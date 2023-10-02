Полина Кузнецова: «Перестала загадывать, сколько еще буду играть»

Олимпийская чемпионка — о «Ростов-Доне», чемпионате России и планах на будущее.

Новый чемпионат России по гандболу обещает болельщикам интригу — на старте за лидерство борются сразу четыре клуба, среди которых, конечно, «Ростов-Дон». Южанки, уступившие титул ЦСКА, всерьез намерены вернуть себе пальму первенства. Одним из лидеров ростовчанок на площадке является опытнейшая Полина Кузнецова.

«СЭ» поговорил с левым крайним «Ростов-Дона» о том, что поменялось в команде с приходом нового тренерского штаба, следит ли она за тем, как ее сестра Анна Вяхирева играет в Норвегии и сколько еще сама Полина собирается радовать поклонников своей игрой.

— Первый месяц сезона позади — полет нормальный?

— Да, все хорошо идет.

— В нынешнем сезоне «Ростов-Дон» впервые за восемь лет не принял участие в матче за Суперкубок, которым традиционно открывается новый гандбольный год. Его решили провести в Сибири — как вам такой ход?

— Это делается прежде всего для популяризации нашего вида спорта, его развития. Это хорошо и правильно.

Полина Кузнецова. Фото пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Настраиваемся на матчи с ЦСКА

— Зато вам в первом же матче предстояло проверить дебютантов Суперлиги из «Черноморочки». Получилось интересно?

— Команда новая, но большинство ее игроков нам хорошо знакомы. На площадке ведь играешь не против клуба, а против других гандболисток, поэтому не скажу, что было что-то неожиданное. Еще отмечу, что у «Ростов-Дона» такая установка — мы не смотрим, кто против нас на площадке, «Черноморочка», Майкоп или Ижевск, а отрабатываем свои вещи. Совершенствуем действия в защите и нападении. Если же говорить именно о выезде в новое место, то мне понравилось. Город у моря, мы успели погулять, к тому же от Ростова недалеко, не нужно никуда лететь.

— Кстати, о перелетах. В Ростове-на-Дону по-прежнему закрыт аэропорт. Игроки и тренеры других команд, оказавшихся в аналогичном положении, не раз говорили, что к такому нельзя привыкнуть, сколько бы ни прошло времени. Согласны?

— Согласна. Когда столько времени проводишь в автобусах, дорога очень выматывает. Это не самый комфортный вариант. Мы все надеемся, что эта ситуация скоро разрешится.

— «Ростов-Дон» на старте выдал серию крупных побед над не самыми мощными оппонентами. Такой календарь помогает вкатиться в сезон?

— Мне кажется, что расписание часто так составляют. Да, это на самом деле помогает выйти из-под нагрузок, полученных на сборах, войти в рабочий режим.

— Уверенно вы обыграли и «Динамо-Синару», хотя волгоградский клуб заметно усилился летом и претендовал на то, чтобы стать открытием сезона. Какие впечатления остались у вас?

— Команда действительно прогрессирует, у нее очень хороший подбор гандболисток. Вот чего немного не хватает, так это игрового опыта. Думаю, они и дальше будут прибавлять. Мне «Динамо-Синара» очень нравится. Им бы еще новый зал...

— Чего ждете от сезона в целом?

— Задача у нас одна — выиграть чемпионат. Будет тяжело, но шансы есть.

Полина Кузнецова с мячом. Фото пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Женщинам порой сложно понять самих себя

— Что показали первые игры для вашей команды?

— У нас кардинально изменилась подготовка к играм, и мне это очень нравится. Тренеры все досконально и доходчиво объясняют, работаем над нюансами. Многое из того, чем мы сейчас занимаемся, раньше не делали. И пытаемся все это воплощать в играх. Подход нового штаба, атмосфера в команде — все здорово. Молодежи в этом смысле легче, но даже возрастные игроки открывают что-то новое и растут.

— Поработав c Ириной Дибировой, можете сказать, под руководством женщины-тренера работать легче или тяжелей?

— Не думаю, что здесь есть какая-то зависимость от пола наставника. Да, может, женщина лучше понимает женщин, но все равно, главное — квалификация. Повторюсь, у Дибировой подход к игрокам и в личном плане, и в спортивном очень отличается от тех специалистов, с которыми я работала раньше.

— Знаменитый тренер Евгений Трефилов признавал, что за долгие годы работы с девушками все равно не может до конца понять женскую психологию. Есть такой фактор?

