Роман Царапкин присоединился к ЦСКА

В предстоящем сезоне ряды ЦСКА пополнит линейный игрок Роман Царапкин. До этого гандболист выступал за словацкий «Татран» из Прешова.

— Я начал свою профессиональную карьеру в восемнадцать лет в составе «Чеховских Медведей» и отыграл там три сезона. В 2016 году я заключил контракт со словацким клубом «Татран», в котором провел семь лет. Обе команды внесли важный вклад в развитие меня как игрока. И из обеих я смог получить большой опыт. Несмотря на нахождение в другой стране, за российской Суперлигой я продолжал следить и матчи с участием ЦСКА, конечно, смотрел. По сезону могу коротко охарактеризовать ребят: чемпионы, целеустремленные, с характером. Играя длительное время за «Татран», мне сложно было представить себя в составе иной команды. Но я рад, что в следующем сезоне мне предоставили шанс защищать красно-синие цвета, — поделился Царапкин. — Предложение от армейского клуба я получил, будучи в Словакии. О нем мне сообщил мой агент. Перспектива играть в ЦСКА показалась мне очень интересной, поэтому я согласился без особых раздумий. Для спортсмена получать предложения такого уровня — всегда приятно, хоть и волнительно, учитывая переезд в другую страну и предстоящую адаптацию. Несмотря на эти факторы, эмоции испытывал только положительные. Возвращение на родину — это всегда приятно. Я родился и вырос в Москве, считаю её очень красивой. Побывав во многих других странах и их столицах, могу точно сказать, что она всегда была и остаётся моим любимым городом. Думаю, в новой команде мне будет комфортно и я быстро вольюсь в ритм. Я лично знаю нескольких ребят из ЦСКА. Например, Даниила Шишкарёва, с которым мы вместе играли в «Чеховских Медведях». А также Дмитрия Киселёва, с которым мы были в молодёжной сборной России. Конечно, из-за нахождения в другой стране я ни с кем не общался тесно в это время, но надеюсь, что всё впереди. А в планах на предстоящий сезон у меня в составе армейцев — максимально эффективно реализовать свой защитный и атакующий потенциал, чтобы привести команду к новым победам!

(Василиса Воробкова)