Сергей Шишкарев: «Решение доверить «Финал четырех» Ростову-на-Дону абсолютно себя оправдало»

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал итоги «Финала четырех» женского Кубка России, в котором главный трофей достался команде ЦСКА. Армейские гандболистки в решающем матчи победили по пенальти «Ростов-Дон» (23:23, 7:6).

— Предсказать исход борьбы двух замечательных команд было невозможно. Это принципиальные соперники, которые уже в течение 4,5 лет встречаются в решающих матчах. То, что мы увидели в их исполнении сегодня, поднимает гандбол до невероятного уровня, — отметил Шишкарев. — Драматичная концовка с промахом Сары Ристовски с 7-метрового, затем серия послематчевых пенальти и победный гол Елены Михайличенко. Приятно видеть все эти восторженные эмоции и радость болельщиков. Главным открытием этого «Финала четырех» для меня стало то, что команда ЦСКА наконец собрала все силы в кулак. Ведь на протяжении сезона она проигрывала ростовчанкам все свои матчи, и, на мой взгляд им было особенно сложно настроиться на эту игру.

«То, что они сегодня показали максимальную самоотдачу и готовность бороться до последней секунды, для меня, наверное, было удивлением, — отметил председатель Высшего совета Федерации гандбола России. — Поэтому особенно приятно, что в финале сошлись достойные друг друга и очень сильные профессиональные соперники. Еще раз хочу сказать, что на площадке были лучшие гандболистки страны. Решение членов Высшего совета ФГР доверить проведение «Финала четырех» Ростову-на-Дону абсолютно себя оправдало. Хочу поблагодарить губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и президента Федерации гандбола Ростовской области Александра Юрьевича Скрябина. Мы получили невероятный праздник гандбола».