— Женщины порой сами себя до конца не могут понять (смеется). Поэтому мужчинам еще сложнее. Но Ирина, считаю, очень грамотно построила отношения с игроками, все довольны.

— В кулуарах говорили, что Эдуард Кокшаров в прошлом году не нашел общего языка с командой. Анализировали, почему в минувшем сезоне «Ростов-Дон» долгое время не показывал лучшей игры?

— Все действительно складывалось не очень хорошо, причем не все понимали, что же происходит по ходу матчей. А концовку сезона, плей-офф мы вытащили на характере. Что касается предыдущего тренерского штаба, то я точно не буду обсуждать, что именно происходило. Такие вещи должны оставаться внутри команды. Поэтому без комментариев.

Полина Кузнецова. Фото пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Награды дома не храню

— Давайте еще раз вспомним лето — многие в шутку говорят, что сколько ни отдыхай, через неделю на работе уже кажется, что никуда и не ездил. У вас как?

— Так же (улыбается). Наверное, это уже за годы копится усталость, моральная и физическая, поэтому мне тяжелей, чем молодым игрокам. У кого-то карьера только начинается, а у меня уже близится к концу. Тем более что у нас и новый тренер по физподготовке, и предсезонка выдалась очень тяжелая. Мы были просто выжаты, как лимон, мне не хватало времени ни на что. Поспала, поела, потренировалась, и дальше по кругу. Хотя отдохнули мы до этого хорошо, грех жаловаться. За всю мою российскую карьеру, пожалуй, только в «Ростов-Доне» у нас такой длительный отпуск. Много свободных дней было и в «Вардаре» (Кузнецова выступала в клубе из Скопье с 2017 по 2018 год. — Прим. «СЭ»), но в Македонии внутренний чемпионат не такой интенсивный.

— Как отдыхали?

— Была в Хорватии у своего молодого человека, полтора месяца на море. Почти весь отпуск провела с сыном, только в конце он уехал на две недели в летний лагерь. На 10 дней к нам приезжала и Аня (Вяхирева, сестра Кузнецовой. — Прим. «СЭ»). Замечательно отдохнули.

— По ходу сезона следите, как дела у сестры?

— Конечно, мы постоянно на связи. Смотрю все ее игры, если есть возможность. Видела «Финал четырех» Лиги чемпионов, где Аню признали лучшим игроком, очень ей горжусь. Она большая умница, я за нее всегда переживаю.

— Еще недавно прошли очередные годовщины олимпийского золота Рио и серебра Токио. Что-то напоминало об этих датах?

— Если только интернет. Я очень рада быть олимпийской чемпионкой, но стараюсь не жить прошлым. Да, это историческое достижение, но нужно жить дальше и смотреть вперед. Нет такого, что я все свои соцсети заваливаю воспоминаниями. У меня даже медали хранятся у родителей, дома нет наград, кубков, фотографий — это не мое.

— А главное личное воспоминание от тех Игр?

— Что в Рио я не спала перед полуфиналом с Норвегией два дня. Просто не могла — от стресса. Просила сестру хоть как-то отвлечь меня, снять психологическое давление. Это были два самых напряженных дня за всю мою карьеру.

Полина Кузнецова. Фото пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Не хочу быть тренером, но зарекаться не стоит

— После Игр в Токио вы завершили карьеру в сборной России. И сказали, что по ощущениям готовы играть еще два-три года. Как ощущения сейчас?

— Мне действительно тяжело, больше в моральном плане. Плюс дают о себе знать старые травмы — то тут болит, то там. Но я каждое лето сама себе говорю, что закончу, что этот год точно последний, а потом что-нибудь меняется. Поэтому я перестала загадывать, сколько еще буду играть. Пусть идет как идет.

— Тот же Трефилов недавно обращал внимание на то, сколько бывших игроков сборной сейчас работают на разных должностях в клубах Суперлиги.

— Всегда говорила, что не хочу быть тренером. Хотя зарекаться не стоит, кто знает, как дальше сложится жизнь. Но мне кажется, что на такой работе будет очень тяжело справляться с нервами. Не смогла бы быть такой же лояльной, какой сейчас вижу на тренировках Ирину Дибирову. Поэтому пока в этой роли себя не представляю.

— А спортивным директором или президентом клуба, как та же Ирина Близнова в «Ладе»?

— Ох, в эту сторону я даже не смотрела. Не думаю, что вообще кто-то себя заранее представлял президентом или директором (смеется).