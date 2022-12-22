«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов

Бодипозитивная история о Готье Мвумби, доказавшем, что лишний вес не помеха в достижении спортивных высот.

«Грузовик из Конго, как его прозвали фанаты, взорвал соцсети своей «нестандартной» спортивной внешностью и привлек к телеэкранам тех, кто никогда в жизни не смотрел гандбол. Ведь не каждый день увидишь, как 130-килограммовый спортсмен взлетает над площадкой с мячом в руке, раз за разом зарабатывая очки для своей команды.

Гандбольный Шакил О'Нил

Казалось бы, гандбол не самый популярный вид спорта в мире и ситуация, когда все делают отметки игроков или матчей, совсем не типична, но после группового матча Аргентина — ДР Конго на чемпионате мира 2021 года в Египте в соцсетях начало твориться какое-то безумие.

На большинстве постов и фотографий был отмечен здоровенный темнокожий парень, взмывающий в прыжке над площадкой. Поклонники гандбола восхищались не столько его игрой, сколько нестандартной внешностью, ведь вес в 130 кг для гандболиста — не очень типичная история. Оказалось, что новая звезда интернета — это 26-летний спортсмен Готье Мвумби, родившийся во Франции. Его родители перебрались из Конго в Страну круассанов еще до его рождения.

Фанаты сразу же прозвали парня Грузовиком, сам же он себя в соцсетях называет либо гигантом, либо ни много ни мало — Шакил О'Нилом.

«Я люблю признание. Когда говорят обо мне, значит, говорят о Конго, о нашей стране — для меня это самое важное. Для меня, как и для всей команды, это сбывшаяся мечта. Все мы начали играть в гандбол 20 лет назад. И каждый, кто только начинает заниматься спортом, мечтает сыграть на чемпионате мира. Теперь мы здесь. Это действительно мечта. Наши родственники в Конго гордятся нами. Мы в свою очередь будем делать все, чтобы они не зря нами гордились», — признался спортсмен в интервью норвежскому VG.

Для ДР Конго участие в чемпионате мира — огромное событие. Африканская страна еще ни разу не участвовала в мировом первенстве. Но дебют им выпал нелегкий. Они очутились сразу в группе действующих чемпионов планеты — датчан, сильных аргентинцев и не самых простых бахрейнцев.

Несмотря на то что первый матч южноамериканцам ДР Конго проиграла, хоть и вела 14:13 после первого тайма, Готье был великолепен. Здоровяк показал 100-процентную реализацию. Мвумби четыре раза атаковал ворота соперника, и четыре раза мяч достигал своей цели. Дебют для него получился вдвойне знаковым, потому что его кумир Шакил О'Нил из соцсетей узнал о том, что гандболист сравнивает себя с ним, и выразил ему поддержку.

«Я не верю. Это мечта, которая стала реальностью. Мой идол, Шакил, спасибо за поддержку. Могу сказать только одно: живите мечтой и боритесь за себя», — ответил своему кумиру Готье в социальных сетях.

Помимо О'Нила о Готье написали еще порядка двух тысяч статей и заметок, что моментально сделало его главным открытием этого чемпионата мира.

Готье Мвумби. Фото Global Look Press

Из электрика в гандболисты

Второй групповой матч у ДР Конго был с датчанами.

«Я никогда не мечтал сыграть на таком уровне, например против датчан. Нам абсолютно нечего терять, поэтому мы сделаем все возможное. У них, как и у нас, две руки и две ноги, а у одного — Миккеля Хансена — есть повязка на голове, снять которую — задача всей нашей сборной», — признавался Готье в интервью L`Echo Republicain.

Для Мвумби участие в чемпионате мира действительно стало неожиданностью. Гандбол появился в его жизни еще в школьные годы. Он много играл, и у него хорошо получалось. Когда школьное время подошло к концу, он решил выбрать учебу и отправился в колледж, где отучился на электрика и впоследствии работал по специальности.

Но любовь к гандболу победила. И Готье начал совмещать работу и хобби, которым и стала игра в ручной мяч. Семь сезонов Мвумби отыграл в третьей лиге Франции, после чего опустился в четвертый дивизион и стал выступать за команду «Дрё». В сборной Конго великан играет уже четыре года, но все матчи национальной команды ограничиваются только внутренними африканскими чемпионатами, поскольку сборной не хватает опыта для игры с европейскими командами.

Но благодаря расширению квоты участников мир в 2021 году познакомился с гандболистами ДР Конго. В игре с датчанами у парней из Африки совсем ничего не получилось. Они проиграли 19:39. Но Готье даже в такой игре смог отличиться. Из пяти бросков четыре были удачными. После этой встречи внешность Мвумби также очень долго обсуждали, особенно потому, что на официальном сайте чемпионата мира указаны рост и вес Готье — 176 см и 89 кг. Бывший главный тренер сборной России Евгений Трефилов сказал, что, возможно, это доковидные данные.

«Возможно, во время карантина он и набрал форму. Думаю, бегать ему тяжело. Со 130 килограммами все-таки тяжело бегать. Это большая нагрузка на колени. В моей практике были случаи и с таким пузом, но для меня это, конечно, странно выглядит», — заявил экс-наставник национальной команды в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Готье же в лишних килограммах никакой проблемы не видит, они ему накидывают не только популярности, но и мощи для борьбы с соперниками.

«Пользуюсь преимуществами, которые дает мне телосложение. Так я оказываю давление на соперников, побеждаю в единоборствах и сражаюсь за свою команду», — приводит слова Готье VG.

ДР Конго проиграла и третий матч в группе против Бахрейна 27:34, но для всей страны тот чемпионат мира все равно стал событием номер один, ведь впервые конголезцы боролись за звание лучших гандболистов планеты.

Готье Мвумби. Фото Global Look Press

Не первый случай

История Готье и его немаленьких форм уже не первая в большом спорте. Первый, конечно же, на ум приходит здоровяк Шакил О'Нил, не случайно же Мвумби постоянно отсылается к нему. 2 м 16 см роста и почти 150 кг веса, но это нисколько не помешало О'Нилу выиграть все в баскетболе: четырехкратный чемпион НБА, чемпион мира и обладатель олимпийского золота.

Элиза Казанова, итальянская ватерполистка, которую сложно не выделить в бассейне. 186 см роста и 105 кг веса. Мощная капитан команды всегда привлекала к себе излишнее внимание СМИ и фанатов, но победа на чемпионате Европы 2012 года прекратила все разговоры о ее телосложении. Да и что тут обсуждать, когда перед вами чемпионка Европы?

Роналдо. В 2002 году он был не в самом оптимальном весе. Тем не менее он стал лучшим игроком чемпионата мира, а в конце года и вовсе удостоился «Золотого мяча».

А вот самоанскому толкателю ядра Тревору Мисипеки его 130-килограммовый вес медалей не принес, но подарил любовь зрителей. Приехав в 2001 году на чемпионат мира по легкой атлетике, чтобы толкать ядро, Мисипека волей случая оказался на беговой дорожке и преодолел дистанцию в 100 метров. Финишировал он последним, но был первым на всех интервью, шоу и отметках фанатов в социальных сетях.