Вячеслав Локтев: «Настоящий Иран увидели только во втором тайме»

Вратарь молодежной сборной России Вячеслав Локтев, признанный лучшим игроком матча OLIMPBET Кубка дружбы с Ираном (27:29), назвал самого сложного соперника на турнире в Москве и отметил, что команда сыгралась к третьему туру и перестала нервничать.

— Мы выходили на игру максимально расслабленными, так как со старта турнира прошло уже достаточно времени, и весь мандраж ушел, — сказал Локтев. — В первых играх были проблемы, нужно было почувствовать друг друга, но после матчей со старшими мы сыгрались, и сейчас хорошо было и в защите, и в нападении. Иранцы в начале дали слабину, и только после перерыва мы увидели ту команду, которая едва не победила Белоруссию и обыграла основную сборную России.

— С кем на турнире пришлось сложнее всего?

— Пожалуй, с белорусами. С нашей взрослой командой было попроще, так как мы их лучше знаем, некоторые ребята в «молодежке» уже сами поднимаются на взрослый уровень. А у Белоруссии менее тактический, но более быстрый и силовой гандбол. И в силу нехватки габаритов и опыта мы не смогли составить им конкуренцию.

Победителем турнира в Москве стала сборная Белоруссии.