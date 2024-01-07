Алексей Левченко: «Чем больше гандболистов «молодежки» заиграет в основной сборной, тем ценней наша работа»

Главный тренер молодежной сборной России Алексей Левченко после поражения от Ирана подвел итоги OLIMPBET Кубка дружбы для своей команды и пожелал сопернику удачи на предстоящем чемпионате Азии.

— К третьему туру мы нашли свою игру — у нас до турнира была всего одна тренировка, поэтому на старте после новогодних праздников пришлось очень тяжело, — отметил Левченко. — Я обещал, что мы будем прибавлять с каждым матчем, так и получилось. Могу отметить командные действия, ребята друг другу доверяли. Да, не забили свои моменты в конце, сделали еще несколько ошибок, но это сказывается молодость. Надеюсь, будем прибавлять в игре в концовках. Видно, что команда Ирана очень хорошо готова, желаю им удачи на чемпионате Азии.

— Со стороны создается впечатление, что в команде очень хорошая атмосфера. Как на самом деле?

— Так и есть, команда очень дружная. Тренеры на скамейке работали вместе с игроками, старались сделать так, чтобы они выполняли все установки, мы вообще с ребятами на одной волне. В коллективе хорошая конкуренция, борьба за место в составе, тем не менее, все поддерживают друг друга.

— Как оцените результат турнира?

— Главная задача нашей сборной — чтобы игроки поднимались в главную команду. Чем больше, тем ценнее наша работа. Мы с Велимиром Петковичем постоянно на связи, он в курсе наших дел, это приятно. На прошлый сбор он брал Кирилла Акрамова, на этот — Рому Шишкова. В целом по турниру — приятно, что у нас была возможность сыграть со взрослыми сборными, огромное спасибо нашей федерации. Надеюсь, с нами было интересно встречаться, хоть мы и много пропустили в первых матчах.

Напомним, что «молодежка» по ходу встречи с Ираном долгое время вела в счете, преимущество доходило до шести мячей, и лишь в концовке более опытные соперники взяли верх — 29:27.