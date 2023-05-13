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Сегодня, 15:15

«Не хочу скрывать свою болезнь». Олимпийская чемпионка рассказала, что борется с онкологией

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Гандболистка Владлена Бобровникова.
Владлена Бобровникова.
Фото Getty Images
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Российской гандболистке Владлене Бобровниковой диагностировали лимфому Ходжкина.

Олимпийская чемпионка Рио-2016, серебряный призер Игр в Токио-2020 Владлена Бобровникова рассказала о том, что ей поставили серьезный диагноз — лимфома Ходжкина. Это опухолевое заболевание лимфатической системы. Каждый, кто хоть раз общался с Владленой, знает ее как очень открытого и общительного человека. Вот и сейчас гандболистка закрываться не намерена: «Я не хочу скрывать и прятать свою болезнь, может, кому-то поможет моя история и будет опорой в нужный момент», — написала Бобровникова в своих соцсетях.

Что случилось?

В середине апреля спортсменка почувствовала, что у нее увеличился лимфоузел. Она обратилась к гематологу, который посоветовал удалить его и взять на гистологию. 17 апреля необходимая операция была проведена. Гандболистка не чувствовала никаких трудностей и даже потренировалась вместе со своей командой «Ростов-Дон».

Но 21 апреля Бобровниковой позвонил известный ростовский бизнесмен, глава попечительского совета гандбольного клуба Иван Саввиди, который сообщил неприятную новость: «Влада, держись, все будет хорошо, но результаты не очень хорошие, у тебя лимфома Ходжкина».

«В первые секунды я была в ступоре, потом мой мозг сразу начал придумывать, как решить проблему, что делать, но Иван Игнатьевич взял все эти заботы полностью на себя. Дал адрес и сказал, во сколько и к какому врачу нужно идти», — поделилась Владлена.

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Спортсменка сделала все необходимые обследования, и ей назначили шесть курсов химиотерапии. Первый курс она уже прошла и говорит, что чувствует себя хорошо. Побочные эффекты минимальны.

«На первом приеме мне врач сказала, что волосы начнут выпадать после первой химиотерапии. Для любой женщины это стресс. Я переварила, проанализировала, ведь я не смогу на это никак повлиять. Заказала восемь красивых косыночек, посмотрю красивые парики. Все, думаю, догадываются, что под каре я подстриглась именно из-за предстоящего лечения. Говорят, что волосы потом отрастут еще красивее и мягче», — цитирует Владлену сайт «Ростов-Дона».

Заключительный курс химиотерапии гандболистка должна пройти в середине июля: «Считаю, что это просто болезнь, которую надо пролечить. И в середине июля стряхну эту болячку с себя и пойду дальше!» — написала гандболистка.

Гандболистка Владлена Бобровникова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Редкая болезнь

Бобровникова во всем ищет позитив. В интервью клубному сайту она сообщила, что после химиотерапии у нее пройдет склеродермия (аутоиммунное заболевание) и синдром Рейно (спазм сосудов кистей в ответ на воздействие холода или стресса и изменение цвета кожи на пальцах). Об этих редких заболеваниях гандболистка сообщала еще в феврале этого года.

«Последние полгода жизнь для меня — постоянная борьба, — рассказывала тогда Владлена в рамках клубного проекта «Внутри «Ростов-Дона». — Предвестники были еще до Олимпийских игр в 2021 году. Могла встать утром — у меня затекшие квадрицепсы, сложно было нормально идти. Это было странно, не могла понять причину. В прошлом сезоне, в день полуфинала с «Ладой» в Тольятти, просыпаюсь — и ощущение, будто у меня перелом кисти бросковой руки. Нам играть надо — а я не знаю, что с моей рукой! Боль такая, что не могла кружку с кофе поднять».

Что происходило тогда со спортсменкой, не мог понять и физиотерапевт команды. Чтобы как-то минимизировать боли в суставах, он клеил кинезио-тейпы, с которыми Бобровникова тренировалась, преодолевая дискомфорт.

Сезон-2021/22 завершился, но проблема не ушла. В отпуске с семьей на Сардинии, как говорит Владлена, было невыносимо: она ежедневно просыпалась с невероятными болями в локтях.

Когда гандболиста вернулась в Ростов и прошла кучу обследований, диагноз был поставлен, и началось лечение. Несмотря на это, Бобровникова продолжила тренироваться и выступать за родной клуб. Правда, врачи потребовали завершить карьеру в конце сезона.

«Дальше у меня будет яркая жизнь с тем багажом, что уже имею. С тем внутренним стержнем, который ковала в себе как спортсменка-чемпионка. Уверена, что мне любые препятствия по плечу», — говорила она в апреле, когда еще не знала про лимфому Ходжкина.

Гандболистка Владлена Бобровникова.
Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Смотрю в будущее с позитивом

Сейчас терапия лимфомы Ходжкина осуществляется достаточно успешно. По разным оценкам, в 70-80 процентах случаев удается достичь ремиссии. Есть немало случаев, когда спортсмены не просто справлялись с этим заболеванием, но и возобновляли свою карьеру.

Правда, не у всех возвращение в спорт получилось успешным. В 2011 году лимфому Ходжкина диагностировали одной из самых успешных теннисисток России Алисе Клейбановой. На тот момент ей было 22 года, и она входила в топ-20 рейтинга WTA. Пройдя 10-месячный курс лечения, она снова взяла ракетку в руки, однако так высоко, как прежде, уже не забиралась. Хоть и были отдельные всплески. А завершить карьеру ее вынудила травма плеча.

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В марте прошлого года стало известно о таком же диагнозе у молодого российского хоккеиста Ивана Мирошниченко. Спортсмен отправился на лечение в Германию и уже через два месяца снова вышел на лед. А в июле он был задрафтован «Вашингтоном» под 20-м номером. Мирошниченко признавался, что в борьбе с болезнью ему очень помог разговор с хозяином и легендой «Питтсбурга» Марио Лемье. В свое время Супер-Марио тоже победил лимфому Ходжкина и успешно продолжил карьеру.

Владлена Бобровникова тоже не опускает руки и не собирается депрессовать. Сейчас олимпийская чемпионка излучает полную уверенность в этой битве с болезнью: «Я никогда не сдаюсь и не сдамся. Смотрю в будущее с большим позитивом, нет даже мыслей, что лечение мне не поможет».

Гандбол
Сборная России по гандболу
Владлена Бобровникова
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