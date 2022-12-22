«Самое невероятное событие в жизни меня ожидает в феврале». Виктор Киреев ответил на вопросы болельщиков

Этим летом голкипер Виктор Киреев перебрался из ЦСКА в сильнейшую лигу мира, где абсолютно не затерялся. В чемпионате Германии он играет не так много, зато в Лиге Европы является одним из лучших голкиперов турнира. Кстати, в еврокубке Фюксе Берлин" на данный момент показывает максимальный результат, одержав шесть побед в шести матчах. А подготовить это интервью нам помогли болельщики. По просьбе Федерации гандбола России они присылали свои вопросы Виктору. Всего их поступило около сотни, а самые интересные мы с удовольствием озвучили.
— Многие интересуются стартом карьеры. Как попали в гандбол и занимались ли чем-то до него?
— Финансовое положение семьи не позволяло заниматься чем-то другим. Секция гандбола была бесплатной. Помимо этого находил себя в кикбоксинге, в тхэквондо. То есть уходил из гандбола и по полгода занимался другими видами спорта. Хотелось чем-то еще заниматься, а не на улице время проводить. Но эти секции приходилось покидать, когда было необходимо оплатить занятия. Подходил к тренеру, говорил, что денег нет, объяснял ситуацию в семье. Он отвечал: «Было бы классно, если бы остался. Получалось хорошо. Значит, не судьба».
— Почему стали вратарем и хотели бы играть в поле?
— Это классическая история, когда в юниорской команде нет двух голкиперов, тренер по очереди пробует каждого на воротах. Так как я занимался тхэквондо, то была какая-то растяжка. Поэтому сказали, что давай попробуем. В поле играл полусреднего и линейного.
— Не сложно было менять амплуа?
— Когда получается, ничего не сложно. Мне не ставили тогда технику. Просто отбивал, реагировал на мяч. Интересно было в начале. Попробовав раз, играю сейчас.
— Какие самые необычные и самые теплые воспоминания о первом тренере? Что бы сказали ему, придя в гости, лет так через двадцать?
— Зачем так долго ждать? Мы с ними на связи, прихожу в гости. Они сейчас перебрались в Москву. Мои первые тренеры — Ирина Валентиновна и Николай Александрович Измайловы. Сейчас тренируют команду «Луч». Если говорить про теплые воспоминания, то это их воспитание, чтобы мы были честными, старались, выкладывались на максимум на тренировках. Летом обычно ездили в тренировочный лагерь. Тренеры были как родители, помогали во всем. Если что-то не умеешь, они тебя научат. Очень благодарен им за потраченное на нас время.
— Большую часть карьеры вы провели в клубе «Каустик». Болельщик из Волгограда Илья Агарков спрашивает: «Какая атмосфера тогда царила в команде и есть ли своя история с приколами с одноклубниками?»
— Вряд ли эти истории стоит озвучивать. Свои приколы были, но они не для всех. В целом это команда одного района. Все друг к другу в гости ходили. Всегда было нормальное общение без дедовщины, не важно, какого ты возраста. С теплотой вспоминаю то время.
— Готовы ли вернуться в тот период?
— Всему свое время. Надо развиваться, идти дальше. Хотелось бы пожелать «Каустику» успехов, чтобы клуб обратно вернулся на те позиции, которые у него были. Сейчас больно смотреть. Наверное, нет должной поддержки, своего зала, дома. Хочется, чтобы все вернулось.
— Люди задают много вопросов про текущую немецкую часть карьеры. Как дался переезд в другую страну?
— Здесь все другое. Тренировки и игры проходят на высшем уровне. На матчи собирается по 8-10 тысяч болельщиков. Все приходят поддержать любимую команду. В принципе все нравится. Хороший уровень команд, одна из сильнейших лиг мира, где собрано много классных игроков.
— Как справляетесь с конкуренцией в новом клубе?
— Что есть конкуренция? Мы вместе идем к какому-то результату. Я — командный игрок. Когда команда отдает всю себя, я не могу играть на 50 процентов. Отдаю себя на 120 процентов, чтобы было не стыдно друг другу в глаза смотреть. Так и играем. Если говорить про конкуренцию, то мне не важно, начнет матч человек, который здесь давно, или я. Главное, чтобы у команды был положительный результат в конце игры.
— Какая разница между тренерами в немецком клубе и в российском?
— Большая. Здесь разбирают игры детально, где сильные и слабые стороны соперника. Именно детально, вплоть до персональных моментов.
— Есть ли разница в работе игроков в бундеслиге и игроков наших клубов?
— Наверное, в бундеслиге больше понимают игру. Бегают и прыгают все в принципе одинаково. У нас тоже есть атлетичные ребята. Но разница в понимании игры: где самому пройти, а где пас отдать. Не знаю, с чем это связано. Пока наблюдаю.
— По чему больше всего скучаете?
— Если по чему, то по борщу. А если по кому, то по жене и близким.
— Хотелось бы поиграть еще где-то за рубежом?
— Будут предложения, буду рассматривать. Не могу сразу сказать. Наверное, да.
— Какая форма сборной России у вас любимая?
— Черная. Нравится темный цвет.
— Какая есть мечта в профессиональной карьере?
— Хотелось бы максимальное количество чего-то выиграть. Пока не выигрывал ничего сверхграндиозного в карьере. Поэтому есть к чему стремиться.
— Назовите самый курьезный матч или момент матча?
— Если из последнего, то это игра с «Орхусом» на выезде в Дании. Последний бросок, а я не видел мяча. Он попал в штангу и прилетел мне в руку. Я мяч увидел только в своей руке.
