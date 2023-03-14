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Россия

14 марта, 22:00

ЦСКА крупно обыграл «СГАУ-Саратов»

Алексей Рыбалко
Корреспондент
Егор Егоров.
Фото ГК ЦСКА
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В очередном туре чемпионата России по гандболу ЦСКА одержал крупную победу над «СГАУ-Саратов» — 39:23. Ход игры и результат прокомментировал молодой игрок ЦСКА Егор Егоров, который забросил 4 мяча в своем дебютном матче за красно-синих.

— В первом тайме игра была непростой. Не все получалось: часто слишком торопились в нападении, допускали обидные ошибки. На второй тайм дополнительно помогло настроиться то, что мы завладели небольшим преимуществом к концу первых тридцати минут. Так что после перерыва уже просто бежали в быстрые отрывы, увеличивали отрыв. Мы поняли, что соперник начал уставать, и воспользовались этим. ЦСКА стал больше полагаться на быстрый розыгрыш с центра и на контратаки. Благодаря им значительно вырвались вперед и смогли играть уже в свое удовольствие. В этой игре у нас была «короткая скамейка» из-за простуд нескольких основных игроков команды. Так как состав был новый, не до конца сыгранный, встреча складывалась непредсказуемо. У «СГАУ-Саратова» выступали новые молодые игроки. Команда любит быстрый гандбол. Парням просто не хватило игровой практики. Из-за этого они не смогли реализовать много важных бросков, — поделился Егоров. — В прошедшей встрече нам очень помогли наши вратари. Они обеспечили нам возможность быстрых переходов и отрывов. Отдельно хочу выделить Дмитрия Киселева, бомбардира ЦСКА, и вратаря Вячеслава Локтева, для которого эта игра стала дебютной. Я сам впервые сыграл за основу на площадке, и эмоции у меня сейчас зашкаливают. Это был боевой матч, который подарил мне новый опыт, а команде — положительный заряд после череды неудачных игр.

Следующая домашняя игра для ЦСКА состоится 25 марта. Это будет четвертьфинал Кубка России, где армейцы сыграют против астраханского «Динамо» в Москве.

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