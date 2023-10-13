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Сегодня, 12:30

Российские гандболистки лишились шансов выступить на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
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В Международной федерации гандбола (IHF) рассказали, что гандболистки лишились шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Поскольку Олимпийские игры проводятся под эгидой МОК, предположение о пропуске российской командой Игр является верным», — говорится в заявлении IHF.

Спортсмены из России не получили wild card (специальное приглашение) для участия в чемпионате мира, на котором была единственная возможность квалифицироваться на Игры. Турнир пройдет в декабре в Дании, Швеции и Норвегии.

Ранее в ТАСС сообщили, что в МОК временно отстранил ОКР. Организация не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

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