смешные. Агент контактирует с клубом. Вдруг слышит от руководителя: «Подготовьте развернутое резюме на такого-то игрока». Для профессионала это звучит странно!

— Что странного?

— Вот есть фигурное катание. Девочка вышла на лед, два раза прокатилась — и все понятно. Для тех, кто видит! А кто не видит — тому надо писать какое-то резюме.

— Ясно.

— Сейчас не нужны резюме! Даешь фамилию, позицию — люди спокойно отыскивают игрока. Есть специальные системы! Зачем терять время? В тот момент я понял: человек непрофессионален. Может, какие-то плюсы имеет — но игру не видит.

— Через несколько лет вы пересеклись в «Торпедо». Ничего в этом смысле не поменялось?

— А что поменяется-то? Я же говорю — есть футбольные, нефутбольные и инопланетяне.

— Так что, Маслов — третья категория?

— Из третьей медленно переходит во вторую...

— В «Торпедо» с ним не сработались?

— Да. Маленький пример. Было поставлено условие: каждый трансфер согласовывается с Масловым. До конца дозаявок два дня, у нас есть варианты взять троих футболистов. Но сегодня, сейчас! Секунды решают! Или подписывают с «Торпедо» — или с кем-то еще.

— Тренеру эти футболисты нужны?

— Да, игроки его полностью устраивают. Тут выясняется — есть в «Торпедо» человек, которому все должны внимать. Слушать, что решит он. Ну и всё.

— Что — «всё»?

— Задержка — и трансферы срываются. Много подобных эпизодов.

— Что слышали в ответ на свои аргументы?

— Да все что угодно — кроме конкретики. Допустим, такое: «Мы его не потянем». Но почему? Если на совете директоров совещались, оговаривали цифры — и вписываемся? Просто человек занимался своими делами, ему выгоднее было не взять футболиста. Или тебя подставить. Ситуация в «Торпедо» была такая: не мешаешь — уже помогаешь...

— Маслов хотел, чтобы трансферы шли напрямую через него?

— А как они могут идти через него? Есть тренер, спортивный директор... Трансфер согласовывался, только если стоят четыре подписи. Но в этой четверке Маслов хотел быть самым значимым.

— Сразу осознали, что работаете в одном клубе — но в разных командах?

— Конечно. Когда Маслов появился в «Торпедо», я понял: мой контракт заканчивается — дальше не останусь.

Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Игнашевич.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Игнашевич

— Сергей Игнашевич сказал про «Торпедо» на пресс-конференции: «Ко мне в этой команде по-человечески не относились». Действительно?

— Вот что он имел в виду? Может, привык, что за ним как за футболистом ходят, всё делают, — и думал, здесь будет то же самое? Нет! Надо взрослеть, ты уже тренер. Или говорил про торпедовских фанатов? Так они и ко мне плохо относились. Не хотели в клубе видеть.

— В чем выражалось?

— Каждый год было собрание этих болельщиков. Вставали и начинали что-то говорить — мол, привел непонятных игроков. Мы презентуем Лебеденко с Рязанцевым — и что слышим?

— Что? Мы не присутствовали.

— Болельщики недовольны: «Они нам не нужны!» Других им подавай. Торпедовские фанаты — особая история. Мне не очень интересная. Зайдите на этот, где они пишут...

— Где они пишут?

— Какой-то сайт. Все будет понятно! Странноватые люди. Они даже Бородюка не любили.

— Кто же им нужен?

— По-моему, и сами не понимают. К нам с Колывановым подходили: «Два матча проиграете — мы вам машины сожжем». Ребята, дайте позитив! Мы лидируем, все отлично. Что вы негатив-то несете?! Для кого он? Какая-то у них своя логика.

— Нам рассказывали — Игнашевич за собой таскал на выезд в Химки кучу железа, тренажеры. Было?

— Да. Но это не совсем «железо» — велосипеды для разминки. Резинки. Так и в ЦСКА делают, и в других клубах.

— За командой едет специальный автобус с велосипедами? Летает грузовой «Антей»?

— Четыре велотренажера легко умещаются в микроавтобусе. Человек выходит на поле — уже размят. Тренировочный процесс у Игнашевича хорошо поставлен. Все, что касается методики. Но не было опыта. Отсюда и проблемы.

— Главная из них?

— Общение!

— Мало разговаривал с футболистами? Нелюдимый?

— Не в этом дело. Когда есть опыт — сразу чувствуется. А тут было просто имя и все. Понимаете?

— Сильный контраст с Колывановым?

— Небо и земля. Я не хочу обижать Игнашевича. Он и сам знает, что ему еще многому предстоит научиться.

— В первую очередь — чему?

— Сергей привык быть лидером, капитаном. Но здесь-то уже другое! Надо перетряхнуть самого себя. Никакие знания не помогут, если у тебя нет правильной коммуникации. Игнашевич думал, раз он классный футболист в прошлом — все его будут слушаться. Да ничего подобного! Только себе вредил таким подходом. Нужно быть гибче.

— С некоторым недоумением мы узнали, что Игнашевич со вторым тренером Савичевым просто не общался.

— Да. Общение отсутствовало.

— Разве такое возможно?

— Это к Игнашевичу вопрос. Мне не понять!

— Как Николай реагировал?

— А ему-то что? У него контракт — он работает. Я считал, что Савичев для атмосферы в команде человек очень полезный. Но Игнашевич почему-то Николая не воспринимал. Да это его личное дело! Проблема в другом. В команде все было сделано под Игнашевича. Рассказать, как платились премиальные?

— Очень любопытно.

— Вот отыграли — и в тот же вечер капнуло на карточку. Хочешь здесь провести сбор? Пожалуйста! Желаешь там тренироваться? Нет вопросов. А задачу Игнашевич не выполнил. Не вы-пол-нил! Сам знает почему.

— Вы-то знаете?

— Знаю. Бывает, что тренер — отец родной. Игроки готовы за него биться. В «Торпедо» такого точно не было. Это не их вина — а тренера.

— За Колыванова бились?

— Да!

Сергей Игнашевич. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Игнашевич.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Хозяин

— Вы судились с «Торпедо» из-за невыплаченных премиальных. Чем закончилось?

— Я проиграл суд. Меня даже не выслушали. Да и не приезжал из Ростова на эти заседания. Оформил доверенность юристу. Смысл-то ездить? Всё в закрытом режиме.

— Сколько вам остались должны?

