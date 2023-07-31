Чемпион Европы по пляжному гандболу умер от рака крови. Ему было 27 лет

Никита Задорожний играл за белгородский «Технолог-Спартак» и считался гордостью станицы Старощербиновской Краснодарского края.

Известный гандбольный тренер Владимир Банников сообщил в соцсетях о кончине левого крайнего белгородской гандбольного команды «Технолог-Спартак» Никиты Задорожниго. 27-летний уроженец станицы Старощербиновской Краснодарского края умер 30 июля после продолжительной болезни. По неофициальной информации, причиной стал рак крови. У Никиты остались жена и мать, которая также имеет проблемы с онкологией.

Мужественно боролся с тяжелым заболеванием

Наибольшие спортивные успехи Задорожниго связаны с пляжным гандболом. В 2015 году в составе сборной России он стал победителем молодежного чемпионата Европы, выигрывал чемпионат и Кубок России, был победителем Всероссийской Универсиады. В классическом гандболе он дважды с «Технологом-Спартаком» становился победителем Высшей лиги. Однако в последнее время Никита не выступал — сначала мешала травма, а потом — болезнь. В последний раз на площадку он выходил в позапрошлом сезоне, когда в 19 матчах забросил 57 мячей.

— Пришла трагическая весть... Умер Никита Задорожний, мастер спорта, воспитанник Щербиновского гандбола, игрок белгородского клуба «Технолог-Спартак», — написал в соцсетях Владимир Банников. — Никита мужественно боролся с тяжелым заболеванием, очень хотел победить болезнь... но 30.07 его не стало. Приношу соболезнования семье и близким этого замечательного человека! Светлая память, царствие небесное светлому человеку.

— В мае прошлого года Никита получил тяжелейшую травму колена, которая потребовала операции, — рассказал ТАСС главный тренер «Технолога-Спартака» Сергей Крамской. — Восстановление после нее длилось очень долго, даже год спустя ему было тяжело участвовать в тренировках. В один из дней он мне прислал большое сообщение, в котором сообщил, что не сможет вернуться в гандбол и помогать команде, потому что у него диагностировали рак крови. Это сообщение было как обухом по голове.

Фото Соцсети

Верил, что сможет справиться с болезнью

— Феномен Никиты Задорожниго в том, что он, будучи невысокого роста, был сильнейшим, входил в стартовую семерку, — рассказывается на странице «Белгород-Арены» в соцсетях. — Выступал как в классическом гандболе, так и пляжном. Вот как раз там ему не было равных. Действительно сильнейший. Высококвалифицированный специалист с потрясающим чувством юмора и не меркнущим сиянием глаз. Потрясающая карьера парня из маленького села Краснодарского края. Два высших образования в БГТУ, успешная спортивная карьера, работа на государственное учреждение. Нам больно от потери. Скорбим и будем помнить.

— У него мама уже лет 15 борется с онкологией, по всей вероятности, эта болезнь передалась ему по наследству, — предположил Сергей Крамской. — Мы с ним часто переписывались, он верил, что сможет справиться с болезнью и вернуться к обычной жизни. Он был режимщик сумасшедший: не пил и не курил, таких сейчас практически нет. Терять таких пацанов в таком возрасте — просто ужас, он только два года назад женился. Последний раз общались дней десять назад, он тогда сказал, чтобы его игровой номер отдали молодому способному пацану, и пожелал удачи в предстоящих матчах.

Команда «Технолог-Спартак» выступает при поддержке Белгородского государственного технологического университета в высшей лиге чемпионата России. В 2017 и 2021 годах этот клуб при участии Никиты Задорожниго занимал первые места, но из-за недостаточного финансирования правом выхода в Суперлигу не воспользовался. ГК «Технолог-Спартак» был победителем Всероссийской летней Универсиады 2018 года. А в пляжном гандболе белгородцы являются многократными призерами чемпионатов страны, выигрывали золото в 2017, 2021, 2022 годах, а с 2020 по 2022 год трижды подряд брали Кубок страны.