Валерия Маслова: «Желание играть за сборную никуда не пропало»

Одна из самых перспективных российских гандболисток зажигает в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

22-летняя Валерия Маслова — одно из главных открытий нынешнего европейского сезона. Воспитанница «Ростов-Дона» в 19 лет отправилась в черногорскую «Будучность», затем ненадолго заглянула в ЦСКА и вот уже второй сезон проводит во Франции. Но если в «Метце» россиянка была игроком ротации, то после перехода в «Брест» стала одним из лидеров команды.

В нынешнем сезоне Маслова входит в число лучших бомбардиров Лиги чемпионов, признавалась игроком месяца во французском чемпионате в октябре. А на днях «Брест» в гостях обыграл «Метц» и стал главным претендентом на золото. «СЭ» связался с Валерией после игры, и она рассказала о нынешнем сезоне, недавних травмах, предстоящем переходе в «Ференцварош» и многом другом

В Метце один болельщик пришел на игру в моей футболке

— Мы готовились к этому матчу, как к любому другому, но вот настраивались на него с девочками очень серьезно, — начала Маслова. — Проводили командные собрания, чтобы у каждой была возможность высказаться и объяснить, что именно важно для нее в предстоящей встрече. А потом мы вышли на площадку и сыграли именно как команда, уважая мнение друг друга. Во многом поэтому получилось победить.

— В чем «Брест» оказался лучше?

— Матч получился оборонительный, в атаке обе команды сыграли, скажем так, не очень хорошо. «Метц» вообще всегда быстро бежит и часто выигрывает за счет нападения, мы подробно разбирали их действия в атаке. Но при этом у них не так широко используется ротация состава, а мы менялись каждые 10 минут. Поэтому держали такой же темп и выполняли установку тренера: знали, кто, куда и когда бежит. Некоторых попросили быть не такими активными впереди, но возвращаться назад со своими игроками — у меня это была левая крайняя соперниц Клоэ Валентини. У «Бреста», на мой взгляд, одна из самых сильных оборонительных линий в лиге, и в какой-то момент мы просто перекрыли им все пространство. И их план на матч работал только в первой половине. Затем они устали, а мы держали ритм, и у соперниц начались проблемы. Еще отмечу решение нашего тренера Пабло Мореля — когда оставалось играть минут 15, а «Метц» уже начал уставать, он попросил персонально прихватить разыгрывающего. Я активно играла на позиции второго защитника, девочки плотно оборонялись, и ни Анна Хансен, ни Кристина Йоргенсен, которые могут бросить издали, не могли сделать ускорение. Мы так сыграли несколько минут, но это не дало соперницам шанса нас догнать. Хотя и мы много ошибались в атаке, «Метц» тоже пробовал защиту «5-1», но удержали отрыв «+2». И, конечно, наши вратари стали героями матча — Жюли Фогже сделала очень важные сейвы и Катарина Фильтер свое время провела хорошо. Словом, много работы, чуть-чуть удачи, и три очка у нас.

— Для вас было принципиально обыграть свой бывший клуб?

— Стараюсь не выделять какие-то игры на фоне других, надо в каждой показывать хороший гандбол и побеждать. Скорее, было приятно вернуться на арену, где мне все знакомо. Даже один мой персональный болельщик пришел в моей футболке с прошлого сезона. Приятно сыграть против девчонок, с которыми мы в прошлом сезоне вместе тренировались каждый день. Но действительно, это был один из самых важных матчей в чемпионате, потому что во Франции нет плей-офф, тут играют в два круга. Не принципиальный, а просто важный.

— И в Лиге чемпионов дела у вас идут на лад. У вас к ней особое отношение?

