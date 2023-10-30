Плющев прокомментировал смерть Джонсона от пореза шеи коньком во время матча

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал смерть бывшего игрока «Питтсбурга» Адама Джонсона от пореза шеи коньком во время матча.

«На моей памяти не было таких случаев, который произошел с Джонсоном, однако были похожие по опасности», — приводит слова Плющева RT.

Ранее бывший форвард «Питтсбурга» умер после пореза шеи коньком. 29-летний американский форвард Адам Джонсон погиб во время матча «Ноттингем» — «Шеффилд» — ему перерезали шею коньком в результате случайного удара. Его госпитализировали, но не смогли спасти.