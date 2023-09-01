33-летний экс-форвард «Амура» и «Адмирала» Лугин завершил карьеру

Сегодня, 10:00
Бывший форвард «Амура» и «Адмирала» Дмитрий Лугин объявил о завершении профессиональной карьеры в 33 года.
«Спасибо судьбе за проведенное время в большом хоккее! «Амур», «Адмирал», «Локомотив», «Сочи», еще раз большое спасибо за доверие представлять ваши команды в КХЛ! Спасибо всем кто поддерживал и переживал», — приводит слова игрока агент Шуми Бабаев в Telegram-канале.
Лугин провел в «регулярке» КХЛ 552 матча и набрал 183 (84+99) очка.
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