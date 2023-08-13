17-летний талант из СКА рассказал о своем режиме питания

Нападающий СКА Иван Демидов в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился секретами спортивного питания.

— Намеренно хотели «подсушиться»?

— Да. Хотел набрать мышцы и убрать лишний жир.

— А он был?

— Был.

— Сколько процентов?

— В прошлом году — 9, а сейчас — 7,5.

— А норма?

— 12. Но мне при 9 процентах было некомфортно. Чувствовал моментами, что тяжеловато. Сейчас ощущаю себя лучше.

— Как пришли к снижению процента жира? Поменяли питание?

— Кардинально! Стараюсь не употреблять ничего сладкого. Питаюсь правильно: больше салатов, шоколаду предпочитаю ягоды. Максимум могу в выходной съесть мороженое. Еще в конце прошлого сезона понял: надо взрослеть и переходить на новый уровень. Уже нельзя, как в МХЛ, после игры съесть чипсы или шоколадку. Ведь это влияет на физическую форму. Стал профессиональнее относиться ко всем аспектам.

— Калории не считаете?

— Нет. До такого еще не дошел.

— Какие продукты в вашем стоп-листе?

— Шоколад, хлеб (если только это не тост с авокадо или рыбой), сладкая газировка. Чай пью без сахара. Стараюсь исключать все, что содержит искусственный сахар, а не фруктозу.

— Тяжело воздерживаться от сладкого?

— Первый месяц — да. Потом привык. Сейчас нет желания что-то съесть. Забыл еще сказать про соусы: ни кетчуп, ни какие-то другие соусы не употребляю.

— Люди, которые подсаживаются на правильное питание, начинают заражать им окружающих. Вы из таких?

— Да. Когда из команды кто-то берет макароны с индейкой и добавляет кетчуп, сразу в шутку говорю: «Штраф!»

— А кто в СКА любит кетчуп?