— 400 тысяч рублей. Всем по четыре зарплаты дали, мне — две.

— Зарплата была 200?

— Да, минус налог.

— Многих с премиями прокинули?

— Не стали платить людям, уволенным зимой 2020-го. Но это нормально — ты не доработал контракт! Хотя был защитник Роман Шишкин, который отыграл более 20 матчей, причем в основе. С ним обязаны были рассчитаться. Но люди с другой планеты этого не понимают.

— Не платить кому-то — инициатива штаба Маслова?

— А чья же? Конечно!

— Это он вас так «выпорол» на прощание?

— Наверное. Считает, я не заслужил этих денег? Ну, о'кей. А он — заслужил!

— Помните момент, когда вы поняли: Авдееву премьер-лига не особенно нужна?

— Отлично помню: мы пробились в ФНЛ и начали лидировать. Вот тут сразу стало ясно!

— По каким признакам?

— Не было радости от побед. Человек сидит в ложе — и устало смотрит на происходящее. Все на лице написано. Платит, страдает — и понимает, что теперь в три раза больше придется денег вкладывать... Ну а потом открытым текстом: вы что творите?!

— Через сколько туров?

— Когда мы почти уже выходили. На очередном совете директоров Авдеев прямо в глаза произнес: «Вы что творите?!»

— Что Игнашевич ответил?

— А что тут скажешь? Вот что мы «творим»? Да, тратим ваши деньги — пытаемся выигрывать!

— Дальнейшая история стала для хозяина большим облегчением? Пандемия, всё отменили...

— Конечно! Просто счастье! А что потом было — не знаю. Я уже два года вне клуба.

— Народ любит цифры. Минимальные деньги, на которые можно содержать команду в РПЛ?

— Миллиард рублей.

— Сколько тратило «Торпедо» в ФНЛ при Игнашевиче?

— 300 миллионов. Играть на эти деньги можно спокойно. Вопрос — можно ли выигрывать? Брать исполнителей, которые делают разницу?

Владислав Бондаренко. Фото ФК «Торпедо»
Владислав Бондаренко.
ФК «Торпедо»

«Спартак»

— Вы говорили в интервью: сколько отработали в «Торпедо» — ни одного случая выплаты агентской комиссии и подъемных футболистам.

— Совершенно верно.

— Такое бывает?

— Как видите. Только на второй сезон, при Игнашевиче, получили бюджет на трансферы. Уже могли кого-то купить, чтобы усилиться. Вот тогда взяли пару игроков. Но агентские не платили!

— Для российского футбола — история немыслимая.

— Нас поставили в такие условия — пришлось выкручиваться. Но тут в чем тонкость — если мы не даем агенту комиссию, он может взять свой процент с игрока! С его зарплаты! Но это личные договоренности. Мне-то зачем о них знать? Мы заплатили за два трансфера — Адаев из «Мордовии» и Нетфуллин из «Химок». Всё! Еще и деньги оставались на пять игроков. Не потратили.

— Потому что Маслов говорил — «не потянем»?

— Ага.

— Вы-то знаете — есть еще клубы, которые не платят агентские?

— В России таких большинство.

— При этом публикуются цифры — «Спартак» выплатил агентам какие-то баснословные деньги. Миллионы и миллионы.

— «Спартак» по отношению к агентам — клуб номер один. Если что-то обещает — не обманывает. Я сам убедился. Брат привез туда Фэшна Сакала из Замбии.

— Во вторую команду?

— Он и в первой пару раз сидел на лавке у Карреры. Но на поле не выходил. Знаете, где Сакала сейчас?

— Мы готовились к интервью — и узнали. Очень удивились.

— В «Рейнджерс»! Играет!

— Что ж в «Спартаке» его не рассмотрели?

— Российский менталитет. Даже на итальянца это распространилось: есть обойма — зачем куда-то во вторую команду заглядывать? Голова и так гудит от проблем!

— «Спартак» купил Сакала за копейки?

— Вообще ни о чем! Сто тысяч евро!

— Для агентов «Спартак» — как дойная корова?

— Почему это?! Нет! Да, не «кидают». Да, следуют договоренностям. Просто по «Спартаку» цифры публикуют — и у вас складывается какое-то впечатление. А если «Локомотив» честно все откроет? А если «Динамо» копнуть? Да «Спартак» отдыхать будет!

Илья Самошников. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Илья Самошников.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Самошников

— Вы в «Торпедо» занимались переходом Ильи Самошникова. С этим трансфером были какие-то адские сложности. Притом что агент у него не самый известный — человек по фамилии Моисеев.

— Еще до прихода в «Торпедо» я что-то слышал про Самошникова. Он тогда был в московском «Арарате». Я отправился на игру. Даже не зная, кто это, сразу обратил на него внимание — 77-й номер, скоростной, левша... Навел справки, начал по нему работать. Но заполучить Илью не смогли.

— Почему?

— Он уехал в «Шинник», потом сорвался переход в «Оренбург». Какая-то мутная история... Но мы постоянно были на связи. А не забрали в «Торпедо» Самошникова той зимой по нелепой причине. Узнаете, что помешало, — будете смеяться.

— Так что же?

— Не хватило 50 тысяч рублей.

— Да бросьте.

— Правда! Надо было добавить 50 тысяч к зарплате. И все, Илья наш.

— Кто произнес — «не добавим»?

— Не буду отвечать. В клубе считали, что мы не можем давать зарплату выше определенной суммы. Но потом возникает такая ситуация — и все стопорится из-за 50 тысяч. Для меня, футбольного человека, это...

— Так-так?

— Грех! Иначе не назовешь! А кто-то думал — да таких, как Самошников, на пятак ведро. Но летом 2019-го мы его все-таки подписали.

— Больше какой суммы «Торпедо» не готово было платить?

— 150 тысяч рублей. Тогда в «Торпедо» были скромнейшие зарплаты.

— Еще драматичнее Самошников уходил из «Торпедо». Оказалось, был в его контракте пункт — может сам себя выкупить за четыре миллиона рублей.

— Почему — «сам»? Кто угодно может выкупить за четыре миллиона!

— На этом пункте настоял агент?

— Да. В процессе переговоров. Подступал цейтнот, надо было действовать быстро. Мы уже не думали, что будет завтра. Кто на чем заработает. Четыре миллиона отступных — предел, который могли достичь в тот момент.

— Сумма не увеличивалась никак?

— Потом мы работали над этим, и очень долго. Не сошлись.

