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Сегодня, 13:41

Польховский — об участии в Межконтинентальном кубке: «Не приняли дополнительные условия. В первую очередь, мы — россияне»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент и главный тренер футзального клуба «Динамо» Андрей Полховский ответил на вопрос, ставили ли организаторы Межконтинентального кубка в Бразилии дополнительные условия российской команде для участия в турнире.

По регламенту соревнования, в котором принимают участие 10 сильнейших футзальных клубов планеты, российская команда будет выступать под национальным флагом, с национальным гимном.

«Могу немного похвастаться тем, что в нашем виде спорта наша имиджевая составляющая достаточно высокая. Наши клубы и сборная достаточно сильные. Это прекрасно понимают в латинской Америке, они понимают, что вариться в собственном соку будет сложно. На матчи «Динамо» уже проданы все билеты. Если бы были какие-то дополнительные условия, мы их бы не приняли. Мы представляем не только общество «Динамо», но и нашу страну. В первую очередь мы — россияне. Авторитет футзала слишком высокий. Мы получили документ международной федерации о том, что спорт вне политики и российские клубы и сборная будут постоянными участниками всех международных соревнований», — сказал Полховский.

Турнир пройдет в Бразилии с 6 по 11 августа.

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