«Астраханочка» окажет всю необходимую поддержку семье погибшей гандболистки Дивак

Директор гандбольного клуба «Астраханочка» Дарья Краснова в комментарии для «СЭ» заявила, что клуб поможет семье погибшей Виктории Дивак.

17 апреля официальный сайт Федерации гандбола России сообщил о смерти 29-летней гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак.

«Клуб полностью берет на себя все расходы по похоронной процессии. Клуб окажет всю необходимую поддержку семье. Причины смерти? До завершения следственных мероприятий никаких комментариев дать не можем», — сказала Краснова «СЭ».

Карьера воспитанницы волгоградской школы гандбола началась в «Динамо-Синаре», в составе которой она трижды становилась чемпионом России. За время выступлений Виктория также успела поиграть в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле».

Дивак завоевала золото чемпионата Белоруссии, дважды стала обладателем Кубка Белоруссии и победителем второй национальной лиги Франции. В составе юниорской сборной России в 2009 году завоевала серебро чемпионата Европы.