— Что планируете делать после карьеры? Готовы ли стать тренером?
— Хотелось бы остаться при любимом деле в гандболе. Если в качестве тренера, то, наверное, только тренером вратарей. Почему не рассматриваю работу главным тренером? Много нюансов. Тренером же вратарей опыт есть.
— Когда пробивается семиметровый и вы в ожидании свистка, какие-то мысли лезут в голову или вы «железный», с полной концентрацией?
— Когда как. Ты просто анализируешь броски. Видишь, кто и куда бросает чаще. Семь метров — это лотерея. Выиграет, кто психологически в этот момент сильнее: либо игрок, либо ты. Конечно, смотришь, куда у соперника рука пошла и какие-то такие моменты подмечаешь.
— Есть ли в такие моменты страх, что мяч попадет в лицо?
— Если бояться мяча, то зачем вообще на ворота становиться? Нет даже в мыслях, что в голову может попасть. Если об этом думаешь, то прилетит.
— Расскажите о взаимодействии с центральными защитниками. Как правильно играть в связке с блокирующими?
— Это зависит от особенности броска полевого игрока. Анализируешь его действия. Говоришь защитникам: «Давай так сыграем».
— «Пихаете» защитникам?
— Да, периодически. Если договоренность была одна, а человек не успел. Не то чтобы «пихаешь», а просто подходишь и говоришь, что в следующий раз играем, как договаривались. Это нормальная практика.
— Какой ваш самый запоминающийся гол?
— В Лиге чемпионов «Порту» я забил от ворот до ворот. Там еще вратарь был Кинтона, царство ему небесное. «Порту» играли «семь на шесть». Вратарь при смене практически успел достать, но немного не хватило.
— Вопрос от девушки: «Я играю в женской футзальной команде на позиции вратаря, в гандбол никогда не играла. Если попробовать, как думаете, у меня получится или слишком много гандбольной специфики? На шпагат садиться умею».
— Да, есть своя специфика. Но если она стоит на воротах в футзале, то все возможно. Думаю, что достаточно полгода-год поработать.
— Вы в футзальные ворота часто вставали?
— Я лучше в поле играю. Мне ворот хватает в своей работе.
— Любите ли смотреть и играть в футбол?
— Ни то, ни другое.
— Сейчас за чемпионатом мира не следили?
— Не особо. Болел за Сербию, за Хорватию. Одноклубники следили. Рад за Хорватию, что заслуженно по игре взяли медали. А у сербов был классный состав, но не вышли из группы.
— Следите ли за женским гандболом?
— Следил за чемпионатом Европы. Так чтобы специально, не смотрю давно. Если попадается, то могу посмотреть.
— Кто из российских гандболистов может войти в символическую сборную мира?
— Дмитрий Житников, Сергей Марк Косоротов, Тимур Дибиров, Александр Ермаков, Павел Андреев.
— Кому мысленно посвящаете свои победы и достижения в гандболе?
— Маме, жене. В феврале у меня родится дочка. Ей тоже.
— Ставропольский «Виктор», который, кстати, сейчас лидирует в российской OLIMPBET Cуперлиге, просит посоветовать новый конкурс для болельщиков в перерыве. Во что там в Германии играют?
— Тут в перерыве просто футболки пуляют на трибуны. Ни во что не играют. Может, иногда предлагают болельщикам от центра забить гол в пустые ворота. У них все консервативно. Особого креатива нет.
— Девятилетняя гандболистка Маргарита Савченко спрашивает: «Есть ли у вас талисман, который помогает и дает веру в победу?»
— Подаренный мамой нательный крест в 21 год. Это мой талисман.
— Чем не нравится гандбол, ведь не может же в нем все быть идеально?
— Долгими переездами на автобусах. Получается большой стресс для организма. По шесть-восемь часов едешь. Когда сильно устал после переезда, а утром тренировка — тоже не очень. Сейчас у нас каждый раз после поездки восстановительная тренировка. Я бы очень хотел, чтобы эти тренировки были по желанию. Давали бы больше восстановиться самому. Может, тренеры со мной не согласятся. Но я восстанавливаюсь больше, когда дома отдыхаю.
— Расскажите о вашем самом невероятном событии в обычной жизни и в гандбольной?
— Невероятное событие меня только ожидает в феврале — рождение дочери. Я этого очень долго ждал. Наконец-то все произойдет. Если говорить про гандбол, то это, наверное, попадание в сборную России и поездка на чемпионат Европы в 2016 году в 29 лет.
— Еще личный вопрос от болельщиков: «Как вы познакомились с любимой женщиной?»
— Мы ездили с «Невой» в Воронеж. Моя будущая жена училась в этом городе в институте, приходила на игры. Они там целую неделю были. Списались, договорились встретиться, стали общаться. Так и закрутилось.
— Часто ли бывают моменты, когда вы теряете веру в себя? Что делаете в таких случаях?
— Надо иметь веру в то, что ты делаешь. Сегодня день был не очень хороший, а завтра будет лучше. Нужно с позитивом смотреть вперед и работать. Вера в себя приходит через труд.
— Несколько вопросов про рыбалку, в том числе какую наживку использовать для щуки зимой...
— Сразу говорю, что не рыбак. Наверное, большинство людей, которые такие вопросы задают, связаны с Волгоградом. Но я родился в Пензенской области.
— Где будете справлять Новый год?
— В это время мы будем тренироваться на базе в Новогорске. Наверное, жена приедет в Москву. С ней отметим в маленьком семейном кругу.