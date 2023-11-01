В АМФР надеются, что УЕФА накажет виновных в инциденте с россиянином из «Спортинга»

Президент Ассоциации мини-футбола Эмиль Алиев в разговоре с «СЭ» высказался о том, что игроки мини-футбольного клуба «Хит» из Киева отказались пожать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову перед матчем Лиги чемпионов.

«Такое происходило еще на последнем чемпионате Европы, когда игроки национальной сборной Украины отказались пожимать руки в полуфинальном матче игрокам национальной команде России. На том матче и поведение болельщиков было за гранью спортивной и человеческой этики. Но в решении УЕФА по наказанию за данный инцидент был озвучен лишь штраф в 20 тысяч евро. При этом было указано, что данное наказание было выдвинуто из-за неподобающего поведения болельщиков, но о рукопожатии не было ничего сказано», — сказал Алиев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Алиев надеется на справедливое решение УЕФА в данном вопросе.

«Мы считаем, что подобные попустительства и нежелание видеть невыполнение своих же норм, которые УЕФА оглашают в различных программах, таких как «проявление уважения», где пропагандируют уважительное отношение спортсменов из разных стран друг к другу, приводят к подобным ситуациям. Несвоевременные санкции и наказания, которые отсутствуют, приводят к повтору подобных инцидентов. Мы надеемся, что УЕФА проявит понимание в данном вопросе, а виновные будут наказаны», — добавил Алиев.

Инцидент произошел 25 октября на матче «Спортинг» — «Хит» (2:2). Перед началом встречи спортсмены с Украины проигнорировали Соколова во время предматчевого рукопожатия. Футболисты португальской команды, шедшие за россиянином, также отказались подать руку украинцам.

После матча главный тренер «Спортинга» Жуан Матуш увел свою команду в раздевалку без рукопожатий с соперниками.

Сообщается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по данному инциденту.