— Сознавая, что в любой момент Самошникова может увести состоятельный клуб?

— Конечно.

— Что и сделал «Рубин». Достав из кармана мелочь.

— Так и есть. Впрочем, тогда для второй лиги четыре миллиона отступных — сумасшедшие деньги! В Рязани, Владимире, Муроме люди играют за 30 тысяч рублей в месяц!

— Но вы и подумать не могли, что Самошников дорастет до сборной России?

— Я посмотрел первую же игру Ильи в «Арарате» и сказал: «Парень нам нужен!» Еленцевой говорил, Колыванову. Все уперлось в 50 тысяч. Хотя огромный потенциал был виден. Что это игрок уровня сборной, я понял, когда он оказался у Игнашевича. А ведь не хотели брать!

— Игнашевич не хотел?

— Да. Не глядя! Комплектовались в цейтноте. Говорю: «Посмотри мальчишку из второй лиги!» — «Вторую лигу мы не смотрим». — «Хорошо, не смотрим. Но этого оцени...»

— А дальше?

— Едва взглянул — сразу: «Берем!» Времени на разгон у нас оставалось чуть-чуть.

— Что за парень — Самошников?

— Хороший, целеустремленный. Хотя чувствуется недостаток футбольного образования, периодически совершает ошибки. К сожалению, сейчас у него стагнация. Дело, видимо, не в «Рубине», а в самом игроке. Ему нужно менять команду. Или тренера.

Иван Сергеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Иван Сергеев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сергеев

— Другой футболист, которого вы привели в «Торпедо», — Иван Сергеев. Про него Дзюба говорил — дескать, в РПЛ ничего не забьет.

— Когда я пришел в «Торпедо», предыдущие селекционеры дали список игроков, по которым работали. Садимся с Колывановым, рассматриваем эти бумаги. Спрашиваю: «Кто тебе нужен?» Указывает на Самошникова и Сергеева. Ваню сразу удалось забрать.

— И тоже — ноль агентских?

— Разумеется. Но сначала Сергеева еще надо было найти. Стали искать его агента, подключили знакомых...

— Где же оказался Ваня?

— В аренде в «Енисее». Причем не играл, сидел после травмы. Был в глубокой заднице, грубо говоря. Я встретился с его агентом — очень быстро договорились.

— Кто у него агент?

— Юра... Забыл фамилию! Не Шендерович...

— Наверняка не Шендерович.

— А-а, Штромбергер! Сын знаменитого Геннадия. Кстати, до сих пор с Ваней работает.

— Не удивился Штромбергер, что кто-то вспомнил про травмированного запасного из «Енисея»?

— Удивлялся я! Вот есть рынок. Ты ищешь, ищешь, ищешь. Все, извиняюсь, одинаковые. А здесь забивной форвард — и никому не нужен! Как не нужен был и Самошников. Люди часто не замечают то, что под ногами!

— В прежних поколениях феноменальный взгляд на футболиста был у Владимира Салькова. Видел потенциал сразу. А из нынешних — чей взгляд вас поразил?

— В «Локомотиве» я работал с Сашей Смирновым по прозвищу Война. Он с Кобелевым тренировал, сам здорово играл. Мы дружим. Поехали в Бразилию — в Куритибе видим нападающего. Саня мгновенно: «Надо брать!»

— Ну и?

— «Спартак» перехватил. Это был Веллитон.

— По Сергееву тоже было понятно — будет забивать во всех лигах?

— Я видел качества — которые перекрывали недостатки. Ваня недостаточно координированный. Не очень техничный. Не хватает футбольного образования. Зато колоссальное желание прогрессировать и забивать! Плюс — скорость. Мощь. А главное — чувствует момент. Где оказаться, где подставить ногу.

— Такая уж скорость? Мы не замечали.

— Для первой лиги — отличная. Для «вышки» уже не то, конечно. За счет чутья вылезает.

— Игнашевич как к нему относился?

— Не очень ценил. Были у него сомнения в Сергееве. Под схему Игнашевича не подходил.

— Что говорил?

— «Неправильно открывается». А как человеку объяснять, переучивать? Ему 24 года! Или был у нас нападающий Дегтев. Назабивал кучу голов, мы его взяли. Потренировался немного — Игнашевич сразу отцепил!

— Почему?

— Вот не нравятся ему высокие форварды, не вписываются в схему. Тоже убрал со словами «Неправильно открывается».

— Как же Сергеев остался-то?

— Только потому, что много забивал. Хотя был момент — собирались расставаться. Не буду вдаваться в подробности...

— Отдали Сергеева в «Крылья» за 16 миллионов рублей. Ну, смешно же.

— В контракте было записано столько! А продлевать Маслов не хотел. Ему было выгодно преподнести так — вот, это мы сидим, ничего не делаем. Чтобы перекинуть ответственность.

— Вы-то понимали, что Сергеев стоит намного больше? Что парня уведут?

— Естественно! А что я уже мог сделать?

— Сколько Сергеев получал в Красноярске?

— Думаю, 100 тысяч рублей. В «Торпедо» же у него была одна из самых больших зарплат. Упирался в потолок. А в ФНЛ потолок у нас был 300 тысяч.

— Сергеева в «Зените» оставили, Дзюбу выпроводили. Всё по делу?

— В смысле активности Сергеев лучше. Прессингует, двигается. Напрягает оборону. Что и нужно Семаку! Но у Дзюбы прекрасный КПД. Полмомента — и может решить. А Ванька — не всегда.

Люк Уилкшир и Андрей Кобелев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Люк Уилкшир и Андрей Кобелев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кобелев

— 15 лет назад вы руководили селекцией в московском «Динамо». Самое интересное, с чем там столкнулись?

— В «Динамо» все было скудненько. Деньги туда позже потекли, а нам на одно трансферное окно выделяли три миллиона евро.

— Не разгуляешься.

— Мягко говоря. Тем не менее в 2008-м завоевали бронзу. Составчик был неплохой. Как и атмосфера в команде.

— Вы привезли тогда Ропотана, Уилкшира и Агияра. Сколько за них заплатили?

— За Ропотана — три миллиона евро. В следующее трансферное окно примерно за два миллиона купили Уилкшира. С «Твенте» чуть-чуть пободались, сбили цену.

— Андрей Кобелев нам говорил: «Для меня профессионал номер один в футболе — Уилкшир».

