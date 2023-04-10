«Мужчины любят спорт и женскую грудь». Как живет секс-символ гольфа?

У Пейдж Спиранак нет больших побед, но есть 3,7 миллиона подписчиков и фото на обложках журналов.

30-летняя американка Пейдж Спиранак популярна в Сети. За пышногрудой блондинкой следит более трех миллионов человек. В соцсетях девушка действительно успешна, чего нельзя сказать о карьере гольфистки. Здесь ей пока не покорился ни один крупный турнир.

Неудачи в гольфе и успех в блоге

Пейдж Спиранак уже давно ассоциируется с женским гольфом. И это несмотря на то, что девушка не принимает участия в профессиональных турнирах. Популярность ей принесли соцсети, на своей странице блондинка выставляет горячие фото и видео, на которых учит выбирать клюшку для гольфа и правильно совершать удары.

Пейдж всегда любила спорт. В детстве занималась художественной гимнастикой. И только травма коленной чашечки не позволила ей выступать за сборную США. Уходить из спорта Спиранак не хотела, поэтому увлеклась гольфом. В первое время у нее действительно получалось: она быстро вошла в топ-20 юниорского рейтинга, была капитаном женской команды в колледже.

Фото Global Look Press

Однако после перехода на взрослый уровень гольфистка не выдержала конкуренции. В ее активе — лишь одна победа на Cactus Tour в мае 2016 года. На других крупных стартах у нее не получалось пройти даже отборочный раунд. В 2016 году после очередной неудачи она приняла решение сосредоточиться на ведении своего блога и моделинге.

Именно здесь обладательница пышных форм нашла свое призвание. Сразу же посыпались предложения по работе. Она блистала на обложке журнала Golf Digest. Правда, после съемки на блондинку обрушился шквал критики со стороны профессионального сообщества. Многие были возмущены тем, что даже титулованные гольфистки и чемпионки «мейджоров» не попадали на страницы глянца, а девушка без каких-либо титулов красуется на разворотах журнала. При этом часть сообщества защищала ее, заявляя, что Спиранак таким образом популяризирует игру и привлекает новую аудиторию.

Вудс отдыхает

Как бы ни возмущались хейтеры, американка по популярности обогнала даже легенду гольфа, 15-кратного победителя «мейджоров» и обладателя множества рекордов Тайгера Вудса. На самого богатого спортсмена планеты подписано в соцсетях три миллиона поклонников, а на девушку — 3,7 миллиона. Свой успех Пейдж объясняет просто: «Все элементарно. Мужчины любят гольф и женскую грудь».

Фото Global Look Press

У такой популярности есть и минусы. «Меня преследовали, моя семья подвергалась преследованиям. Меня грозились убить. Я получала угрозы, люди вторгались в мою личную жизнь, меня шантажировали. Когда дело доходит до индустрии гольфа, я знаю, что воспринимают меня как результат грамотного пиара», — признается в одном из интервью Спиранак.

Шум вокруг нее только прибавляет популярности. Так, в прошлом году модель появилась на обложке глянцевого мужского журнала MAXIM. Издание опубликовало рейтинг 100 самых сексуальных девушек года. Возглавляла список Спиранак. «Меня назвали самой сексуальной женщиной этого года, и я не могу в это поверить! Спасибо за эту невероятную честь», — пишет гольфистка в соцсетях.

В 2016 году Пейдж обручилась с фитнес-тренером, бывшим бейсболистом низшей лиги Стивеном Тиноко. Пара долгое время встречалась. В 2018 году влюбленные сыграли свадьбу. Правда, брак продлился недолго, весной 2022 года девушка призналась, что больше не состоит в браке. Эффектная блондинка недолго была одна. Сейчас у нее есть бойфренд, но свои отношения она скрывает от общественности.