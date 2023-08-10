Олимпийская чемпионка по гандболу Бобровникова сообщила, что победила рак

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова в своих социальных сетях рассказала, что излечилась от рака.

«После трех месяцев лечения, 6 курсов химиотерапии, мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», — написала Бобровникова.

В мае у 35-летней Бобровниковой было диагностировано раковое заболевание — лимфома Ходжкина. В июне спортсменка рассказала, как выбирала парик после курса химиотерапии.

Бобровникова является шестикратной чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны, а также семикратной победительницей Кубка России. В составе сборной России она побеждала на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.