— Да, Люк — сама надежность. Порядочный, никогда не опаздывал, один из лидеров «Динамо» по бойцовским качествам. Главное, мог закрыть любую позицию как в обороне, так и в полузащите. Что касается Агияра, то он обошелся в 2,5 миллиона евро. Но это креатура Кобелева.

— Андрей Николаевич и про Агияра нам рассказывал: «Это самый обидный селекционный просчет. Приехал в Россию с девушкой, та через месяц не выдержала — укатила обратно. И все, он закис. Просил об одном: «Отпустите!» Под конец уже демонстративно стоял на тренировках». Вы с подругой футболиста перед подписанием контракта общались?

— Нет. На это не было времени. Брали уругвайца, когда заявочный период уже заканчивался. У нас провисала позиция атакующего полузащитника, Кобелев настаивал на приобретении Агияра. Я дважды летал в Португалию, общался с его агентом, смотрел матчи «Браги». Выглядел парень неплохо. Быстрый, техничный, в пасик играет. Но в «Динамо» не прижился. А знаете, кого мы могли взять вместо Агияра?

— Кого же?

— Аргентинца Пасторе! Всего за полтора миллиона! Но Кобелев его забраковал. Предпочел Агияра.

— Почему?

— Понятия не имею. Идет совещание с участием селекционного отдела и тренерского штаба. Шесть человек голосуют за покупку Пасторе, которого успели уже изучить от и до. Против один-единственный — Кобелев!

— Из-за него и Сейду Думбья упустили?

— Да, я два раза был в Швейцарии, уже договорился и с «Янг Бойз», и с игроком, и с его агентами. Мы практически закрыли сделку. Оставалось перевести в Берн три с половиной миллиона евро — и все, Думбья в «Динамо»!

— Три с половиной?! ЦСКА за него семь заплатил!

— Да. Но спустя полгода, когда Думбья за «Янг Бойз» еще больше мячей наколотил. Он и в России с первого же матча начал забивать. В том числе «Динамо»... Для меня до сих пор загадка, что смущало в нем Кобелева.

— Андрей Николаевич привел хоть один аргумент?

— Нет. Он не из тех, кто будет приводить доводы, что-то объяснять. Не нравится, и точка! Работать с Кобелевым очень тяжело. Своеобразный человек, с каким-то своим видением футбола. Всегда поступает так, как хочет. Переубедить нереально, другой точки зрения для него не существует. Я не удивлен, что он давно без работы. В «Динамо» у Кобелева было много шансов. Но извлечь из них ничего не смог. Бронза-2008 так и осталась для него потолком.

— Думбья старше, чем записано в паспорте?

— Я не в курсе. Да и какая разница, сколько ему лет, если забивает почти в каждом матче? Это же не юношеская сборная и не молодежная. Я видел, какая у Думбья скорость, понимал, что еще минимум года два-три он будет так бежать. Стоит копейки. Значит, надо покупать. Разумеется, какие-то трансферы рассматриваешь с точки зрения долгосрочной перспективы. Но Думбья нам был нужен, чтобы дать результат здесь и сейчас.

— Самый яркий случай, когда соприкоснулись с переписанным игроком?

— У нас в ростовском спортинтернате таких ребят хватало. Им сами родители меняли документы. То же самое практиковали в других футбольных школах. Поиграл за меньший возраст, засветился — и попал в команду мастеров. Но теперь за этим строго следят. Даже в Африке! Там перед каждым молодежным турниром проводят тест, позволяющий определить возраст футболиста по анализу крови. Уже не намухлюешь.

— Как расстались с «Динамо»?

— Тихо, без скандалов. Просто закончился контракт. Новый не предложили, поскольку на должность спортивного директора приходил Костя Сарсания. Я продержался в клубе почти два года. Учитывая динамовскую текучку — приличный срок.

Роберто Карлос. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Роберто Карлос.
Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

«Анжи»

— Какие воспоминания о золотой эпохе в «Анжи»?

— Меня пригласил Хасан Биджиев, спортивный директор. Мы сто лет знакомы — еще по «Локомотиву». В «Анжи» работали в связке. Я летал в Европу, Африку, Южную Америку, снабжал его информацией об игроках. Дальше составляли списки, с которыми он шел на совет директоров, озвучивал фамилии. Но к нашим рекомендациям не прислушивались. Брали других игроков.

— Хоть одну вашу кандидатуру одобрили?

— Нет. Даже когда предложили Хуммельса из дортмундской «Боруссии» — и его зарубили.

— Полагаете, Хуммельс согласился бы на переход в «Анжи»?

— Почему нет? Если уж привезли Это'О и Роберто Карлоса... Вся Европа знала, что у «Анжи» безграничные финансовые возможности, многие футболисты мечтали туда попасть.

— Как работать, когда знаешь, что твои предложения никому не нужны?

— А я изначально не питал иллюзий. Прекрасно понимал, что меня ждет в «Анжи». Но платили настолько щедро, что на какие-то вещи можно было закрыть глаза.

— Получали больше, чем в «Торпедо»?

- Вообще не сравнить!

— Хотя в «Торпедо» были спортивным директором, а в «Анжи» скромным селекционером.

— Называться можно как угодно. Сразу сказал себе: «Буду честно выполнять свою работу, остальное от меня уже не зависит». Я много путешествовал, просматривал игроков, заводил полезные контакты... Ребята, во всем надо искать плюсы!

— Самый спорный трансфер того «Анжи» — покупка Карселы-Гонсалеса за пять миллионов евро?

— Да там было много лишних футболистов! Но это уже вопрос к тому, кто их рекомендовал. И для чего... Лично мне в «Анжи» больше всех нравился Одил Ахмедов. В звездную компанию вписался идеально, по уровню игры ни в чем не уступал.

— Объясните, чем хорош Ахмедов?

— Разносторонний! Такие центральные полузащитники — редкость. Жесткий, цепкий, выносливый — и в то же время не дуболом. Скорость, техника, пластика, тонкое понимание игры... Ну всё есть! Игрок без слабых мест! Еще и с ударом, стандарты здорово исполнял.

— При этом скромняга.

— Не то слово! Спокойный, вежливый, ни криков, ни понтов. Пахарь. Странно, что наши топы не взяли Ахмедова, когда в «Анжи» началась распродажа. На мой взгляд, это был главный актив клуба — наряду с Виллианом. Одил и в Европе не затерялся бы. Но почему-то уехал в Китай.

— Как-то из-за Ахмедова на тренировке вспыхнул конфликт.

