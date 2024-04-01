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Голышак вспоминает

Сегодня, 14:00

«Это самый великий матч в истории мирового футбола. Со стадиона все уходили другими людьми»

Семь лет назад в этот день не стало поэта Евгения Евтушенко
Юрий Голышак
Обозреватель
Поэт Евгений Евтушенко
Евгений Евтушенко.
Фото Сергей Колганов
Telegram Дзен
Сегодня исполнилось семь лет, как не стало Евгения Евтушенко, великого поэта и футбольного болельщика.

Могила без оградки

Я заезжаю в Переделкино — и иду через кладбище знакомым маршрутом. Зная, где придержаться рукой за оградку. Чтоб не разъехались ноги на склизкой глине, не скатился кубарем туда, в низину — к могилкам Роберта Рождественского и прекрасного поэта Александра Ткаченко. К удивительному шахматисту Ефиму Геллеру. Имевшему положительный счет почти со всеми чемпионами мира своих лет — Фишером, Ботвинником, Смысловым, Петросяном...

В низине переделкинского погоста компания прекрасная — но предстать перед ними всеми стоит на твердых ногах. Уважаю безмерно.

Я шагаю мимо Тарковского-старшего, Арсения, и кенотафа Тарковского Андрея. Мимо поэта-фронтовика и человека отчаянной смелости Григория Поженяна, мимо Виктора Бокова, писавшего так мило про оренбургский пуховый платок. Мимо всех Чуковских и Бориса Пастернака. Замечаю, что на памятнике Корнею Ивановичу сбита часть бронзовых циферок. Проступают лишь темные контуры. Вот мародеры — ничего святого. Уж Чуковского бы пощадили. Ничего, на том свете дед Корней их встретит.

Размышляю на ходу, что вот однажды наберусь смелости и присяду у памятника Пастернаку точно так, как присел заехавший в Москву Тарантино. Тогда, в 2004-м, первым делом попросил отвезти его на могилу Бориса Леонидовича. Сел на травку, оперся спиной на памятник. Не поднимался долго-долго — а кто-то сфотографировал.

Сворачиваю на другую аллейку — и снова поражаюсь: вот она, всемирная слава. 7 лет прошло со дня смерти Евгения Евтушенко — а как стоял деревянный крест, так и стоит. Не появилось даже оградки.

Мне с секунду неловко. А потом задумываюсь — может, оно и хорошо? Вот так, на деревенском кладбище, под простым крестом. Чем лежать придавленным тонной гранита. Или бронзовыми конями с истошным взглядом.

Поэт Евгений Евтушенко в Переделкино
Евгений Евтушенко в Переделкино.
Фото Global Look Press

«Никаких «но»!»

Я отыскиваю лавочку у кого-то из соседей Евгения Александровича — присаживаюсь и вспоминаю, вспоминаю наши короткие, странные встречи.

Все они будто вчера случились — и вот сейчас мне трудно осознать если не кончину Евтушенко, то семь прошедших лет.

Я помню расшитые бесовскими узорами рубахи, голубоватую кепочку. Морщины на знакомом всем лице, циклопических размеров перстень. В какой шкатулке он нынче лежит? Кто вертит его в руках?

Вот перстень-талисман Пушкина сменил массу хозяев — побывав у Жуковского и Тургенева. Сгинул бесследно в революционной пучине. Надеюсь, перстень Евтушенко судьбу имеет более ясную.

Вспоминаю, как Евгений Александрович, не вполне здоровый, но еще активный, приехал на лето в Москву. Презентовать какую-то книжку о футболе.

Чем ближе кончина — тем чаще вспоминаешь детство. А детство Евтушенко переплелось с футболом накрепко.

 
Евгений ЕВТУШЕНКО на презентации своей книги &quot;Моя футболиада&quot; в магазине &quot;Москва&quot;. Фото Александра ВИЛЬФА, &quot;СЭ&quot; Евгений Евтушенко: "Играй, Аршавин, земношаренно…"

Мы с Сашей Кружковым дозвонились ему в переделкинскую избу — и через два слова получили приглашение на день рождения. Ответить-то не успели, онемели — чтоб натолкнуться на чуть наигранное недоумение:

— Неужели вы не придете?!

