Гандболист Никита Задорожний умер от рака крови в возрасте 27 лет

Ганболист клуба «Технолог-Спартак» Никита Задорожний умер от рака крови. Ему было 27 лет.

В качестве игрока в пляжный гандбол Задорожний является чемпионом Европы в составе молодежной сборной России. Также на его счету три победы в чемпионате России. В классическом гандболе он дважды побеждал в Высшей лиге.

«У него мама уже лет 15 борется с онкологией, по всей вероятности, эта болезнь передалась ему по наследству, — цитирует ТАСС главного тренера команды Сергея Крамского. — Мы с ним часто переписывались, он верил, что сможет справиться с болезнью и вернуться к обычной жизни. Последний раз общались дней десять назад, он тогда сказал, чтобы его игровой номер отдали молодому способному пацану и пожелал удачи в предстоящих матчах».