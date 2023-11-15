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Сегодня, 16:17

Петр Чех будет играть за лучший хоккейный клуб Великобритании

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Петр Чех.
Фото ХК «Белфаст Джайантс».
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Легендарный голкипер «Челси» Петр Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом «Белфаст Джайантс», сообщает пресс-служба команды.

Клуб арендовал 41-летнего игрока из полупрофессионального клуба «Оксфорд Сити Старз» до конца текущего сезона.

Команда является действующим чемпионом Великобритании по хоккею.

Чех, известный по игре за «Челси» и «Арсенал», завершил профессиональную карьеру после сезона-2018/19. А в октябре 2019-го переквалифицировался в хоккейного вратаря. Он подписал контракт с клубом «Гилфорд Феникс» из четвертой лиги Великобритании.

Петр Чех
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