— Конечно же, придем... — выдавили. — Но...

— Что «но»? — рассердился поэт. — Приходите обязательно! Никаких «но»! 18 июля, Политехнический, 19-00. Как обычно.

— Так мы хотели на большое интервью к вам напроситься. А на дне рождения к вам не пробиться. Там желающих будет много.

— Не пробиться, — подтвердил Евтушенко чуть печальнее. — Вы про книжку мою напишете?

— Да! — выкрикнули мы одновременно.

— Поступаем так, — деловое начало в легенде вполне уживалось с прочими божьими дарами. — Сейчас, прямо сейчас мы с вами говорим про мою книжку. Потом встречаемся и делаем что-то побольше. А фотография будет?

— Будет, — мы готовы были подписаться на все в этом лукавом торге. — Еще как будет.

— А в Политехнический ко мне фотограф приедет?

— Уж наверняка.

— Это хорошо! — обрадовался Евтушенко. — Пусть не меня снимает — а людей, которые придут на встречу. Только людей!

Такой ершистый в юности, к преклонным годам Евгений Александрович стал удивительно трогательный, забавным человеком. Гений, что говорить.

Поэт Евгений Евтушенко
Евгений Евтушенко на презентации своей книги в 2009 году.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Маркер»

Говорили при каждой встрече мы очень мило. Евтушенко зазывал нас с Кружковым на презентацию той самой книжки о футболе в магазин «Москва» — уже там в сотый раз поражая надрывом в исполнении. Ну и расшитой какими-то огненными петухами рубахой.

Случайные люди — хотя есть ли сегодня в книжных магазинах «случайные»? — застывали, оцепенев от такого представления. Молоденькие девчонки слушали и про матч с немцами 54-го года, и про Всеволода Боброва. Поэт воодушевлялся — и читал еще взволнованнее. Взмахивал тонкой рукой.

Возле поэта копошилась свита — такая же яркоокрашенная, как сам Евтушенко. Выделялся гражданин в облаке всколоченной бороды, с какими-то клыками. Вот точно такой же мелькал в советской версии «Шерлока Холмса». Это про него спрашивал Холмс у брата Майкрофта: «Маркер?»

При Евтушенко был личный «маркер». Ординарец участливый, предупредительный, оберегавший. Такая стрижка и тяга к поэзии не очень-то рифмовались в моем сознании, ну да ладно.

— Поговорить здесь нам не дадут, — добродушно вымолвил Евгений Александрович, подписывая размашисто тысячную книжку.

Несвежая голова «маркера» протиснулась у меня под локтем. Контролируя происходящее. Стало ясно — поговорить действительно не дадут. Если не благодарные читатели, так сопровождающие.

 
Август 2009 года. Евгений ЕВТУШЕНКО на презентации своей книги &quot;Моя футболиада&quot; в магазине &quot;Москва&quot;. "До ста трех собираюсь жить..." Памяти Евгения Евтушенко

— Пойдем! — махнул Евтушенко.

Увлек нас в директорский кабинет, где стол ломился от закусок.

— Полчаса нам хватит?

Мы пожали плечами. Едва ли.

Евтушенко коротко кивнул: хватит.

Все вокруг пытались оттащить Евгения Александровича от нас — но тот держался словно дом Павлова. Раз уж пообещал.

— Ну дайте же, дайте поговорить с ребятами... — укорял их всех Евтушенко не своим голосом, а словно взятым напрокат.

Яства нам в подмогу — свита сосредоточилась на чем-то заливном. На полчаса оставив нас в покое. Их голоса становились все смелее, отчетливее — Евтушенко же толковал все тише, проникновеннее.

К слову, за вечер в книжном магазине Евтушенко наподписывал гору книжек — и всем присутствующим, и про запас.

Я заглядывал в «Москву» время спустя — та горка лежала почти нетронутая. Все-таки не 60-е.

Но стоило Евтушенко умереть — конечно же, моментально все расхватали.