— В «Анжи» платили сумасшедшие премиальные. Поэтому на предыгровой тренировке частенько случались зарубы. Чтобы вытеснить из состава конкурента, против него могли специально грубо сыграть. Так было и с Ахмедовым. Ребята за него вступились. Полыхнуло.

— Это'О — борзый?

— Борзый! Но имеет на это право. Как человек, который выиграл за карьеру практически все. У него характер победителя, словами не разбрасывается. Ставит цель — и ее добивается. Последний пример — прошлогодняя победа Самуэля на выборах президента Федерации футбола Камеруна. Поверьте, даже фигуре уровня Это'О заполучить такой пост безумно сложно — с учетом африканской клановости и коррупции. Но он и с этой задачей справился.

— Следующая цель — стать главой государства, как Джордж Веа?

— Мне кажется, у Это'О таких амбиций нет.

— А чем запомнился Роберто Карлос?

— Вот у него пафоса ноль. Когда заглядывал в наш московский офис, болтали обо всем на свете. Например, рассказывал, как в «Реале» проводили свободное время.

— И как?

— «Тренировка утром, к часу мы уже свободны. Ну и едем к кому-то из ребят домой. Устраиваем вечеринку. Назавтра все повторяется. Сначала тренируемся, потом гуляем. И так почти каждый день...»

— Как здоровья на все хватало?

— Не представляю! Я слушал и поражался. Вспоминал тот «Реал». Который трижды выигрывал Лигу чемпионов, а Роберто Карлос носился по бровке с такой скоростью, что никто угнаться не мог.

— С Сулейманом Керимовым вы общались?

— Ни разу. На командных мероприятиях с его участием я не присутствовал. А в нашем офисе он не появлялся.

— Есть у вас ответ, почему Керимов резко охладел к футболу?

— Думаю, с результатами «Анжи» это не связано. Просто возникли проблемы в бизнесе. Вот и решил избавиться от актива, на который уходило слишком много средств.

— А как вам версия Гаджиева? «Керимову не хватило терпения. И не могло хватить, поскольку из-за безудержных трат, не приводивших к ожидаемым результатам, он потерял интерес к проекту».

— В чем-то Гаджиев, безусловно, прав. Вкладываешься, вкладываешься — а отдачи нет. Ни золотых медалей, ни Кубка, ни Лиги чемпионов... И все-таки основная причина, на мой взгляд, — деньги. Керимов понял, что в прежнем объеме финансировать «Анжи» ему уже не под силу, вот и объявил о «смене вектора».

— Когда узнали?

— В нашем офисе еще за пару дней до официальных новостей прошел слух, что Керимов сворачивает проект.

— Клуб вы покинули, когда он рухнул в Первую лигу?

— Да. Сначала всем сотрудникам на 50 процентов урезали зарплату. Затем сократили московский офис. Из 30 человек там осталось семь. Меня никто не выгонял, но уже было понятно, к чему все идет. После вылета из РПЛ «Анжи» возглавил Сергей Ташуев. Кстати, классный мужик и очень хороший тренер. В межсезонье я помог ему укомплектовать команду и написал заявление.

Владислав и Виктор Бондаренко. Фото из личного архива Владислава Бондаренко
Владислав и Виктор Бондаренко.
из личного архива Владислава Бондаренко

Папа

— В России у вас пока нет работы. Не думали уехать в Африку к отцу?

— Да я постоянно мотаюсь туда-сюда. Это родители в Москву уже три года не приезжали — пандемия. Заражаться не хочется.

— В ЮАР заразиться не проще?

— Они обособленно живут. А я весной у них был. Вернулся в Россию — на карантин посадили. Я летел «Эфиопскими авиалиниями». Как раз омикрон начался!

— Вот несчастье.

— Только наших людей прямо с самолета — в автобус, и в Сергиев Посад. 15 дней держали в общежитии.

— Чем занимались? Кубик Рубика складывали?

— Компьютер был, интернет. Футбол смотрел по Wyscout.

— Но все равно ощущения — как в тюрьме?

— Вся жизнь — она в восприятии! Мне было в кайф. Однокомнатный номер, европейский. Телевизор. Нормальная еда. Вино я с собой привез из ЮАР. На две недели хватило. Прекрасно провел время!

— Давайте тогда про вашего легендарного папу. Неужели Виктор Иванович после пяти своих малярий боится ковида?

— Это психологический момент! Вот я переболел — в какой-то момент охватил ужас. Дошло до 38,5 — думал: неужели выше пойдет? Жесть!

— Что ж не прививались?

— Я прививался! Может, поэтому и выкарабкался. А отец не болел.

— В 73 года в добром здравии?

— Слава богу! Мячишко дашь — еще покажет класс. В дыр-дыр отец силен. Все-таки в советской высшей лиге 15 сезонов отыграл, там слабаков не было.

— Мы изучали — последним его клубом значится ангольский «Кабушкорп», в 2012 году. С работой закончил?

— Да, после Анголы — все, больше не тренирует.

— Вилла у отца где-то в пригороде?

— В Хартбиспурте. Это между Преторией и Йоханнесбургом. Красота несусветная.

— Там и будет встречать старость?

— Думаю, да. Хотя квартира в Москве у него осталась. Так-то каждый год прилетал.

— Когда столько лет прожил в Африке — в Москву перестает тянуть?

— Да Москва ему уже... Приезжал разве что на внуков взглянуть. Здоровье поправить. Медицина в ЮАР на высочайшем уровне, но уж больно дорого. За три летних месяца в Москве успевал обойти всех врачей. И сразу уезжал отсюда, сразу! Не оглядываясь!

— А вы, получается, живете на две страны.

— Да. А Леша, брат, то в ЮАР, то в Анголе, то еще где-то в Африке.

— Его тоже в Москву не тянет?

— Абсолютно. Вот недавно встретились в Австрии по делам, потом приехали в Москву, заглянули в Ростов. На вторую неделю путешествия брату совсем туго сделалось. Здесь для него уже все чужое!

— Вы его понимаете?

— Безусловно. Я сам через это прошел, когда жил вне России. В 2000-м вернулся — и долго испытывал дискомфорт.

— Знаменитая цыганская певица Алла Баянова почти всю жизнь провела в Румынии. Вернулась в Россию древней старухой — и делилась счастьем: «Вижу вывески на русском языке — испытываю блаженство». У вас иначе?

