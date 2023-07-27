Эмоции, джокеры и восьмой титул «Ставрополья». Итоги ЧР по пляжному гандболу

Титул сильнейших в российском пляжном гандболе сохранили ставропольские девушки.

В прошлые выходные в московском Центре пляжных видов спорта «Воробьевы горы» было по-настоящему жарко. И дело не в погоде — просто на местных кортах проходили матчи заключительного тура чемпионата России.

Этап, хозяином которого выступил московский ЦСКА, всеми игроками и тренерами был признан лучшим в нынешнем году по организации. Трибуны, ведущие, музыкальное сопровождение, трансляции — все было на высшем уровне. А команды в ответ выдали умопомрачительную концовку чемпионата, в которой все решилось в очной встрече лидеров.

Динамика и зрелищность

Пляжный гандбол — молодая и очень интересная разновидность игры. Здесь в командах по три полевых игрока, матчи длятся 20 минут, голы, забитые вратарем, удваиваются. Если каждая команда выигрывает по тайму, победителя определяет серия буллитов. Также существуют бонусы за красивые голы — «воздушки», броски в высоком прыжке, с разворотом на 360 градусов. А еще в пляжном гандболе есть уникальная позиция под названием «джокер».

— Джокер — основное звено команды, каждый гол которого тоже считается за два, — объясняет Снежана Махнева, признанная MVP прошедшего чемпионата. — От него многое зависит, он мозг команды. Поэтому соперники всегда уделяют джокеру особое внимание, стараются сдержать любыми средствами. Я на этой позиции отыграла много лет, начиная еще со «Ставрополья». Когда я только начинала, для меня все было в новинку, например, что от ворот до ворот можно не просто бросать, а регулярно забивать и получать за это два очка. Учила правила по ходу матчей.

Матч между ЦСКА и «Ставропольем». Фото ЦСКА

Именно ставропольская команда — законодатель мод в российском чемпионате у девушек. До нынешнего года у нее было семь титулов. Но взять восьмой малой кровью у «Ставрополья» не вышло. Перед заключительным туром на золото реально претендовали сразу три команды — помимо действующих чемпионок, это Московская гандбольная академия и волгоградская «Динамо-Синара». Плюс за медали мог зацепиться и ЦСКА.

— Самый интересный чемпионат за всю мою карьеру в пляжном гандболе, — рассказал «СЭ» бессменный главный тренер южанок Виталий Волынченко. — Добавились новые команды, такие как ЦСКА, «Астраханочка», с игроками OLIMPBET Суперлиги в составе, было много сюрпризов, напряженных матчей. Повысился и уровень турнира, и зрелищность, и интерес болельщиков. Раньше мы могли выиграть золото, не потерпев ни одного поражения, а в нынешнем сезоне уступили четыре раза, правда, все по буллитам.

Испытание для чемпиона

Первый этап нынешнего чемпионата удивил многих — команда Московской гандбольной академии, составленная из игроков «Луча», на песке Анапы показала стопроцентный результат и захватила лидерство. «Ставрополье» ответило победой в домашнем туре.

— Перед стартом мы провели всего две тренировки — одну в зале, одну на песке, — сказал Волынченко. — 29 мая играли в гостях с «Астраханочкой» последний матч в «классику», а 2 июня уже стартовали в Анапе. А вот на домашний этап девушки вышли после отпуска и в хорошем настроении. Хорошо подготовились и при поддержке публики показали свой лучший гандбол.

Гандболистки «Ставрополья», Московской гандбольной академии и «Динамо-Синара». Фото ЦСКА

В Москве обойтись без поражений не удалось никому. В итоге матч между «Ставропольем» и Московской гандбольной академией превратился в финальный. Здесь сказались и победный опыт южанок, и сумасшедший настрой, и тренерская прозорливость Волынченко. Оба тайма прошли в равной борьбе, а вот серия буллитов осталась за «Ставропольем» — 6:2. Медали девушкам вручали спортивный директор ФГР Дмитрий Бочарников и главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович.

— У москвичек очень интересный коллектив, — отметил Волынченко. — Честно говоря, даже не ожидал от них такого удачного выступления. На первом этапе в Анапе они шесть побед из восьми одержали по буллитам — это очень сложно сделать. Понравилась и волгоградская «Динамо-Синара», девчонки молодые, перспективные, с ними пришлось сложно. Хорошая команда была у ЦСКА, там выделялась Махнева, наш сильнейший игрок и украшение всего чемпионата.

ЦСКА во главе с Махневой до тройки не дотянулся, но Снежана, ставшая не только MVP, но и лучшим снайпером чемпионата, не очень расстроилась. По ее словам, за время перерыва в карьере она очень соскучилась по игре и выложилась полностью.

— Впечатления прекрасные, мы с тренерами были на одной волне, и они меня не ограничивали, позволяли делать все, что я умею, — отметила Махнева. Что можно посоветовать девчонкам из «классики», которые хотят попробовать пляжный гандбол? Наслаждаться. Главное здесь — быть свободными и раскованными. Я очень хочу, чтобы у нас в чемпионате было еще больше команд, еще больше туров и мы чаще играли на море!