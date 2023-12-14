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Гандбол

Сегодня, 13:30

«Муж даже всплакнул». Победившая рак гандболистка Бобровникова рассказала о реакции супруга на новость о болезни

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
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Сегодня на авторском YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой, которая победила рак. Она рассказала, как сообщила о лимфоме Ходжкина мужу.

— У нас с Федерико уже была ситуация, одна трагедия, которую мы с ним пережили (потеря первого ребенка. — Прим. «СЭ»). Когда узнала в апреле, что у меня рак, и рассказала ему — он, конечно, расстроился, всплакнул, — вспоминает Бобровникова. — Я ему сказала такую фразу, и это правда: лучше, что у меня этот рак. Знаю, что я сильная, я его переживу, все отлично будет. Знаю свои возможности, силу духа и всего. Тяжелее видеть твоего близкого человека... Я представляю, как ему было тяжело видеть меня. Да, я бодрая, на позитиве, но все равно без волос. Конечно, для женщины то, как муж тебя воспринимает... Он мне сейчас говорит: «Что ты парик этот носишь? Сними ты его, тебе так лучше!» У меня уже коллекция париков, их уже просто некуда вешать.

Когда диагноз подтвердился, я ему сказала: «Аморе, для меня лучше, что он у меня, а не у кого-то близкого, не у тебя. Все будет хорошо». Я его крепко-крепко обняла. Конечно, ему нужно было время, чтобы принять эту новость. Первое время он с цветами приходил. Когда он меня побрил налысо, мы на следующий день сразу пошли парик выбирать. Такая ржака была! Он начал на себя мерить эти парики, мы смеялись. Потом пришли домой — дочка этот парик напялила. Или я просыпаюсь утром, а Фе с Арюшей уже встали, и я вижу — заходят: один — в одном парике, другая — в другом. Боже, столько тоже смеялись!

Гандбол
Алла Шишкина
Владлена Бобровникова
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