Поэт Евгений Евтушенко
Фото Global Look Press

Ширвиндт и «тараканы»

...Вот теперь я сижу на лавочке переделкинского погоста, вспоминаю театральность его интонаций. Его добродушные, почти ласковые ответы. Все переплетается в моей памяти самым причудливым образом.

— В Сантьяго вы сами чуть не погибли. Кто-то обстрелял ваш автомобиль, — демонстрировали мы с Кружковым начитанность.

— Да, всякое бывало. Я много раз попадал в рискованные ситуации.

Пожалуй, стремительно пустеющие тарелки были как раз «рискованной» ситуацией — и, оценив цепким взглядом происходящее вокруг, Евтушенко подцепил вилкой кусок колбасы. Пока не растащили.

— Вы даже не представляете, насколько часто! — вспомнилось вдруг Евгению Александровичу что-то глубоко запрятанное в памяти — и с решимостью отодвинул тарелку. — Начиная с детства — и нескольких бомбежек во время эвакуации. Во время путешествий тоже были эпизоды.

— За какое чудесное спасение особенно благодарны ангелу-хранителю? — кинулись мы на подмогу.

Никакая подмога ему нужна не была — и вот теперь от наших идиотских вкраплений мысль поэта понеслась в другом направлении, прекраснодушном.

— Я особенно благодарен ангелу-хранителю за то, что помогал встречать хороших людей. Которые не позволяли мне терять веру в жизнь. Я не люблю показуху — и особенно в молитвах. Но знаю, что за мое здравие молятся люди, которые находятся далеко, — и это большая сила. А моя поэзия — тоже молитва. Это древнее русское выражение по поводу стихов: «К любому удару молитва». Стихи — это молитва за человека!

— Вы полагаете?

— Правда, поэзия не имеет права внушать заблуждение — будто жизнь легка. Она не имеет права учить самонадеянному оптимизму. Но должна помогать человеку не терять веру в жизнь. Мой любимый афоризм — слова Камю: «Любая стена — это дверь». Замечательные слова. Никогда нельзя терять веру, безвыходных ситуаций не бывает...

 
Александр Ширвиндт. «Страшно умирать постепенно». Памяти Александра Ширвиндта

Мне вспомнился вдруг рассказ Александра Ширвиндта — и я постарался усмехнуться про себя, не вслух.

Мы сидели в его директорском кабинете Театра сатиры. Александр Анатольевич рассказал про высотку на Котельнической — и я, хоть слышал прежде ту историю, поразился способности артиста преподносить древние байки как свежайшие. Вот что значит талант исполнителя — даже воспринимались эти новеллы как новые, тебе одному рассказанные!

Ширвиндт вспомнил как раз Евтушенко, своего соседа по дому.

— О футболе разговаривали? — спросил я зачем-то.

— Мало. С Женькой у нас своя история. В нашей высотке до сих пор есть подземный гараж. В советские времена въехать туда было практически нереально, мы с Евтушенко долго стояли в очереди. Когда умер архитектор Чечулин, эту высотку и проектировавший, одно место в гараже освободилось. Внепланово. Мне шепнули, что комиссия выбирает между мной и Евтушенко. Я понимал, что шансов никаких. Евтушенко — популярнейший поэт, глыба. Но тут он опубликовал стихотворение «Тараканы в высотном доме».

— Про Котельническую?

— Нет, писал-то он про страну! Аллегорически!

— Но гаражная комиссия истолковала иначе?

— Так как тараканов в доме действительно было несметно, гаражная комиссия расстроилась. В гараж въехал я. Ну и о каком футболе нам после этого говорить?

Поэт Евгений Евтушенко
Фото Global Look Press

Восемь стихов

Евтушенко формулировал так ярко и емко в стихах — что даже проза в его исполнении становилась отточенной. Еще чуть-чуть — и обратится в стих.

До сих пор вспомнится что-то: ну кто другой так выразится? Да никто!

Например, про переделкинского соседа, грандиозного поэта Андрея Вознесенского:

— У него восемь первоклассных стихов.

