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12 мая, 22:30

Будущих чемпионов собрали в Дмитрове. В Подмосковье будут растить звезд гольфа

Антон Бабошин
Корреспондент
Участники турнира «Лига будущих чемпионов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В Московской области прошел первый в своем роде турнир по гольфу среди школьников и юниоров «Лига будущих чемпионов».

Существует предубеждение, будто гольф — развлечение исключительно для состоятельных людей, преимущественно старшего возраста. На самом деле это далеко не так. Если есть желание, то можно регулярно тренироваться и играть, не вкладывая заоблачных сумм. А в Московской области с начала 2023 года решили бороться с этим стереотипом радикальным способом — развивая гольф в обычных общеобразовательных школах. С другой стороны, есть обманчивое впечатление, что очень просто взять в руки клюшку, ударить по мячу, и он полетит далеко и в нужную сторону. На самом деле за каждым удачным ударом стоят долгие часы тренировок.

12&nbsp;мая пройдет первенство Подмосковья среди юниоров. «Лига будущих чемпионов» берет старт

— Для детей гольф полезен тем, что он не только интересен как игра, но и помогает научиться владеть собой, — сказала «СЭ» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, которая также занимает пост почетного президента Ассоциации гольфа России. — В жизни это очень пригодится. Каждый удар — концентрация и необходимость собрать все нюансы воедино. Но если что-то не получается, есть шанс исправить следующим ударом. Всегда остается надежда. Гольф — это как жизнь, которую проживаешь за 18 лунок. Люди раскрываются, становится видно, чего они стоят на самом деле. А попасть в гольф можно в любом возрасте, и добиться успеха. Например, я начала, когда мне было уже за 40, есть те, кто познакомился с игрой еще позже и добиваются прекрасных результатов на любительском уровне. Это семейный вид спорта, в который отлично можно играть вместе с детьми. Система гандикапов помогает уравнять шансы на победу, никому не нужно поддаваться, все играют на максимум. Например, в футболе, велоспорте или простом беге такого не представить.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Два турнира в одном

Заниматься школьным проектом в Федерации гольфа Московской области активно начали в январе нынешнего года. И всего за несколько месяцев создали девять секций в разных районах Подмосковья. Гольф-клубы, работающие в регионе, взяли шефство над школами, подготовили тренеров из числа учителей. И вот пришло время проверить, чему успели научиться дети.

Победители турнира. От детского спорта к спорту высших достижений: Московская областная федерация — о развитии гольфа в России

— Все ребята впервые взяли клюшки в руки три месяца назад, — отметил вице-президент областной федерации Максим Шокун. — Занятия начались в феврале — марте.

Турнир с общим призовым фондом в 250 тысяч рублей решено было назвать «Лига будущих чемпионов», и на него прибыли девять команд из шести городов и поселков Подмосковья. В каждой — четыре юных гольфиста 2-6-х классов плюс играющий тренер. Кроме того, в рамках «Лиги» также прошли соревнования юниоров младше 14 лет, это уже более опытные ребята. Они, в отличие от начинающих спортсменов, соперничали в личном зачете на девяти лунках поля клуба «Дмитров гольф резорт». А для школьных команд было организовано свое поле на девять лунок на тренировочной площадке.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Гольф — это не просто игра, а стиль жизни, — сказал участникам директор областного Центра дополнительного образования и председатель Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Московской области Юрий Макеев. — Стремление к успеху, личному и командному. Не зря наше движение вошло в число организаторов этого турнира. Уверен, вы все будете первыми, а сегодня получите удовольствие от игры, этого замечательного клуба и гостеприимства дмитровской земли.

И действительно, страсти на поле кипели самые настоящие. В школьном турнире по итогам девяти лунок команды школ из Рогачева и Деденева набрали по 68 баллов, а школьники из гимназии «Шаховская» в Нахабине и щелковской СОШ №19 — по 70. Поэтому судьба первого и третьего мест решалась в переигровках. И в итоге победителей от серебряных призеров отделил всего один удар! Чемпионами стали ребята из рогачевской СОШ, серебро — у деденевских школьников, бронза уезжает в Нахабино.

Что касается юниоров, то и здесь получился очень азартный турнир с участием почти четырех десятков человек. Победу праздновал Степан Акаемов, второе место занял Владимир Гонта, а третьей стала Вера Бобровникова. Отдельными призами были отмечены авторы самых точных ударов у мальчиков и девочек.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сто секций за пять лет

Но прошедший турнир — лишь первая ласточка. Такие соревнования планируется сделать традиционными и проводить дважды в год. А планы по развитию детского гольфа у областной федерации огромные.

— Мы от пластиковых клюшек уже летом перейдем к металлическим — ими будут играть в этом клубе все секции дмитровских школ, — пообещал ребятам на открытии турнира руководитель областной федерации Валерий Гаврилов. — Я буду стараться, чтобы со всеми учащимися школ, соседствующих с клубами, летом занимались профессионалы. Чтобы в конце года вы уже владели всеми приемами настоящих гольфистов. Мы обещаем всем участникам турниров хорошие призы, никого не забудем. Наша задача — в течение четырех лет довести количество секций в областных школах до сотни.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Целью федерации действительно является открытие 100 секций в школах региона. Планируется ежегодно приводить в спорт от 1200 до 1500 детей, часть из которых в будущем может продолжить заниматься гольфом уже на профессиональном уровне. С расширением сети школ, культивирующих этот вид спорта, будет расти и количество турниров — от районных до первенства области. В школах, которые хотят развивать гольф, возможно размещение оборудования, позволяющего заниматься круглый год. А в перспективе Федерация гольфа Московской области собирается открыть специализированный центр для подготовки детей и взрослых.

Планы подмосковной федерации поддерживают и на федеральном уровне — Ассоциация гольфа России в лице исполнительного директора Дмитрия Козаченко перед турниром «Лига будущих чемпионов» передала подмосковным школам три сумки с комплектами экипировки. Есть помощь и со стороны властей области и лично губернатора Андрея Воробьева. Поэтому можно надеяться, что следующий турнир соберет еще больше участников и пройдет с не меньшим успехом. И в Московской области действительно вырастут будущие чемпионы.

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