Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гандбол
Новости
Суперлига (мужчины)
Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 18:30

Вячеслав Локтев: «Настоящий Иран увидели только во втором тайме»

Антон Бабошин
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь молодежной сборной России Вячеслав Локтев, признанный лучшим игроком матча OLIMPBET Кубка дружбы с Ираном (27:29), назвал самого сложного соперника на турнире в Москве и отметил, что команда сыгралась к третьему туру и перестала нервничать.

— Мы выходили на игру максимально расслабленными, так как со старта турнира прошло уже достаточно времени, и весь мандраж ушел, — сказал Локтев. — В первых играх были проблемы, нужно было почувствовать друг друга, но после матчей со старшими мы сыгрались, и сейчас хорошо было и в защите, и в нападении. Иранцы в начале дали слабину, и только после перерыва мы увидели ту команду, которая едва не победила Белоруссию и обыграла основную сборную России.

— С кем на турнире пришлось сложнее всего?

— Пожалуй, с белорусами. С нашей взрослой командой было попроще, так как мы их лучше знаем, некоторые ребята в «молодежке» уже сами поднимаются на взрослый уровень. А у Белоруссии менее тактический, но более быстрый и силовой гандбол. И в силу нехватки габаритов и опыта мы не смогли составить им конкуренцию.

Победителем турнира в Москве стала сборная Белоруссии.

Сборная России по гандболу
0
Читайте также
Олимпийский чемпион Васильев рассказал, что ему предлагали 10 тысяч долларов за убийство
«Слуцкий все время улыбается». Российский тренер может заработать в Китае 2 миллиона долларов
В Британии заявили об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ
Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти
Российские силы сбили два украинских самолета Су-25 и Су-27 за сутки
В Германии назвали бессильной украинскую ПВО против российских крылатых ракет
Популярное видео
"Чеховские медведи" - чемпионы России!
"Чеховские медведи" в шаге от золота
Уверенная победа "Чеховских медведей"
Реванш "Ростов-Дона"
Олег Кулешов в гостях у "Спорт-Экспресса"
Бобровникова: Победа над раком / Потеря ребенка / Жизнь после спорта
Жесткая речь Трефилова о спортивных чиновниках и ВАДА
Флаг и гимн России на ЧМ: в последний раз после санкций ВАДА?
Датский журналист в шоке от Трефилова. Видео
Россия обыграла Сербию. Как это было
Жесть во Франции
"Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России
"Ростов-Дон" - чемпион России по гандболу
"Ростов-Дон" победил "Ладу"
Трефилов - о поражении России от Норвегии
Невероятное спасение сборной
"С утра много чего желаю" Огонь Трефилова
Трефилов пробился в Европу
Российская дуэль в Кубке ЕГФ
"Не буду бояться играть в Москве!"
"Я местный". Трефилов и Ходьков готовы к сезону
Красно-белая семья растёт!
Ковалев нужен Черчесову?
U-19: рвем майки!
"Ростов-Дон" - первый шаг к чемпионству
Сергей Шишкарев: 2 года у руля Федерации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Алексей Левченко: «Чем больше гандболистов «молодежки» заиграет в основной сборной, тем ценней наша работа»

Тренер сборной Белоруссии Шевцов: «Не хотели обижать хозяев, но победили заслуженно»