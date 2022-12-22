«Самое невероятное событие в жизни меня ожидает в феврале». Виктор Киреев ответил на вопросы болельщиков

Вратарь сборной России и клуба «Фюксе Берлин» — о начале карьеры, гандболе в Германии, профессиональных навыках и личной жизни.

Этим летом голкипер Виктор Киреев перебрался из ЦСКА в сильнейшую лигу мира, где абсолютно не затерялся. В чемпионате Германии он играет не так много, зато в Лиге Европы является одним из лучших голкиперов турнира. Кстати, в еврокубке Фюксе Берлин" на данный момент показывает максимальный результат, одержав шесть побед в шести матчах. А подготовить это интервью нам помогли болельщики. По просьбе Федерации гандбола России они присылали свои вопросы Виктору. Всего их поступило около сотни, а самые интересные мы с удовольствием озвучили.

«До того, как встать в ворота, играл полусреднего и линейного»

— Многие интересуются стартом карьеры. Как попали в гандбол и занимались ли чем-то до него?

— Финансовое положение семьи не позволяло заниматься чем-то другим. Секция гандбола была бесплатной. Помимо этого находил себя в кикбоксинге, в тхэквондо. То есть уходил из гандбола и по полгода занимался другими видами спорта. Хотелось чем-то еще заниматься, а не на улице время проводить. Но эти секции приходилось покидать, когда было необходимо оплатить занятия. Подходил к тренеру, говорил, что денег нет, объяснял ситуацию в семье. Он отвечал: «Было бы классно, если бы остался. Получалось хорошо. Значит, не судьба».

— Почему стали вратарем и хотели бы играть в поле?

— Это классическая история, когда в юниорской команде нет двух голкиперов, тренер по очереди пробует каждого на воротах. Так как я занимался тхэквондо, то была какая-то растяжка. Поэтому сказали, что давай попробуем. В поле играл полусреднего и линейного.

— Не сложно было менять амплуа?

— Когда получается, ничего не сложно. Мне не ставили тогда технику. Просто отбивал, реагировал на мяч. Интересно было в начале. Попробовав раз, играю сейчас.

— Какие самые необычные и самые теплые воспоминания о первом тренере? Что бы сказали ему, придя в гости, лет так через двадцать?

— Зачем так долго ждать? Мы с ними на связи, прихожу в гости. Они сейчас перебрались в Москву. Мои первые тренеры — Ирина Валентиновна и Николай Александрович Измайловы. Сейчас тренируют команду «Луч». Если говорить про теплые воспоминания, то это их воспитание, чтобы мы были честными, старались, выкладывались на максимум на тренировках. Летом обычно ездили в тренировочный лагерь. Тренеры были как родители, помогали во всем. Если что-то не умеешь, они тебя научат. Очень благодарен им за потраченное на нас время.

Виктор Киреев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Между немецкими и российскими тренерами большая разница»

— Большую часть карьеры вы провели в клубе «Каустик». Болельщик из Волгограда Илья Агарков спрашивает: «Какая атмосфера тогда царила в команде и есть ли своя история с приколами с одноклубниками?»

— Вряд ли эти истории стоит озвучивать. Свои приколы были, но они не для всех. В целом это команда одного района. Все друг к другу в гости ходили. Всегда было нормальное общение без дедовщины, не важно, какого ты возраста. С теплотой вспоминаю то время.

— Готовы ли вернуться в тот период?

— Всему свое время. Надо развиваться, идти дальше. Хотелось бы пожелать «Каустику» успехов, чтобы клуб обратно вернулся на те позиции, которые у него были. Сейчас больно смотреть. Наверное, нет должной поддержки, своего зала, дома. Хочется, чтобы все вернулось.

— Люди задают много вопросов про текущую немецкую часть карьеры. Как дался переезд в другую страну?

— Здесь все другое. Тренировки и игры проходят на высшем уровне. На матчи собирается по 8-10 тысяч болельщиков. Все приходят поддержать любимую команду. В принципе все нравится. Хороший уровень команд, одна из сильнейших лиг мира, где собрано много классных игроков.

— Как справляетесь с конкуренцией в новом клубе?

— Что есть конкуренция? Мы вместе идем к какому-то результату. Я — командный игрок. Когда команда отдает всю себя, я не могу играть на 50 процентов. Отдаю себя на 120 процентов, чтобы было не стыдно друг другу в глаза смотреть. Так и играем. Если говорить про конкуренцию, то мне не важно, начнет матч человек, который здесь давно, или я. Главное, чтобы у команды был положительный результат в конце игры.

— Какая разница между тренерами в немецком клубе и в российском?

— Большая. Здесь разбирают игры детально, где сильные и слабые стороны соперника. Именно детально, вплоть до персональных моментов.

— Есть ли разница в работе игроков в бундеслиге и игроков наших клубов?

— Наверное, в бундеслиге больше понимают игру. Бегают и прыгают все в принципе одинаково. У нас тоже есть атлетичные ребята. Но разница в понимании игры: где самому пройти, а где пас отдать. Не знаю, с чем это связано. Пока наблюдаю.

— По чему больше всего скучаете?

— Если по чему, то по борщу. А если по кому, то по жене и близким.

— Хотелось бы поиграть еще где-то за рубежом?

— Будут предложения, буду рассматривать. Не могу сразу сказать. Наверное, да.

— Какая форма сборной России у вас любимая?

— Черная. Нравится темный цвет.

— Какая есть мечта в профессиональной карьере?

— Хотелось бы максимальное количество чего-то выиграть. Пока не выигрывал ничего сверхграндиозного в карьере. Поэтому есть к чему стремиться.

— Назовите самый курьезный матч или момент матча?