— Ну вот смотрите: в ЮАР все ярко, красиво. Приезжаешь в Россию — здесь восемь месяцев то снег, то дождь. Не знаешь, что на ноги надеть. А там шорты напялил, маечку — и пошел. В сланцах. Класс! Но главное — общение. После десяти африканских лет мне было в России очень тяжело!

— Чувствовали себя чужим?

— Да. Потому что в ЮАР ко всему подход проще. Я ищу счастья в каждом моменте! А в России как-то угрюмо. Бесконечная «работа». Один раз живешь — ну какая «работа»?! Работай — но и радуйся, не грусти! А все грустят...

— С Алексеем общаетесь часто?

— Каждый день. Но разница между нами уже четко видна. Что-то забавное рассказываю — а Леше вообще не смешно. И наоборот. СМС пишет исключительно на английском. На русском ни слова. Даже говорить со мной пытается по-английски, так ему легче.

Владислав Бондаренко с братом, отцом, Юрием Семиным и Владимиром Коротком. Фото из личного архива Владислава Бондаренко
Владислав Бондаренко с братом, отцом, Юрием Семиным и Владимиром Коротком.
из личного архива Владислава Бондаренко

Обезьянник

— Близнецов вечно путают. Самые смешные случаи у вас?

— Брат за меня английский сдавал в интернате.

— Вы язык хуже знали?

— В отличие от Леши вообще не учил! Потом попал в англоязычную среду, и все само собой выучилось. А мы с братом даже одевались одинаково до десятого класса.

— Девушками менялись?

— Тут многое не для печати... Менялись, бывало. Они и не догадываются, наверное.

— Есть в этом своя прелесть.

— Еще какая!

— Африканские подружки у вас были?

— Естественно.

— Ну и как вам?

— Восхитительно. Есть поговорка: если ты попробовал шоколад — никогда не вернешься к клубнике... Но чтобы понять — нужно попробовать!

— Жена-то у вас русская?

— Да. Из Ростова.

— У Алексея?

— Тоже. Но сейчас он в разводе.

— Жениться на африканке могли бы?

— Запросто. У меня нет предрассудков! Я в России пять лет жил в гражданском браке с африканкой. В Москве встретились, она здесь училась. Сама из Алжира.

— Папа ваш рассказывал — как-то в Йоханнесбурге вы с братом попали в тюрьму. Было?

— Ой... Ну, попали, да... Не совсем в тюрьму. В обезьянник.

— Тоже неплохо.

— Мы молодые, озорные, по 20 лет... Сорокаградусная жара — и выпили водки. Две литрушки. Начали хулиганить в бассейне. К каким-то девчонкам приставали, половину клуба разгромили. Тут и появились автоматчики. Отвезли в тюрьму. «Селу» называется. В камере антисанитария лютая, вместо туалета дырка в полу. Никаких лавочек, один бетон, на котором лежат человек двадцать. Сразу же сняли с нас всё золото, часы, цепочки... Шага в камере не успели сделать!

— Мы думали, цепочки и часы до камеры не доходят.

— Там дошли. А мы уже чуть-чуть шангани овладели, это местный диалект. Ну и рассказали: мол, наш отец — футбольный тренер...

— Кому?

— Вот — «кому»! Говорить там надо только с одним человеком. Остальные сидят молча, не имеют права даже вопрос нам задать. Слушают босса. Ему какие-то свечки подносили при нас, дань. Как-то мы его к себе расположили — сам вызвал полицейского. Заставил позвонить Тото, ассистенту отца в сборной Мозамбика. Чтобы приехал и забрал нас.

— Часы вернули?

— Когда через три часа уходили, босс сделал короткое движение головой — сразу всё отдали! Но вообще-то ситуация опасная. Прямо в камере могут пырнуть. Среди этих 20 человек и психи, и убийцы.

— Все черные?

— Чернее некуда! Вот когда выпускали — это был мой самый счастливый день в Африке! Нам повезло, что хмель выветриться не успел. Трезвым-то в тюряге еще страшнее.

Владислав Бондаренко. Фото из личного архива Владислава Бондаренко
Владислав Бондаренко.
из личного архива Владислава Бондаренко

СПИД

— Африканские дороги дарили приключения?

— Ехали как-то в Йоханнесбург. Я, брат и мамина сестра. Дорога разбитая. Дождь сумасшедший, град лупит — «дворники» не успевают! Ничего не вижу! Скорость-то небольшая, чуть за 60. Вдруг автомобиль разворачивает, бросает на обочину... Выхожу и понимаю — чудо!

— Что такое?

— Затормозили в двух метрах от дерева. Не страшен удар — ужаснее, что пришлось бы оставаться на ночь в этих краях. Вокруг буши.

— Степь?

— Да. Настоящая глушь. Очень опасно — дикая природа! Там и лев может на тебя выйти, и леопард. Другой случай, в Мозамбике. Ехали из Шайшая в Мапуту. Машину вел Тото. Интересный парень, в Ереване учился пять лет. По-русски говорил изумительно. Ментально абсолютно наш человек. Недавно умер от СПИДа. А тогда тоже закрутило автомобиль — улетели с дороги... Но вообще Мозамбик — это сказка! Как цветет кожу — видели бы вы!

— Это что?

— Орех. У нас называют «кешью». Розовые цветочки, бесподобный запах... Мозамбик на нем и живет. Ну, еще бананы и креветка. Едешь по дороге — а вокруг эти деревья в цветах. Самому себе не веришь, что бывает такая красота. Или приезжаем в городок на севере — а там леса совсем подмосковные. Только одни пальмы — гигантские! Колоссальное зрелище! Да и люди поразительные. Внезапно встречаешь парня, который знает 10 языков и играет на 12 инструментах. Семь лет в Ереване жил, по-русски говорит с армянским акцентом.

— Как познакомились?

— Пиво пили вместе. Вот слушал его и думал: ни фига себе! Что за чудачок? Поехали в гости к его маме, прямо в буш. А Мозамбик — одна из самых опасных стран мира.

— Это чем же?

— Вся заминирована! Как свернул с дороги — очень большой шанс подорваться. Было страшновато! Приезжаем к маме, та в какой-то землянке живет. При нас поймала курицу, сделала фешту. Пока накрывала на стол, мы с братом рванули к озеру. Захожу по колено — и думаю: лишь бы не крокодил!

— Был шанс?

— Еще какой! Даже по колено зайдешь — может плохо закончиться. Выскочит какая-нибудь тварь.

— Что ж пошли?

