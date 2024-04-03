Победитель Кубка России получит новый трофей

На церемонии жеребьевки «Финала четырех» мужского Кубка России гендиректор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин представил новый главный приз, который будет впервые вручен победителю турнира.

— Кубок России проводится с 2006 года, а трофей не обновлялся с 2013-го, — отметил Воронин. — Поэтому федерацией было принято решение изготовить новый Кубок, достаточно внушительный — полметра высотой, весом около 8 кг. Старый остается у «Чеховских медведей», которые чаще всего завоевывали этот приз.

Напомним, что решающую стадию Кубка России 13-14 апреля примет Пермь. В полуфинале «Чеховские медведи» сыграют с ЦСКА, а «Пермские медведи» — со СКИФом из Краснодара.