— Если из последнего, то это игра с «Орхусом» на выезде в Дании. Последний бросок, а я не видел мяча. Он попал в штангу и прилетел мне в руку. Я мяч увидел только в своей руке.

— Что планируете делать после карьеры? Готовы ли стать тренером?

— Хотелось бы остаться при любимом деле в гандболе. Если в качестве тренера, то, наверное, только тренером вратарей. Почему не рассматриваю работу главным тренером? Много нюансов. Тренером же вратарей опыт есть.

Виктор Киреев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Если бояться мяча, то зачем вообще на ворота становиться?»

— Когда пробивается семиметровый и вы в ожидании свистка, какие-то мысли лезут в голову или вы «железный», с полной концентрацией?

— Когда как. Ты просто анализируешь броски. Видишь, кто и куда бросает чаще. Семь метров — это лотерея. Выиграет, кто психологически в этот момент сильнее: либо игрок, либо ты. Конечно, смотришь, куда у соперника рука пошла и какие-то такие моменты подмечаешь.

— Есть ли в такие моменты страх, что мяч попадет в лицо?

— Если бояться мяча, то зачем вообще на ворота становиться? Нет даже в мыслях, что в голову может попасть. Если об этом думаешь, то прилетит.

— Расскажите о взаимодействии с центральными защитниками. Как правильно играть в связке с блокирующими?

— Это зависит от особенности броска полевого игрока. Анализируешь его действия. Говоришь защитникам: «Давай так сыграем».

— «Пихаете» защитникам?

— Да, периодически. Если договоренность была одна, а человек не успел. Не то чтобы «пихаешь», а просто подходишь и говоришь, что в следующий раз играем, как договаривались. Это нормальная практика.

— Какой ваш самый запоминающийся гол?

— В Лиге чемпионов «Порту» я забил от ворот до ворот. Там еще вратарь был Кинтона, царство ему небесное. «Порту» играли «семь на шесть». Вратарь при смене практически успел достать, но немного не хватило.

— Вопрос от девушки: «Я играю в женской футзальной команде на позиции вратаря, в гандбол никогда не играла. Если попробовать, как думаете, у меня получится или слишком много гандбольной специфики? На шпагат садиться умею».

— Да, есть своя специфика. Но если она стоит на воротах в футзале, то все возможно. Думаю, что достаточно полгода-год поработать.

— Вы в футзальные ворота часто вставали?

— Я лучше в поле играю. Мне ворот хватает в своей работе.

— Любите ли смотреть и играть в футбол?

— Ни то, ни другое.

— Сейчас за чемпионатом мира не следили?

— Не особо. Болел за Сербию, за Хорватию. Одноклубники следили. Рад за Хорватию, что заслуженно по игре взяли медали. А у сербов был классный состав, но не вышли из группы.

Виктор Киреев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Мой талисман — подаренный мамой нательный крест»

— Следите ли за женским гандболом?

— Следил за чемпионатом Европы. Так чтобы специально, не смотрю давно. Если попадается, то могу посмотреть.

— Кто из российских гандболистов может войти в символическую сборную мира?

— Дмитрий Житников, Сергей Марк Косоротов, Тимур Дибиров, Александр Ермаков, Павел Андреев.

— Кому мысленно посвящаете свои победы и достижения в гандболе?

— Маме, жене. В феврале у меня родится дочка. Ей тоже.

— Ставропольский «Виктор», который, кстати, сейчас лидирует в российской OLIMPBET Cуперлиге, просит посоветовать новый конкурс для болельщиков в перерыве. Во что там в Германии играют?

— Тут в перерыве просто футболки пуляют на трибуны. Ни во что не играют. Может, иногда предлагают болельщикам от центра забить гол в пустые ворота. У них все консервативно. Особого креатива нет.

— Девятилетняя гандболистка Маргарита Савченко спрашивает: «Есть ли у вас талисман, который помогает и дает веру в победу?»

— Подаренный мамой нательный крест в 21 год. Это мой талисман.

— Чем не нравится гандбол, ведь не может же в нем все быть идеально?

— Долгими переездами на автобусах. Получается большой стресс для организма. По шесть-восемь часов едешь. Когда сильно устал после переезда, а утром тренировка — тоже не очень. Сейчас у нас каждый раз после поездки восстановительная тренировка. Я бы очень хотел, чтобы эти тренировки были по желанию. Давали бы больше восстановиться самому. Может, тренеры со мной не согласятся. Но я восстанавливаюсь больше, когда дома отдыхаю.

— Расскажите о вашем самом невероятном событии в обычной жизни и в гандбольной?

— Невероятное событие меня только ожидает в феврале — рождение дочери. Я этого очень долго ждал. Наконец-то все произойдет. Если говорить про гандбол, то это, наверное, попадание в сборную России и поездка на чемпионат Европы в 2016 году в 29 лет.

— Еще личный вопрос от болельщиков: «Как вы познакомились с любимой женщиной?»

— Мы ездили с «Невой» в Воронеж. Моя будущая жена училась в этом городе в институте, приходила на игры. Они там целую неделю были. Списались, договорились встретиться, стали общаться. Так и закрутилось.

— Часто ли бывают моменты, когда вы теряете веру в себя? Что делаете в таких случаях?

— Надо иметь веру в то, что ты делаешь. Сегодня день был не очень хороший, а завтра будет лучше. Нужно с позитивом смотреть вперед и работать. Вера в себя приходит через труд.

— Несколько вопросов про рыбалку, в том числе какую наживку использовать для щуки зимой...

— Сразу говорю, что не рыбак. Наверное, большинство людей, которые такие вопросы задают, связаны с Волгоградом. Но я родился в Пензенской области.

— Где будете справлять Новый год?

— В это время мы будем тренироваться на базе в Новогорске. Наверное, жена приедет в Москву. С ней отметим в маленьком семейном кругу.