— Интересно! Молодые, любознательные... Обратно идем мимо школы — дети высыпали, нас с братом обступили. Смотрели во все глаза: два мулюнгу!

— Это что? Белые?

— Да. Два белых человека, причем одинаковые! Они белых-то прежде не видели. Думаешь: вот что в головах у них в этот момент?

— Крокодилы кругом?

— Повсюду крокодиловые фермы. Все цивилизованно. В Сан-Сити маленьких можно погладить, пасть подержать. Кормят при тебе.

— Ферма — это скучно. А в дикой природе?

— Нет. Даже в парке Крюгера не встречал.

— Мы спросили вашего отца: «Самая адская точка Африки?» Он сразу ответил — «Лесото!».

— Да, очень бедная страна. Она внутри ЮАР — как Кенигсберг. Но для меня другие точки «адские».

— Порадуйте читателя, расскажите.

— Думал, после Мапуту уже сложно удивить. Мозамбик — самая нищая страна мира! Но Парагвай, как выяснилось, еще хуже. Там вообще нечто. Только прилетаю: ой, узнаю Мапуту! Такие же трущобы! Потом присмотрелся — не-е-т, не такие же. В Мапуту дверь в глиняном доме есть — а здесь не всегда.

— Ой.

— Ни электричества, ни канализации... Впрочем, главное, чтобы крыша была. Хоть из шифера. Такие тауншипы сейчас и в Йоханнесбурге появились.

— Домики из картона?

— Нет, в картонном доме там долго не протянешь. Зимы-то холодные. Ночью +5 — в порядке вещей. У родителей матрасы с подогревом. Ложишься — кровать теплая.

— Как ваш Тото, культурный человек, умудрился заразиться СПИДом?

— Ха-ха... Известно как!

— Так ясно, что все девицы больные. Надо предохраняться.

— Наверное, не предохранялся. Лекхето ведь тоже заразился!

— Может, какими-то другими путями? Переливание крови?

— Да нет, что вы. Только тем самым.

— После того как они узнали диагноз, ваше общение продолжилось?

— Да. Перед самым отъездом Лекхето из России я был у него в квартире на Кутузовском. Жена Бобика к тому времени уже уехала. А Тото в Мозамбике жил на нашей старой вилле. Мы виду не подавали, что жалеем его. Общались как обычно.

— Не страшно?

— Послушайте, в ЮАР каждые 30 секунд — смерть от СПИДа. Причем раз в год от него умирает футболист сборной. Вот мы смотрим, кого Карпин пригласил в команду. А там смотрят — кто жив, а кто умер. Из действующих! Так что отношение спокойное. Ну, часть жизни. Дети природы. Лекхето в последнее время выглядел ужасно — но не жаловался. Мне брат рассказывал.

— Человек болен СПИДом. Обнимаетесь с ним?

— Обнимаемся, конечно! СПИД не передается воздушно-капельным путем. Даже если контакт с кровью, заразиться не так просто. Должно многое совпасть. Температура, еще что-то... А ВИЧ вообще не страшен.

Владислав Бондаренко. Фото из личного архива Владислава Бондаренко
Владислав Бондаренко.
из личного архива Владислава Бондаренко

Акула

— Вы объездили всю Африку. Самый фантастический пейзаж, который видели своими глазами?

— За Кейптауном что-то невероятное — Столовая гора, мыс Доброй Надежды... Это не описать! Ты находишься на краю света — и перед тобой сливаются два океана: Атлантический и Индийский!

— Вкусно рассказываете.

— Африка — это сплошное удивление. На машине много где побывал. Только в Мозамбике три года жил! Обожал ездить из Мапуту в Йоханнесбург. Переезжаешь границу — и попадаешь в другой мир. Словно портал. Противоположные культуры!

— Как колонии?

— Ну да. Португальская и английская. Даже дороги другие, строения. В общении с людьми колоссальная разница. Это же интересно — познавать новое?

— Еще бы!

— Дороги удивительные — между Дурбаном и Йоханнесбургом, например. Или из Дурбана в Кейптаун по побережью, 200 километров вдоль Индийского океана. А горы какие! Я, кстати, живу в среднегорье. 1800 метров над уровнем моря. Едешь в Дурбан — спускаешься и видишь, как меняется природа. Совсем другой зеленый цвет. Зеленое же везде разное!

— Какие сладкие приключения.

— Наверху, на границе с Мозамбиком, есть шикарное место — Понта-Дору. Это португальское название. А местные говорят — «Содуана-Бэй». Мы там с братом ныряли.

— Дайвинг?

— Да. С акулами.

— Какой ужас.

— Просто так ты не нырнешь, никто не пустит. Это не Египет. Требуется лицензия. Учить тебя будут дней пять — минимум. Если рядом появится белая акула — нужно же понимать, как на нее реагировать!

— К вам подплывала?

— Нет. Но мы ныряли в ее местах обитания на 25 метров. Точно знали — она где-то неподалеку плывет. Ждешь-ждешь — но не показывается. Вспоминаю наше первое погружение с аквалангом...

— Где?

— В Индийском океане. Вы не представляете, как сердце колотилось! Воздуха в баллоне у нас было на 40 минут, но закончился уже через 20. Дышать-то под водой надо правильно. А мы из-за волнения не смогли. Пришлось вдвоем на катер подниматься.

— И что?

— Страшно! Когда ты на глубине, акула не подходит. Вот если наверху барахтаешься — сразу начинает атаковать. Мы крутились, поднимаясь по тросу к катеру, и думали: «Хоть бы не подошла!»

— Ну и забавы у вас.

— Есть в Кейптауне еще развлечение — тебя сажают в клетку и опускают на глубину к белым акулам. Их там специально прикармливают, даже можно погладить.

— Пробовали?

— Не рискнули. Кстати, в ЮАР во время погружений инструкторы строго следят, чтобы ты не касался рифов руками. Подводная охота тоже под запретом. Зато приезжаешь в Мозамбик — и пожалуйста! Никаких ограничений, фигачь кого хочешь!

— В интернете наткнулись на фото — вы с братом на гигантской рыбине.

— Это много лет назад в Мозамбике кита выбросило на берег. Когда мы подошли, он уже был мертв. Я тогда впервые такую махину вблизи увидел. Потрогали, залезли, сфотографировались.

Владислав Бондаренко. Фото из личного архива Владислава Бондаренко
Владислав Бондаренко.
из личного архива Владислава Бондаренко

Бегемот

— Ваш отец переболел малярией пять раз. Вы сколько?

