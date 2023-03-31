Немецкого хоккеиста хотят дисквалифицировать на четыре года за допинг

Национальное антидопинговое агентство Германии требует дисквалифицировать призера Олимпийских игр в составе немецкой сборной Янника Зайденберга на четыре года за употребление допинга, сообщает BR24.

В сентябре 2022 года Зайденберг был отстранен от игр за клуб «Ред Булл Мюнхен». По данным источника, в допинг-пробе 39-летнего хоккеиста был обнаружен повышенный уровень тестостерона, а также следы запрещенного вещества дегидроэпиандростерон — анаболико-андрогенный стероид.

Сам Зайденберг отрицает обвинения в употребление допинга и перекладывает вину на своего врача. В связи с этим прокуратура Фрайбурга начала расследование в отношении доктора. Зайденберг после решения антидопингового агентства намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Германии.

Зайденберг в составе сборной Германии стал серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Немцы в финале турнира проиграли сборной России (3:4 ОТ).