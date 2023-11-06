Сухая суперсерия. Сборная России вернулась из Белоруссии без побед

Команда Велимира Петковича провела первые матчи за полгода, но не смогла порадовать болельщиков.

В силу всем известных обстоятельств сборная России сейчас не так часто получает игровую практику, поэтому любой матч для нее важен, каким бы ни оказался результат. В 2023-м Велимир Петкович и его дружина пока играют исключительно с соседями из Белоруссии, и каждый раз получается интересно.

В январе две сборные встречались в Москве, и россияне дважды добились побед. Такой поворот крайне раздосадовал главного тренера белорусской команды Юрия Шевцова, который пообещал реванш. В марте соперники сыграли уже в Минске, и там хозяева выиграли первую встречу — 29:26, и спасли ничью в концовке второй.

Выездная серия

Прошло полгода, и команды встретились вновь. Причем на этот раз решено было провести сразу три матча за пять дней в разных городах Белоруссии — сначала в Могилеве, потом в Гомеле и Минске. Это очень интересный формат, прежде всего для болельщиков, которые имеют возможность увидеть сильнейших гандболистов двух стран, не уезжая далеко от дома.

Но вот для Петковича и его штаба такой сценарий означал дополнительную головную боль. Ведь команда и так собирается нечасто, так еще и времени на подготовку к суперсерии оказалось в обрез. 29 октября команда собралась на базе в Новогорске, причем многие приехали сразу после игр СЕХА-лиги. А уже вечером следующего дня, проведя всего две тренировки, россияне отправились в Минск и значительную часть недели провели в разъездах.

Велимир Петкович. Фото БФГ

К тому же сборной не удалось собрать оптимальный состав, причиной чему досадное стечение обстоятельств. Ведь изначально Петкович внес в список 20 кандидатов почти всех сильнейших. Но жизнь внесла в планы тренера заметные коррективы. Из-за различных повреждений выбыли из строя Михаил Виноградов, Дмитрий Житников, Виктор Киреев и Александр Шкуринский — а ведь это все игроки основной обоймы!

А если еще прибавить только оправившегося после тяжелой травмы Дмитрия Санталова, то состав из боевого в одночасье превращается в экспериментальный с острой нехваткой опытных игроков. Тогда как сборная Белоруссии собрала под свои знамена всех звезд.

Загадка первых таймов

Конечно, каждый матч неповторим и проживается по-своему, но общие тенденции вполне можно уловить. Например, в каждой из трех игр россияне проигрывали первый тайм. И если после первой игры Петкович мог занести своей команде в актив 25 минут, потому что задел «+4» хозяева создали только перед перерывом, то в двух следующих ситуация развивалась по-другому. Сборная испытывала серьезные трудности в атаке, забив в Гомеле семь мячей за первую половину матча, причем первый из них только на 13-й минуте, а в Минске — восемь.

Фото БФГ

Неплохо в атаке выглядел опытный Дмитрий Киселев, за эти два матча настрелявший 20 голов, но остальной команде похвастать было нечем. В отсутствие Житникова были очевидны проблемы на позиции разыгрывающего, где остались Сергей Болотин и молодой Савелий Шалабанов. К тому же Болотин простудился и пропустил последний матч в Минске, что еще сократило вариативность в атаке.

Что же мы видели после перерывов? В Могилеве россияне попробовали догнать хозяев и трижды сокращали отставание до одного мяча. Но соперники четко играли по счету, а во второй половине тайма совершили рывок 5:1, предрешивший исход. Особенно эффективно белорусы играли в линии. Итог — 32:28.

Второй тайм второго матча стал, пожалуй, лучшим в этой серии для команды Петковича. Опытный тренер в раздевалке провел работу над ошибками, и его подопечные едва не спасли игру с отставания «-6». Киселев и Санталов организовали рывок 9:3, и счет сравнялся. Но вот выйти вперед хотя бы раз россиянам так и не удалось, а концовку хозяева оставили за собой — 27:26.

В минской же игре тренерский штаб включил более широкую ротацию и дал игровое время всем, кто попал в заявку. Приблизиться же к соперникам не удалось, Белоруссия отпраздновала третью победу — 25:22.

— Несмотря на поражения, матчи оказались очень полезными для сборной России, — сказал после завершения суперсерии Петкович. — Я хорошо знаю игроков. Они хотят достойно выступать за сборную и отдают себя борьбе до конца. Но в Белоруссии у них не было оптимальных кондиций и концентрации.