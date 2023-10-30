Плющев прокомментировал смерть Джонсона от пореза шеи коньком во время матча

Сегодня, 17:08
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал смерть бывшего игрока «Питтсбурга» Адама Джонсона от пореза шеи коньком во время матча.
«На моей памяти не было таких случаев, который произошел с Джонсоном, однако были похожие по опасности», — приводит слова Плющева RT.
Ранее бывший форвард «Питтсбурга» умер после пореза шеи коньком. 29-летний американский форвард Адам Джонсон погиб во время матча «Ноттингем» — «Шеффилд» — ему перерезали шею коньком в результате случайного удара. Его госпитализировали, но не смогли спасти.