— Когда я в «Ростов-Доне» только познакомилась с Лигой чемпионов, сразу влюбилась в этот турнир. И подумала, что хочу играть в нем как можно дольше. Мне очень нравится атмосфера на площадке и вокруг нее. Что касается последних результатов, то мы наконец ощутили ту уверенность в себе, которой почему-то не было в начале сезона, мы были какие-то «потухшие». И только когда дома сыграли вничью с «Будучностью», что-то щелкнуло в головах, мы поняли, что пора просыпаться и начать играть по-другому. На выезде в Черногории показали фирменную защиту «Бреста», хорошо бежали и не дали сопернику никаких шансов. Потом был долгий перерыв на чемпионат мира, но очень хотели сохранить эти ощущения. И пока у нас получается. К тому же отступают кадровые проблемы, и тренерам становится легче — есть равноценные замены по каждой позиции, можно меняться и держать темп. А нам не нужно играть полный матч и рассчитывать свои силы, можно выложиться, потом сесть на скамейку и отдохнуть.

— Впереди сложные игры с лидерами, что будет в них главным?

— В оставшихся матчах для нас главное забраться повыше в группе перед плей-офф. С другой стороны, в другой восьмерке такой расклад, что по силам первое место от шестого-седьмого не очень и отличаются (улыбается). Там реально тяжелые соперники, все борются. Так что будем просто стараться не терять очки. Не забывайте, что у нас еще и очень напряженный внутренний чемпионат. Поэтому вторая половина сезона будет сложной.

— В таком напряженном графике успеваете следить за чемпионатом России?

— Если честно, не очень. Трансляции смотреть точно не получается, у нас не такая большая разница во времени. Стараюсь отслеживать лидеров — «Ростов-Дон», ЦСКА, узнаю счет, могу иногда почитать слова игроков и тренеров после матчей. Хочу поздравить ростовчанок с недавней крупной победой над армейским клубом. У ЦСКА сейчас кадровые проблемы, им тяжело, поэтому такой результат не показателен. Желаю команде вернуться на свой уровень. Оба эти клуба мне не чужие: Ростов-на-Дону — это мой дом, а в ЦСКА я тоже отыграла половину сезона, знаю многих девчонок. И там и там мне было комфортно.

— Недавно вы выбыли из строя на некоторое время. Что случилось?

— Да, у меня было тяжелое сотрясение. В игре с «Дебреценом» в Лиге чемпионов мне уже на второй минуте сильно попали мячом в голову. Я доиграла матч, но на следующий день мне стало плохо, и я целую неделю провела в горизонтальном положении. В надежде, что как можно быстрее поправлюсь. Для атлета, когда столько времени нельзя даже выходить на прогулку, это катастрофа. К тому же несколько дней я очень сильно реагировала на свет, и приходилось лежать дома в темной комнате почти 24 часа в сутки.

Фото Global Look Press

Сначала было тяжело понять французов

— Кстати, возвращаясь из Черногории, вы отметили, что в «Будучности» повзрослели и там произошло ваше становление как игрока. Что дает вам нынешний, французский этап карьеры?

— Для меня это новый вызов как морально, так и физически. Мне нравится этот чемпионат, здесь очень разные по стилю команды, и нужно проявлять максимальную гибкость в игре. С одними можно играть, как тебе хочется, а под других приходится подстраиваться. Это многому учит, здесь очень интересно. У нас много матчей, и почти нет таких, когда можно заранее записать себе три очка. Если плохо сыграешь, почти наверняка жди поражения. Да, есть пара команд, которые ниже уровнем — поднялись из второго дивизиона, с короткой скамейкой. И еще один показательный момент — игроки национальной сборной здесь разбросаны по разным клубам, плюс очень много сильных легионеров в каждом клубе.

— Ожидали, что так хорошо все пойдет в «Бресте»?

— Кого-то, может, это и удивляет, но для меня собственная хорошая игра — не сюрприз. Я очень много работала и работаю на тренировках, и в определенный момент это начало приносить плоды. Начала показывать тот уровень, на котором могу играть. У каждого есть подъемы и спады, но я буду стараться сохранять стабильность и приносить пользу команде. Я действительно долго этого ждала, один важный для меня человек однажды сказал: «Ты сформированный игрок, но должен прийти день, когда физические данные, голова, уверенность в себе, чувство игры сойдутся воедино, и тогда ты покажешь все, что умеешь. А пока этого не происходит или случается редко, просто продолжай трудиться и верь в себя». То есть все идет от головы.

— Что поменялось в новой команде по сравнению с «Метцем»?

