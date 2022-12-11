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11 декабря, 22:18

50-летний Ягр назвал причину, по которой вернулся на лед

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Кладно» Яромир Ягр провел первый матч в нынешнем сезоне, выйдя на лед в игре с «Либерецом» (3:7).

В этой встрече легендарный чешский хоккеист сделал две голевые передачи.

«Это не было запланировано. У нас на тренировке в пятницу из-за болезней было 10 игроков, в субботу — 12. Мы узнали, что «Либерец» не согласен на перенос матча, и была угроза технического поражения. Я не хотел, чтобы так получилось.

Буду ли играть в следующих матчах? Я на это не рассчитываю, не знаю. Посмотрим.

Как чувствую себя физически после матча? Просто круто», — цитирует 50-летнего Ягра iSport.cz.

Яромир Ягр
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50-летний Ягр провел первый матч в сезоне за «Кладно». Он сделал два голевых паса в матче с «Либерецом»

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