Победитель Кубка России получит новый трофей

3 апреля, 17:40
На церемонии жеребьевки «Финала четырех» мужского Кубка России гендиректор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин представил новый главный приз, который будет впервые вручен победителю турнира.
— Кубок России проводится с 2006 года, а трофей не обновлялся с 2013-го, — отметил Воронин. — Поэтому федерацией было принято решение изготовить новый Кубок, достаточно внушительный — полметра высотой, весом около 8 кг. Старый остается у «Чеховских медведей», которые чаще всего завоевывали этот приз.
Напомним, что решающую стадию Кубка России 13-14 апреля примет Пермь. В полуфинале «Чеховские медведи» сыграют с ЦСКА, а «Пермские медведи» — со СКИФом из Краснодара.