— Игровое время, его стало больше. Хотя там я тоже получала достаточно практики до травмы спины, которая выключила меня надолго. Обстоятельства совершенно разные, в «Метце» я тоже многому научилась. Не будь этого опыта, я бы сейчас не играла на таком уровне. Поэтому сравнивать, наверное, не стоит. Тут больше дело в моем восприятии — будь оно таким, как сейчас, год назад, тот сезон для меня мог сложиться совсем по-другому.

— Сложно было после одного сезона в команде перейти в другую из того же чемпионата?

— Не сказала бы, что само решение далось тяжело. Я действительно хотела больше играть, и после непростого сезона такой переезд выглядел логичным. Нужно было что-то поменять. Хотя, конечно, не знала, как сложится в «Бресте», просто была какая-то уверенность: так надо. Я хотела играть во Франции, и «Брест» был хорошим вариантом.

— Кстати, в бытовом плане Франция сильно отличается от той же Черногории?

— Да, в Черногории братья-славяне, старшее поколение еще учило в школе русский язык. У нас похожий менталитет, воспитание, отношение к жизни, даже шутки. Во Франции все по-другому. Мне сначала было очень тяжело понимать французов, казалось, что я никому не нравлюсь, что люди вокруг грубые. Нужно было время, чтобы адаптироваться к местному менталитету и поведению. Еще здесь люди достаточно эгоцентричные, эмпатия по сравнению с нами у них немного приглушена, они стараются при тебе не показывать много эмоций. Со временем привыкла, хотя раньше внутри просто кипела. Думаю: да что я такого сделала, почему трудно мне просто улыбнуться? Но сейчас спокойно нахожу общий язык.

— А насколько большая разница между Метцем почти на границе с Германией и Брестом на самом северо-западе страны?

— На самом деле, очень большая. Люди абсолютно разные. Люди в Бресте по менталитету мне даже чем-то напоминают лондонцев: очень спокойные, говорят медленно, размеренно. Да здесь и жизнь такая, люди в основном живут семьями, молодые и амбициозные сюда не рвутся, это же по местным меркам почти край света. На выходные люди ездят к океану, там волны, серфинг. Почти как Гавайи, только без солнца (смеется). А в Метце больше движения, ближе к Парижу. А еще это очень красивый город, очень люблю там погулять по центру.

Фото Global Look Press

Сидеть в кресле с тортиком будем на пенсии

— При всем при этом перед Новым годом как снег на голову свалилась новость, что вы со следующего сезона уезжаете в Венгрию и будете играть за «Ференцварош». В чем причина?

— Опять же, это нужно мне для профессионального роста. Хочу попробовать что-то новое, мне интересно посмотреть и на чемпионат Венгрии. Опять же, будет сложно, я еду в клуб, где мне никто не гарантирует места в составе — там есть сильный правый полусредний Катрин Клуйбер, она чуть старше меня и давно играет в «Ференцвароше». И я готова принять этот вызов. Легко адаптируюсь к новым местам, условиям, игре. Хотя вот это решение далось мне очень тяжело, я за прошедшие полгода буквально прикипела к «Бресту», его болельщикам, к тренерам, к коллективу. Но наша спортивная жизнь коротка, и если что-то хочется, то надо делать. Чтобы потом, когда закончится карьера, не жалеть, что побоялась и не попробовала.

— Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал?

— Негативный опыт тоже важен. У меня в жизни были моменты, когда после принятого решения я оказывалась в сложном положении. Но потом понимала, для чего мне это было нужно. Ты делаешь выводы из ошибок и не повторяешь их. Поэтому у меня принцип: если очень страшно что-то делать, то точно надо сделать. Например, когда я уезжала из Ростова-на-Дону в Черногорию, моего решения никто не понял. Но со временем мне стало ясно, что оно было верным. Так же в свое время и с отъездом в «Метц», а решиться на переход в «Ференцварош» было сложнее раза в три. Когда где-то тебе комфортно, нужно быть немного сумасшедшим, чтобы уйти. Но не исключаю, что в будущем еще вернусь в «Брест». С постоянными переездами мне все сложнее верится, что я смогу где-то осесть, это уже как привычка (смеется). Но со временем это, конечно, пройдет. И «Брест» — это определенно тот клуб, куда бы хотелось вернуться. А сидеть в кресле и кушать тортик, вспоминая прошлое, будем на пенсии.

