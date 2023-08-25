Гандбольный ЦСКА вступает в новый сезон

Главный тренер армейцев Олег Ходьков рассказал о прошедших матчах и подвел итоги межсезонья.

— В межсезонье мы поработали очень плодотворно. Сначала провели эффективный сбор в Кисловодске, где упор был сделан на общефизическую подготовку. По прибытии в Москву занялись непосредственно гандболом, проработкой игровых связок и взаимодействий на площадке. Сыграли одну товарищескую игру с молодежной сборной России, в которой выиграли в шесть мячей. А после отправились в Белоруссию. Первый матч был против дубля СКА. Это молодые, боевые, заряженные ребята. Они находятся в неплохой форме. Игра для нас была очень полезной. Несмотря на то что мы выиграли в четыре мяча, вся игра шла равно. Концовку довели до уверенной победы благодаря более высокому классу наших гандболистов. Следующим соперником стал минский СКА. Игра складывалась также мяч в мяч, были качели на площадке. Но удалось выиграть в два мяча. Думаю, минчане еще не успели прийти в свою лучшую форму, так как только вернулись со сборов. Надеюсь, нам еще предстоит с ними встретиться в нынешнем сезоне. Команда известная, хорошая и обязательно еще покажет, на что способна, — рассказал Ходьков. — Далее мы приняли участие в международном кубке в Бресте. Турнир был организован на высшем уровне. В нем приняли участие очень сильные соперники. Первая игра была против «Зенита». К сожалению, мы проиграли. Виноваты в этом сами. Шли вровень, но в самой концовке из-за двух потерь и глупых ошибок отдали победу. Результатом я был, конечно, недоволен. Но игра некоторых наших гандболистов мне очень понравилась. Во втором матче против хозяина турнира «Мешков Бреста» мы заслуженно потерпели поражение. На данный момент клуб сильнее нас. В основном в защитных действиях. Отлично сработал белорусский вратарь. Думаю, если бы наши вратари сыграли немного надежнее, то игра была бы равной. Но мы получили важный материал: анализируем его и делаем работу над ошибками. Заключительным нашим соперником в рамках турнира стала турецкая «Сакарья». Хороший клуб, но не привыкший в таким высоким физическим нагрузкам. Ребята были измотаны. Но нам эта встреча дала возможность выпустить на площадку молодых игроков и опробовать весь состав. Гандболисты получили важную игровую практику и показали себя. В целом я доволен турниром. В нынешних реалиях он был нам необходим и очень полезен, — поделился наставник. — По возвращении из Белоруссии у команды было два выходных дня, чтобы восстановиться. Сейчас мы уже вовсю готовимся к старту сезона. Команда полностью сформирована. Ребята находятся в хорошем физическом и психологическим состоянии. На подходе у нас матч Суперкубка против «Чеховских медведей». Это будет интересная игра двух сильных команд. И мы к ней подойдем в полной боевой готовности.

Василиса Воробкова