— Ни разу. Повезло. От малярии куча знакомых поумирали. В основном наши моряки. Они по шесть месяцев в рейсе, креветку ловят. Там в жесткой завязке. Возвращаются на берег — и уходят в загул на неделю. В это время малярийный комар укусил — а ты под алкоголем, ничего не чувствуешь. Но болезнь-то в крови развивается. Чуть-чуть запустил, не принял лекарство — всё, кранты. В Африке комары не только малярию разносят. Еще и желтую лихорадку.

— Это что?

— Жуткое дело! Из всех дырок течет кровь! Изо рта, глаз, ушей... Если от малярии вакцины не существует, то от желтой лихорадки можно сделать прививку. Без нее в Анголу не пустят. Заставят уколоться прямо в аэропорту и дадут сертификат на десять лет.

— Змеи к вам в комнату заползали?

— Нет. Были ящерицы, пауки, летающие тараканы...

— Ящерицы крупные?

— Не вараны, конечно. Но все равно неприятно, когда лежишь на диване, а кто-то ползает по потолку. Хотя со временем и к этому привыкаешь. Убивать-то ящериц нельзя.

— Дурная примета?

— Да. Ну а самая опасная зверюга в Африке — бегемот! От него каждый год гибнет людей больше, чем от львов и крокодилов, вместе взятых.

— Надо же.

— Это с виду бегемот милый, добродушный, неуклюжий. Но если разозлишь, тебе не поздоровится. На суше развивает скорость до 30 километров в час. А в воде против него вообще шансов нет. Пасть-то какая! Крокодила спокойно сожрет — не то что человека.

— Вы бегемотов видели?

— В парке Крюгера их полно. Подъезжаешь на машине к озеру и смотришь, как они лежат на берегу. Метрах в ста. Ближе подходить чревато. К слонам, львам, носорогам — тем более. Да и с жирафом надо быть начеку. «Рычаг» у него ого-го! Если копытом попадет в голову, убьет одним ударом.

— Разбогатевшие африканцы — публика колоритная. Кто из них роскошью поражал?

— Бенту Кангамба — владелец «Кабушкорпа». Последний клуб отца, я там ему помогал. Этот Бенту женат на племяннице Жозе Эдуарду душ Сантуша, который почти сорок лет был президентом Анголы. В прошлом генерал, сколотил огромное состояние на добыче алмазов. Кажется, до сих пор в розыске по линии Интерпола.

— За что?

— Подозревают в торговле «живым товаром» — девушек из Бразилии привозил. Но в Анголе — при его-то связях — даже Интерпол не страшен. Так я к чему? У Бенту уникальные часы, больше ни у кого таких не видел. Весь циферблат усыпан крупными бриллиантами! Он и Ривалдо в команду пригласил, платил ему в год миллион баксов. А нас с отцом вызывал перед каждой игрой, расспрашивал о том о сем и на прощание вручал по пятерке.

— По пять тысяч долларов?

— Ага. Для Бенту это так — «на конфеты». Или, как он говорил, — «чтобы накануне матча спалось хорошо».

Луи ван Гал и Владислав Бондаренко. Фото из личного архива Владислава Бондаренко
Луи ван Гал и Владислав Бондаренко.
из личного архива Владислава Бондаренко

Марихуана

— С белым расизмом в Африке сталкивались?

— Редко. Последний раз — в Замбии, года четыре назад. Приехал в город Китве-Нкана, там в местном клубе работает вторым тренером Гифт Кампамба, игравший когда-то в «Ростове». И вот сидим в машине, вдруг подходит черный. Склоняется к открытому окну, тычет мне пальцем в лицо и орет: «Аут оф Замбия!»

— Ответили?

— Нет. Гифт сразу выскочил, успокоил парня, и тот пошел своей дорогой. Не знаю, как бы повел себя в подобной ситуации российский турист. Наверное, вспылил бы, а то и кинулся в драку. Я же понимал — не надо реагировать. Я на чужой земле, без оружия — зачем провоцировать конфликт? Ты же не знаешь, что у него в голове. А если он обкуренный, в неадеквате? Такому ничего не докажешь.

— Много в тех краях обкуренных?

— Каждый второй. Обычное состояние черного человека. В ЮАР марихуана не считается наркотиком. Ее легализовали, можно дома выращивать — только не на продажу, а для личного пользования.

— Футболисты в ЮАР тоже траву покуривают?

— Действующие? Едва ли. Вот раньше, когда не было строгого допинг-контроля, многие себе позволяли. Тот же Лекхето мне рассказывал: «Бывало, дунем перед игрой — и на стадион». Но это не в «Локомотиве», конечно. Когда за «Морока Свэллоуз» играл.

— Он и выпить мог?

— Легко. Как-то в Москве отправились с ним в ночной клуб. Бобик прилично накатил. Домой вернулись под утро. Он сразу вытащил тазик, налил воды, что-то с марганцовкой развел. Выдул залпом. Литра три! Потом проблевался, умылся — и поехал на тренировку.

— Силен.

— А бразильца Лиму помните? С ним тоже в «Локо» случай был. Завтра игра — Лимы нет. Третий день в Баковке не появляется. Карнавалит.

— Что делать?

— Меня, как знающего португальский, послали к нему домой. Приезжаю — он один. Чуть-чуть уставший, но в целом нормалек. Показал свою коллекцию часов. Штук сорок. Дорогущие! Говорю: «Давай собирайся, Палыч ждет». На следующий день весь матч отыграл. Был лучшим.

— Казалось, после «Ромы» Лиме в России всё по барабану.

— Обычная история. Многие легионеры приезжают сюда, видят уровень чемпионата — и расслабляются. Посмотрите на Клаудиньо. Играет сейчас, как во дворе, не напрягаясь. Понимает — в РПЛ и так выше всех на три головы. Ну и зачем умирать на поле? Или Баштуш. Когда он из «Лацио» в «Ростов» вернулся, сказал мне: «После Италии в российской лиге можно играть с закрытыми глазами. Я здесь вообще не бегаю! Хожу пешком, за счет выбора позиции везде успеваю...» Вот вам разница в уровне футбола. В Европе все делают в десять раз быстрее!

Футбол
ФК Анжи
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
1
Читайте также
Дуэль Махачев — Оливейра: «Это его счастье, что Хабиб завершил карьеру»
Грязные девушки в красивых платьях: фото с самой необычной Олимпиады
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»