— Помимо вас, в венгерский клуб летом перейдет и Даша Дмитриева. Знали об этом по ходу переговоров?

— Если честно, да. Можно сказать, и Даша, и Андреа Лекич, и Драгана Цвийич сыграли большую роль в том, что я подписалась с «Ференцварошем». Они писали мне, говорили, что, если я приеду, будет просто офигенно и они с удовольствием со мной сыграют. Когда получаешь такую поддержку, приходит уверенность, что впереди точно ждет что-то интересное. У нас в следующем сезоне будет крутая банда, и здорово, что конкуренция ожидается не только с другими командами, но и внутри состава. Это, конечно, тяжело физически и морально, но я вся в предвкушении. Если продолжу так же работать, все должно быть хорошо.

— В прессе на днях появились новости, что вам на замену «Брест» зовет из Норвегии Анну Вяхиреву.

— Все знают, что сейчас в «Вайперс» не лучшая финансовая ситуация. В то же время у многих топ-клубов составы укомплектованы, и вписать в заявку еще одного дорогого игрока сложно. И если у «Бреста» есть возможность забрать Аню, это было бы здорово и для нее, и для клуба. Я была бы очень счастлива за Аню, хотя не верю, что ей сложно будет найти хороший контракт. Она способна усилить почти любую команду. Готова ли я рекомендовать Вяхиревой «Брест», если она вдруг позвонит? Скорее, могу рассказать о своем опыте, а там пусть она решает, подходит ей это или нет. Для команды это было бы очень хорошо.

— В то же время количество россиянок в Европе продолжает увеличиваться — в хорошо известную вам «Будучность» летом едет Валерия Кирдяшева, о переходе Полины Горшковой объявил румынский «Рапид».

— Конечно, во многом это связано с отсутствием возможности играть в еврокубках. Понятно, что в нынешней ситуации и спонсоров тоже стало меньше. А девочки ищут возможности прогрессировать. Спросите любого, кто играл в Лиге чемпионов, и он ответит, что хотел бы продолжать. За Леру я очень рада — если уходить в Европу, когда ты еще не такой опытный игрок, то «Будучность» очень хороший вариант. Для нее это может стать отличным началом, трамплином для роста. Здорово, что Кирдяшева приняла такое решение — чем старше ты становишься, тем тяжелее уезжать. Ты начинаешь устраивать свою жизнь на определенном месте, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, да, сложно, но для Леры это в плюс. Полина же уже опытный игрок, к тому же в «Рапид» едет и Сара Ристовска. Они обе классные крайние и отлично работают вместе, знаю по личному опыту. Румынской команде точно помогут.

Фото Global Look Press

Надеюсь получить свой шанс в сборной России

— За недавним чемпионатом мира следили?

— На этот раз меньше, чем обычно. Я всегда пропускаю первый этап, на втором только самые важные матчи, а с плей-офф смотрю уже все. А с прошедшего турнира видела только полуфиналы и финал. Я на время чемпионата мира уезжала на сбор в Нидерланды и не было свободного времени. Очень рада за француженок, трое из них играют со мной в «Бресте», с некоторыми пересеклись в «Метце». Хотя на самом деле хочется быть такой же счастливой, но только за саму себя.

— Желание попасть в национальную команду у вас не пропало?

— А куда ему пропадать? Наоборот, оно с каждым днем все сильнее — все разговаривают о подготовке к Олимпийским играм, а у меня аж зубы скрипят. Честно, это тяжело, хотелось бы тоже попасть на Игры.

— Какие цели ставите перед собой на вторую половину сезона?

— Прежде всего восстановиться после сотрясения. Все в клубе очень хотели, чтобы я вернулась к «Метцу», и я сделала на площадке все возможное. Теперь надо обрести прежнюю форму. А из задач — хочу забрать золото чемпионата, Кубок Франции, а в Лиге чемпионов дойти до «Финала четырех». Именно в таком порядке. Мечтать не вредно, как известно, но я верю в нашу команду.