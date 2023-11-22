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Сегодня, 21:00

Гандболистки сборной России готовятся к матчам с Белоруссией. Кто приехал в команду?

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Гандболистки сборной России
Тренировка женской сборной России по гандболу.
Фото Дмитрий Христич/ ФГР
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Игры в Минске пройдут 25 и 26 ноября.

Женская сборная России по гандболу начала тренировочный сбор на олимпийской базе в Новогорске. В пятницу команда отправится в Минск, где проведет две товарищеские встречи против сборной Белоруссии. В преддверии матчей сборная провела открытую тренировку для журналистов.

Состав

В национальную команду были вызваны 19 игроков.

Вратари: Анна Верещак, Анастасия Казьменко, Анастасия Рябцева.
Левые крайние: Софья Васильева, Марианна Егорова, Кристина Кожокарь.
Правые крайние: Альбина Мурзалиева, Валерия Собкало.
Линейные: Алена Амельченко, Анастасия Илларионова, Виктория Шамановская.
Правые полусредние: Екатерина Зеленкова, Ольга Явон.
Левые полусредние: Елена Михайличенко, Наталья Никитина, Полина Шаркова.
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Долматова, Алина Решетникова.

Состав на этот сбор далек от оптимального. Команду терзают травмы. Так, например, в последний момент в списке появилась Алина Решетникова, которая заменила Валерию Кирдяшеву, пропускающую сбор по медицинским показаниям.

Есть вопросы по единственному легионеру в нынешнем составе Дарье Дмитриевой, которая выступает за словенский «Крим». Олимпийская чемпионка сказала журналистам, что пока не знает, сможет ли принять участие в предстоящих матчах: «Сейчас состояние намного лучше. Но продолжаю тренироваться по индивидуальной программе. Буду ли играть с Белоруссией? Это лучше у Людмилы Валериевны спросить».

Однако главный тренер сборной Людмила Бодниева подтвердила, что травма не позволит Дмитриевой выйти на площадку в товарищеских встречах, как и Елене Михайличенко, тоже работающей по индивидуальной программе. Вместо Дарьи капитаном команды в предстоящих матчах станет Кристина Кожокарь.

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— Самым главным показателем при формировании состава было выступление игроков в OLIMPBET Cуперлиге, — рассказала Бодниева. — Чемпионат у нас достаточно интересный. Но пока не получается собраться в оптимальном составе. Абсолютно без претензий к игрокам, которые работают сейчас на сборе, но наши защитные ряды поредели. Мы недосчитались некоторых бойцов, на которых рассчитывали,

— Была ли Анна Вяхирева в предварительных списках на этот сбор?

— С Аней мы в контакте, разговаривали о ее возможном приезде. Однако у нее тоже травма. Она даже за клуб не выступает. Поэтому было принято решение, что она останется в расположении своей команды.

Анна Вяхирева и Людмила Бодниева
Анна Вяхирева и Людмила Бодниева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Соперник

Матчи с Белоруссией пройдут 25 и 26 ноября. Начало обеих встреч — в 16.45 по московскому времени. Соперник для подопечных Людмилы Бодниевой давно знакомый. За последнее время наша команда провела с белорусками целый ряд товарищеских поединков. Также был выезд сборной в Китай. Однако на большее пока рассчитывать не приходится.

— С какими сборными хотели бы еще сыграть?

— Болезненный вопрос, — говорит Людмила Бодниева. — Мы очень стеснены в выборе возможных соперников по всем известным причинам. С нами просто отказываются играть, видимо, боятся санкций. Но я вас уверяю, что желающих встретиться на площадке со сборной России очень много.

— Как скоро сможете встретиться с китаянками?

— Этот вопрос поднимался. Мы сыграли в августе на их территории. Из-за разницы во времени, наверное, было бы неправильно вырывать игроков сюда на неделю. Китайская сборная тоже тренируется по своему плану. Логично бы это было сделать в межсезонье. Пока конкретных планов на этот счет нет, — сказала Бодниева.

В Федерации гандбола России верят, что ситуация не только с новыми спарринг-партнерами, но и с нашим допуском до международных турниров в скором времени может измениться в лучшую сторону.

Гандбол
Сборная Белоруссии по гандболу
Сборная России по гандболу
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