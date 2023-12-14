«Начал по-итальянски заливать». Победившая рак гандболистка Бобровникова вспомнила ссору с мужем

Сегодня на авторском YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой, которая победила рак. Она рассказала, как поругалась и помирилась с будущим супругом в начале их лавстори.

— Какие красивые поступки в начале ваших отношений он делал, которые тебя еще больше влюбили в него? — вопрос Бобровниковой.

— Могу сказать, какие первые некрасивые! Федерико меня через месяц бросил, перед Днем святого Валентина. Потом унижался и просил прощения еще месяц, я его не хотела прощать. Но он был честен, говорил, что возобновлял отношения со своей бывшей девушкой. Прошло три дня, и он сказал, что совершил ошибку, просил простить его. Я ответила: «Нет, все, пока, вообще забудь обо мне». Я уже начала встречаться с футболистом. Там такие итальянские страсти были! Он об этом узнал.

— Это все за три дня произошло?

— Нет. 13 февраля он меня бросил, 15-16 февраля он начал: «Прости меня, я дурак! Я понял, что мне не хватает твоей улыбки, тебя...» В общем, начал по-итальянски заливать. Я на это не повелась.

Я познакомилась с футболистом, мы начали встречаться, ходить на свидания. Он об этом узнал и, конечно, впал в ярость. Потом месяц за мной бегал. Конечно, мне он все это время продолжал нравиться, а футболист был так, типа чтобы забыть.

Он месяц просил прощения. Он каждый день приезжал к моему дому, подарки дарил. Я говорила: «Все, вообще нет, пока!»

— Подарки-то брала?

— Конечно! Он какие-то маечки специально для меня делал, с надписями типа: «Влада, прости меня!» Я складывала эти маечки... Конечно, все это время он продолжал мне нравиться. Я понимала, что рано или поздно я его прощу.