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Сегодня, 14:09

Олимпийская чемпионка по гандболу Бобровникова завершила карьеру после обнаружения рака

Ана Горшкова
Корреспондент
Владлена Бобровникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова завершила карьеру.

«Владлена официально завершила спортивную карьеру, но она по-прежнему остается в системе клуба «Ростов-Дон». На данный момент она проходит процесс реабилитации», — сообщили ТАСС в клубе «Ростов-Дон».

Владлена Бобровникова и&nbsp;Федерико Абис. Олимпийская чемпионка из России сражается с онкологией благодаря мужу-итальянцу. История любви

В мае у 35-летней Бобровниковой было диагностировано раковое заболевание — лимфома Ходжкина. Она находится в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России в Ростове-на-Дону, где проходит курсы химиотерапии и восстановительное лечение.

В июне девушка рассказала, как выбирала парик после курса химиотерапии. Она сказала, что раньше парик ей казался чем-то развлекательным, а сейчас это необходимость, от которой она становится счастливей.

Бобровникова выступала за «Ростов-Дон» с 2012 года. Она является шестикратной чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны, а также семикратной победительницей Кубка России.

В составе сборной России Бобровникова побеждала на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.

Владлена Бобровникова. «Не хочу скрывать свою болезнь». Олимпийская чемпионка рассказала, что борется с онкологией
Источник: ТАСС
ГК Ростов-Дон
Владлена Бобровникова
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