Видеопросмотры и наказания за мат. Что ждать в новом гандбольном сезоне

Итоги заседания Высшего совета ФГР.

В Москве состоялось заседание Высшего совета Федерации гандбола России. На нем подводили итоги прошлого сезона, утверждали списки различных комиссий, обсуждали правила, сборную и готовность к новому сезону. Он, кстати, уже стартовал матчами за OLIMPBET Суперкубок. И у мужчин, и у женщин победу праздновал столичный ЦСКА. Девушки в Кемерове обыграли «Ладу» (29:24), а мужчины — «Чеховских медведей» (31:26).

— Это был наш новый опыт проведения выездного Суперкубка у женщин, — говорил председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарев. — Хотели бы еще раз поблагодарить Кузбасский регион, губернатора Сергея Цивилева и его команду. Я был поражен спортивной инфраструктурой субъекта и позавидовал в хорошем смысле. В Москве таких залов я не видел.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Видеоповторы

На заседании Высшего совета было утверждено положение о порядке использования видеоповторов. С нового сезона система обязательно должна использоваться на матчах чемпионата и Кубка страны начиная с 1/4 финала. При этом видеоповторы допускаются и на более ранних стадиях, если такое желание и готовность будут у клуба, который является хозяином матча.

В положении определили 10 ситуаций, в которых судьи могут использовать видеоповторы. Среди них проверка голов, особо опасных нарушений, симуляций, игровых ситуаций, влияющих на ход матча в последние 30 секунд игры, неспортивное поведение и другие.

Во время заседания Шишкарев также обратил внимание судей на два момента: «Первый — недопустимость использования на площадке нецензурной брани. Такие случаи участились. В связи с тем, что федерация полностью обеспечивает видеотрансляцию на всех матчах, очень не хочется, чтобы лишние эмоции негативного формата появлялись на экранах. Поэтому я попросил судей внимательно следить за тем, как себя ведут игроки и тренеры на площадке. Если подобное произойдет, не стесняться фиксировать нарушение, давать двухминутное удаление или даже красную карточку за грубое нарушение. Второй момент — участившиеся нарушения времени пробития семиметровых штрафных бросков. На мой взгляд, игроки стали злоупотреблять и выходить за пределы допущенных трех секунд».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная

Министерство спорта согласовало кандидатуры тренеров национальных команд. Здесь все без изменений. С женской сборной продолжит работу Людмила Бодниева, с мужской — Велимир Петкович. В ближайших планах у команд — матчи со сборной Белоруссии.

— Конечно, ищем форматы проведения международных соревнований, — объяснял Шишкарев. — Традиционно будем играть с Белоруссией. Планируем осенью проведение матчей мужской сборной в трех белорусских городах, ориентировочно — Бресте, Минске и Гомеле. Что-то подобное попытаемся организовать и в России. Будем такой вариант прорабатывать. Женская сборная в этом году смогла выехать в тяжелую, но полезную для девчонок поездку в Китай. Были две товарищеские игры. Дополнительные форматы для женской сборной тоже будем искать.

Так как матчей сборных ожидается не очень много, председатель Высшего совета объяснил, по каким критериям будет оцениваться работа тренеров: «Главное на данный момент — это подготовка резерва. Обращаем внимание тренеров сборных на эффективное взаимодействие между собой. Людмила Бодниева и Велимир Петкович отметили успешное совмещение сборов главных, молодежных и юниорских национальных команд. Сегодня мы их нацеливаем на то, что нужно закладывать фундамент и ориентироваться на более широкий круг спортсменов, просматривать все резервы, чтобы через некоторое время составить костяк главной сборной страны из более молодых игроков. Не скрою, Велимир Петкович высказывает сожаление по поводу антропометрических данных наших игроков. Количество сильных, мощных и леворуких ребят становится меньше. У девчонок ситуация намного лучше», — заявил Шишкарев.