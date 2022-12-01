ЦСКА вырвал победу у «Зенита» на последних секундах в чемпионате России

В прошедшей выездной игре против «Зенита» армейцы одержали волевую победу, забросив решающий мяч в ворота соперника на последней секунде — 29:28.

Эту напряженную встречу прокомментировал Сергей Иванов.

— Это был эмоциональный матч. Оба тайма выдались нервными. Вплоть до перерыва игра была мяч-в-мяч. У соперника здорово играл вратарь, который часто отражал пенальти и броски с игры. Первая половина завершилась ничьей. На второй тайм мы вышли уверенными в себе: думали, что сил еще много, выиграть не составит труда. Но начало вторых тридцати минут нам не удалось. А «Зенит» начал хорошо атаковать, показывал высокий уровень реализации. Так мы стали «лететь» в шесть мячей. Хорошо, что наша команда вовремя взяла себя в руки. Все игроки включились, стали проявлять характер. ЦСКА начал действовать в защите более жестко, иногда рискованно. Несколько важных сейвов сделал наш вратарь Станислав Третынко, а в атаках мы перестали «разбазаривать» моменты. Так и получилось догнать соперника, еще и выиграть, — рассказал Иванов. — «Зенит» — команда техничная, хорошо подготовленная. Так что, считаю, выиграли мы ребят именно за счёт характера, уверенности и доли удачи. Каждый игрок ЦСКА отдал на площадке все что смог. И за это мы по итогу получили лучшую награду — важные два очка на выезде. У меня в карьере уже были столь напряженные матчи. Но так, чтобы все решалось в последнюю секунду встречи, — впервые. Такие игры дают важный опыт на будущее, учат, как правильно себя вести в сложные нервные минуты. Для себя я понял, что в подобные моменты надо делать минимум ошибок, быть максимально полезным и сконцентрированным. Такие концовки прививают жесткую дисциплину и колоссальную слаженность в работе с партнерами.

Следующая игра для ЦСКА пройдет на выезде 5 декабря против омского «Скифа». А уже 9-го числа армейцы встретятся с «Зенитом» вновь, но уже на домашней площадке и в рамках SEHA — Gazprom League.

(Василиса Воробкова)