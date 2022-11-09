ЦСКА уверенно обыграл «Акбузат» в чемпионате России

ЦСКА дома победил «Акбузат» в матче мужской гандбольной Суперлиги — 39:27.

Правый крайний армейцев Алексей Фокин поделился своими впечатлениями о прошедшем матче.

«В первом тайме нам навязали борьбу. Так что шли с «Акбузатом» мяч в мяч. Потом, все же, мы чуть оторвались и во втором тайме уже на кураже и нужном запале довели игру до победы. Думаю, больше всего поспособствовало то, что мы стали слаженней действовать. «Акбузату», конечно, еще надо набираться опыта. От его недостатка — все ошибки. Ведь команда молодая, состав сильно обновился. Но вот атака у ребят довольно сильная, так что они точно на верном пути, — поделился Фокин. — У нас в этой встрече особо не было проблем. Много пропустили во втором тайме, так как игра была быстрая. Но, тем не менее, слаженная командная работа и индивидуальные показатели игроков принесли свои плоды, и мы выиграли еще и с очень приличным отрывом. Хотел бы выделить у нас Юлиана Гирика, Диму Кузнецова, Диму Ионова и Илью Белевцова. Ребята очень хорошо отработали. В целом, настроение у меня по итогам встречи хорошее, ведь мы выиграли. Но это не та победа, от которой прям ловишь эйфорию. Впереди нас ждут по-настоящему серьезные соперники. Следующий матч — с «Пермскими медведями». Он будет тяжелей и напряженней. Будем готовиться: посмотрим видео несколько раз, разберем атаку и защиту и будем стараться биться до конца. Так как в последний раз в матче с пермяками мы уступили. Но настраиваемся верно и двигаемся к победам».

Следующий матч ЦСКА проведет на домашней арене 24 ноября. Соперником москвичей станут «Пермские медведи». До этого армейцы сыграют в SEHA — GazpromLeague против «Машеки» 13 ноября.

(Василиса Воробкова)