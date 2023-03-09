Вяхирева ведет свой клуб к третьему золотому дублю подряд. У Анны в Норвегии все хорошо

«Кристиансанд» досрочно выиграл регулярный чемпионат Норвегии за четыре тура до конца и является главным фаворитом Лиги чемпионов.

Подопечные Оле Густава Йестада проводят практически идеальный сезон. В национальном чемпионате «Кристиансанд» выиграл 18 матчей из 18, досрочно заняв первое место. Это стало понятно в среду, 8 марта, после победы над ближайшим преследователем «Сторхамаром» (36:31). Анна Вяхирева забила два гола и стала лучшим ассистентом своей команды, отдав восемь голевых передач. Правда, в концовке матча правая полусредняя получила повреждение после столкновения с соперницей и больше на площадке не появлялась. Будем надеяться, что травма оказалась несерьезной, учитывая, что в этом сезоне Анну уже провела в лазарете более двух месяцев.

Голевая концовка

В конце октября двукратная MVP Олимпийских игр получила травму бедра. Анна даже перенесла операцию во время проведения чемпионата Европы-2022. Россиянка вернулась на паркет в начале января и помогла своей команде в заключительной части группового этапа Лиги чемпионов. «Гадюки» выиграли пять матчей из пяти, обеспечив себе первое место (на одну победу от норвежского коллектива отстал «Бухарест»). В этих играх Вяхирева забила 30 голов (всего 61 — третий результат в команде), в том числе стала самым результативным игроком в матчах с немецким «Битигхаймом» (девять голов) и словенским «Кримом» (восемь).

Также Анна идет на втором месте в Лиге чемпионов по количеству голевых передач — 66 в 11 матчах (Густав Йекстад часто ставит Анну на позицию в розыгрыше). Больше только у разыгрывающей «Будуночности» Матеа Плетикошич (72 передачи). Правда, у представительницы Черногории на три сыгранных матча больше. Отметим, что на третьем месте в этом рейтинге идет еще одна россиянка — разыгрывающая «Крима» Дарья Дмитриева (65).

Команда Дмитриевой не смогла попасть в топ-4 в группе А и не смогла гарантировать себе место в четвертьфинале. Не хватило одной победы. Теперь в 1/8 финала «Криму» надо пройти бухарестский «Рапид». Матчи состоятся 19 и 26 марта. Отметим, что Дмитриева — безусловный лидер словенского коллектива. На ее счету также 76 голов — восьмое место в списке лучших бомбардиров.

Гандболистки «Кристиансанда». Фото ГК «Кристиансанд» Фото ГК «Кристиансанд»

Вновь Главаты?

Отметим, что Дмитриева выступает в «Криме» на правах аренды. У Дарьи контракт с ЦСКА, но руководство столичного клуба отпустило игрока в аренду, чтобы та смогла продолжить выступать в Лиге чемпионов. «Если в следующем сезоне еврокубковый бан снимут, сразу вернусь», — отмечала Дмитриева в интервью «СЭ». Пока таких предпосылок нет, поэтому, вероятно, словенский клуб может попробовать сохранить у себя лидера коллектива.

В чемпионате Словении «Крим» уверенно выиграл регулярный чемпионат (14 побед из 14), а в первом раунде плей-офф уже успел разгромить «Изола Бори» (47:17).

Вяхирева перешла в «Кристиансанд» в августе 2022 года. Перед этим она в пятый раз в карьере выиграла чемпионат России с «Ростов-Доном» и в третий раз была признана MVP турнира (также становилась лучшей гандболисткой в сезонах-2015/16 и -2019/20). По этому показателю она сравнялась с Дарьей Дмитриевой.

«Бухарест» готов был сделать россиянку самой высокооплачиваемой гандболисткой мира, но Румынии она предпочла Норвегию. «Кристиансанд» пять лет подряд выигрывает национальный чемпионат, а два последних сезона — еще и Лигу чемпионов.

В этом сезоне «Кристиансанд» вновь фаворит престижного еврокубка. Помимо Вяхиревой в составе «гадюк» есть такие звезды женского гандбола, как чешка Маркета Ержабкова, шведка Ямина Робертс, а также двукратная олимпийская чемпионка, бессменный вратарь сборной Норвегии Катрин Лунде. В этом сезоне 42-летняя Лунде идет на втором месте по количеству сейвов в Лиге чемпионов.

Анна Вяхирева. Фото ГК «Кристиансанд» Фото ГК «Кристиансанд»

В декабре «Кристиансанд» продлил контракты с Лунде и Вяхиревой до конца сезона-2024/25. Норвежский клуб пошел на такой шаг, несмотря на решение главного тренера покинуть команду по окончании текущего сезона. Густав Йестад возглавит «Оденсе».

Новым тренером «гадюк», скорее всего, станет хорошо знакомый Вяхиревой Томаш Главаты, с которым россиянка выиграла чемпионат России-2021/22. В этом сезоне словацкий специалист возглавляет норвежский «Вайперс».