«Всего восемь?!» — поразился я услышанному.

А Евтушенко, додержав паузу, новую фразу уронил, словно камень в воду, — и ни убавить, ни прибавить:

— Восемь — это очень много.

В этом Переделкино — особый мир. Шуршание Минского шоссе откуда-то издалека вплетается в звуки леса, в покой деревянных дач. Доживающих свой век устало, равнодушно.

Всякая улица помнит лучших писателей страны — от которых остались лишь тени. Уж нет почти людей, видевших их живыми. Только сосны. Прелые, косые заборы.

На все Переделкино два старика могут провести этими улицами — замедляя шаг у калиток:

— Вот на этой дачке написал «Жди меня» в 41-м Константин Симонов. Вот здесь жил Евгений Петров. Вот этой улицей ходил еще крепкий старик Серафимович — сейчас улочка его имя и носит. Здесь жил Лев Кассиль — и скончался, перенервничав во время трансляции финала чемпионата мира-1970. Умер прямо в перерыве, так и не узнав, что Бразилия обыграет Италию 4:1. После первого тайма счет был ничейный. А вот за этим окошком застрелился Фадеев. Про ландыши на этом участке писала Ахматова. А вот здесь в голодное послевоенное время засадил участок картошкой Борис Пастернак.

Евтушенко в этих местах чувствовал себя прекрасно — и приезжать из Америки старался каждое лето. Тянуло! Быть может, только здесь чувствовал себя молодым — а не в городе Талса штата Оклахома...

Поэт Евгений Евтушенко
Фото Global Look Press

«Стеклянный господин»

Я как-то окажусь на даче Булата Окуджавы. Конечно, спустя годы после кончины Булата.

На летний концерт Никитиных под открытым небом сходились оставшиеся в этом поселке классики. Кого-то привозили — как Фазиля Искандера. Кто-то приходил сам — как Евгений Рейн. Сидел в задумчивости, позабыв обо всем на свете. Никто Рейна особо не узнавал, не тревожил его, ближайшего друга Довлатова и Бродского. Вдруг, очнувшись, Евгений Борисович досадливо встряхнул рукой — это сигарета, дотлев, обожгла пальцы...

Подъехал на серебристом «Форде» Евгений Евтушенко — и я удивился: к чему ехать-то? Живет на соседней улице — если не на той же!

Попытался въехать на какую-то площадочку — не вышло. Вторая попытка — та же история. Колесо почти виснет над оврагом.

Я наблюдал со стороны, понимая — поэту лучше в столицу за рулем не частить. С такими способностями к вождению — если только по поселку, до магазинчика. Директором которого, кстати, был когда-то отец футболиста Валерия Воронина.

— Евгений Александрович, позвольте? — подошел я.

Евтушенко едва ли держал в голове мимолетность наших прежних встреч, все эти короткие интервью. Сколько у него таких было — да каждый московский день! Может, лицо что-то напомнило. Покорно уступил место за рулем. Я кое-как пристроил «Форд» вплотную к забору.

В тот чудесный вечер Евтушенко сидел в первом ряду — и, конечно же, был замечен, обласкан Никитиными.

 
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Желая угодить классику, Сергей Яковлевич отошел от сценария:

— Здесь вот с нами Евгений Александрович. Сейчас споем на его стихи... «Стеклянного господина»?

Он не утверждал. Скорее, спрашивал. Немного сомневаясь.

— Это такая сложная песня, — вздохнула жена Татьяна, забыв, что микрофон рядом. — Но давай...

Евтушенко улыбался совершенно счастливо.

Свой домик в Переделкино еще при жизни Евгений Александрович отдал под музей. Как и все собрание картин, свезенных со всего мира диковин. Наверное, это что-то говорит о широте души.

Я однажды заехал в этот дом на улице Гоголя уже после его кончины — был поражен. Пожалел, что не напросился в это имение при жизни Евтушенко — а явился вот так, с запозданием, по билетику.

Водил бы по дому лично Евтушенко — наверняка показал бы еще и второй этаж. Куда нынче посторонних не пускают. Но и первого хватает для огромного впечатления.

