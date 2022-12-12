Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Европа

12 декабря, 18:42

43-летний Джо Торнтон отказался сыграть за сборную Канады на Кубке Шпенглера

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

43-летний нападающий Джо Торнтон получил предложение сыграть на Кубке Шпенглера. Однако форвард отказался от приглашения выступить в составе национальной команды на турнире в Швейцарии, сообщает Sportsnet.

В минувшем сезоне НХЛ Торнтон провел 35 матчей за «Флориду» и набрал 10 (5+5) очков. Сейчас он находится в статусе неограниченно свободного агента.

Кубок Шпенглера в Швейцарии не проводился два последних года из-за коронавируса.

В этом году на турнире запланировано участие таких команд, как сборная Канады, швейцарских «Давоса» и «Амбри-Пиотты», шведского «Эребру», чешской «Спарты» и финского ХИФК.

Джо Торнтон
Сборная Канады по хоккею
0
Читайте также
Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?
Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

50-летний Ягр назвал причину, по которой вернулся на лед