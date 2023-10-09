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Сегодня, 12:30

ЦСКА выиграл пятый матч подряд на старте Суперлиги

Фото Александр Хазов, ГК ЦСКА
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В очередном туре Суперлиги московский ЦСКА в гостях обыграл «СГАУ-Саратов» со счетом 34:29. Итог матча подвел праый крайний ЦСКА Алексей Фокин.

«Игра удалась, были недочеты в защите, но без ошибок играть тяжело. Я считаю, что победа уверенная и спокойная. 20 минут саратовцы сопротивлялись и держали счет примерно равным, далее мы ушли в отрыв, а к середине второго тайма вопрос о победителе был снят.
Оба тайма провели хорошо, по ходу второй половины довели преимущество до 11 мячей, но в итоге выиграли лишь пять. В целом провели примерно равные таймы.
Соперник особо не удивил, мы знали их сильные стороны и были хорошо готовы. Не всегда всё получалось, но в целом игрой команды доволен. Также доволен своими действиями в атаке, забил достаточно, не мазал. В защите были ошибки, где-то не доработал, где-то не добежал», — сказал Фокин.

По итогам пяти матчей Суперлиги ЦСКА набрал максимально возможные десять очков. Ближайший матч армейцев состоится 12 октября в Москве. Это будет игра SEHA League против питерского «Зенита».

Александр Акимов

ГК ЦСКА
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