Евгений Евтушенко и Лев Яшин
Евгений Евтушенко и Лев Яшин.
Фото Сергей Колганов

«Играй, Аршавин»

Футбол Евтушенко любил совсем по-мальчишески. Выведывал у нас с Кружковым подробности жизни Аршавина — транжиря драгоценные минуты того вечера в «Москве» не на ответы, а на вопросы.

Впрочем, от Аршавина тогда млела вся Европа. Мы влекли поэта куда-то в сторону — а его из любой темы словно магнитом вытягивало в день сегодняшний. Где царил футболист Аршавин.

— Вдова Всеволода Боброва рассказывала случай — утро, звонок в дверь. На пороге вы в огромной лисьей шапке. Привезли для их маленького сына, Миши, из Англии джинсовый костюмчик.

— Наверняка я это сделал. Хоть и не помню. А почему, собственно, должен помнить? Я настолько обожал Всеволода Михалыча! Сегодня рассказывал людям историю о нем. В книжке тоже ее описал — как мы отправились летом в деревню, и Бобров краснел от комплиментов в свой адрес. Это вам не Аршавин.

— А что Аршавин? — вздохнули мы.

— Недавно сочинил о нем такие строчки:

«А я еще люблю Аршавина,

но за игру — не интервью.

Играй, родимый, земношаренно,

но не забудь страну свою».

 
Евгений Рубин и&nbsp;Сергей Довлатов. «Довлатов лежал в гробу огромный, с согнутыми ногами». Евгений Рубин: друг писателя, спортивный журналист, эмигрант

Он мне импонирует как футболист. Талантливый. Но я надеюсь, некоторые моменты в характере Аршавин изживет. И скажет жене, что нельзя приезжать в чужую страну и сразу начинать бранить ее кухню. Да откуда ей знать, как готовят в Англии?

— Вы-то наверняка в курсе.

— Еще бы! Англичане великолепно готовят. Между прочим, в этой стране лучше всего делают домашнее варенье.

— В Англии?!

— Да! Представьте себе! А супруге Аршавина что-то не понравилось. Недопустимо говорить такие вещи.

— Ваша жена-англичанка хорошо стряпала? — снова ныряли мы в изгибы биографии. Чтоб через секунду нас Евгений Александрович снова окунул в день сегодняшний.

— Ну... Неплохо. Пускай подгорит что-то. Но если готовилось с душой — это все равно замечательно. Важно, что готовит любимая женщина. Я любил всех своих жен.

— Всех четверых?

— Да. Иначе бы на них не женился... А еще меня огорчили слова Аршавина насчет зарплаты. Получает такие деньги — и жалуется на налоги. Но это бестактно по отношению к собственному народу. Да и по отношению к англичанам. Те-то исправно платят налоги и не стонут. Видите, какая разница между Андреем и Всеволодом Михалычем? Аршавину, предположу, даже в голову не пришло, что он поступил неделикатно. А внутренняя деликатность — она выше этикета. Надо понимать, чем можешь задеть других людей.

Поэт Евгений Евтушенко
Фото Global Look Press

«Репортаж из прошлого века»

Мы верили и не верили, что говорим с тем самым Евтушенко вот так запросто. С человеком, от которого сходила с ума огромная страна в 60-х. Внимала всякому его слову в том же Политехническом. Кадры кинохроники не обманут. Пересмотрите изумительную «Заставу Ильича».

В новом веке от той славы остались лишь воспоминания. Сладкий дым.

Евтушенко вскоре глядел на нас как на друзей. Ребят не из «физкультурной газеты», как выражается писатель Нилин, а истинных ценителей. Поэзии и вообще всего.

Делился обидами последних дней:

— Стихи для последней книжки я послал в наше Министерство спорта. Мне казалось, эту книгу должны были поддержать, даже распространять по школам. Там же стихи о Боброве, Хомиче, Стрельцове и Игоре Нетто. Они должны были обнять меня! Напечатать эту книгу!

— Не обняли?

