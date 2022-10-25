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Сегодня, 12:30

42-летний Попов завершил карьеру хоккеиста и вошел в структуру ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
Александр Попов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий Александр Попов завершил карьеру хоккеиста, но продолжит работать в системе ЦСКА на должности тренера по развитию игроков, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что в его обязанности будет входить работа с хоккеистами всех трех команд клубной системы — ЦСКА, «Звезды» и «Красной Армии». Контракт с 42-летним Поповым уже подписан.

Форвард выступал за ЦСКА, начиная с сезона-2016/17. В составе армейского клуба он провел 315 матчей, в которых набрал 133 (43+90) очка.

Вместе с командой Попов дважды выигрывал Кубок Гагарина, а в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком плей-офф.

Источник: https://t.me/cska_hockey/6645
Александр Попов (хоккей)
ФК ЦСКА (Москва)
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