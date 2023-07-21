Сестра Вяхиревой считает, что гандболистку не задевает критика Трефилова

Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Полина Кузнецова высказалась о критике со стороны бывшего главного тренера сборной России Евгения Трефилова в адрес своей сестры Анны Вяхиревой, которая играет за норвежский «Вайперс».

Ранее Трефилов заявил, что отъезд олимпийской чемпионки в зарубежный клуб в нынешней ситуации выглядит некрасиво.

«Евгений Васильевич всегда высказывается прямо и резко, не думаю, что на этом кто-то заостряет внимание, — цитирует ТАСС Кузнецову. — Если обращать внимание на каждый комментарий, то будет не очень хорошо, в первую очередь самой себе. Не думаю, что она думает об этом или как-то переживает. Я думаю, она все-таки планирует больше закрепиться в Европе, играть там. Никто не знает, не может загадывать, что случится, но на ближайшие два года она точно там. Я очень за нее рада, у нее все очень хорошо, счастлива, она спокойна, что самое важное».

В составе сборной России 28-летняя Вяхирева выиграла Олимпийские игры 2016 года, а также стала серебряным призером Игр в Токио и бронзовым призером чемпионата мира.