— Наткнулся на совершенное равнодушие. Люди абсолютно глухие к поэзии. Забыли, какая это сила. Я был просто поражен их слепоте. Даже не соизволили ответить, книга у них валялась — а они меня избегали. Увиливали от ответа.

Мы вздыхали самым горьким из вздохов. В утешение сами бы обняли Евгения Александровича вместо Министерства спорта. Только б он этим удовлетворился!

Евтушенко горестно подпер подбородок кулаком. Глядел сквозь нас, дивясь министерской слепоте.

Но вдруг вспомнил что-то совсем сокровенное — и заговорил полушепотом:

— Совсем недавно я написал, кажется, одно из лучших своих стихотворений...

— Какое? — таким же шепотом отзывались мы. Готовые услышать про континенты, про любовь. Про Бабий Яр или Сантьяго. Да хоть про Фиделя. Ведь когда-то ради встречи с Кастро выучил за семь дней испанский язык.

Но нет!

— Всю жизнь носил глубоко внутри воспоминания о матче СССР — ФРГ 55-го года, — произносил Евтушенко, ошеломляя нас. — За год до этого Германия стала чемпионом мира. За нее играл потрясающий Фриц Вальтер, побывавший военнопленным. Прошло десять лет после войны — но физические и нравственные раны зажили не все. В Москве было очень много инвалидов. Сами мастерили деревянные платформы на подшипниках, катались на них. Их куда-то ссылали, чтоб не портили пейзаж — этим людям приходилось прятаться. Но когда приехали немцы, люди-обрубки словно вышли из-под земли!

 
Владимир Кудряшов. Танцевал для русских солдат у Рейхстага и дружил с Яшиным. 100 лет болельщику «Динамо» с невероятной судьбой

— Возле стадиона «Динамо»?

— Да! Билетов было не достать — я, например, двое суток стоял у касс. Видел, как со всех сторон к стадиону катились инвалиды на своих грохочущих подшипниковых тарантасах. Билетов не было — так люди их поднимали на руки и переносили через турникеты. Их ставили на гаревые дорожки, они окаймляли все поле. Каждый раз, когда мяч выбивали в аут, футболисты могли их видеть. И это действовало страшным, магическим образом.

— Потрясающе.

— Они все время смотрели в лицо этим очеловеченным последствиям войны. Матч был очень интересный в смысле борьбы — но проходил в идеальной атмосфере товарищества и вежливости. Когда на 17-й минуте Коля Паршин забил первый мяч и упал, Фриц Вальтер сам поднял его. Пожал руку, взял мяч — и они вместе, в обнимку, пошли к центру поля. Сейчас невозможно представить!

— Это точно.

— А многие из инвалидов приходили многие с фанерками, на которых было написано «Бейте фрицев». Так они стали их срывать. Когда матч закончился, вся гаревая дорожка была усыпана этими картонками. Мы увидели чудо человеческого взаимопонимания — после стольких страданий и крови! Все были потрясены!

— Ни один матч не производил на вас такого впечатления?

— Самый лучший футбольный обозреватель Лев Филатов был моим близким другом. Фронтовик, солдат. От него услышал: «Это самый великий в истории мирового футбола матч. Высокий со всех точек зрения...» В нем философия существования человечества — если люди будут жить мстительностью, то они вместе и погибнут. В тот вечер со стадиона все уходили другими людьми. Я хотел об этом матче поставить фильм. Потом решил написать в прозе.

— А получилось — стихами?

— Поэзия выстроена на сгущенных метафорах — и была единственным жанром, в котором можно было писать об увиденном. Стихотворение называлось «Репортаж из прошлого века».

Вот кусочек:

И вдруг самый смелый из инвалидов
вздохнул,
восхищение горькое выдав:
«Я, братцы, скажу вам по праву танкиста —
ведь здорово немцы играют,
и чисто...»
и хлопнул разок,
всех других огорошив,
в свои обожженные в танке ладоши,
и кореш в тельняшке подхлопывать стал,
качая поскрипывающий пьедестал.

Андрей Аршавин
Футбол
Всеволод Бобров
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