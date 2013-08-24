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24 августа 2013, 23:44

"Автомобилист" одержал шестую победу в Швейцарии

Александр Тихов
редактор интернет отдела
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"Автомобилист" в заключительном матче на сборе в Швейцарии выиграл у "Виспа" со счетом 4:3. Таким образом, "Автомобилист" одержал шесть побед в шести играх на этом сборе (четыре – в основное время, две – по буллитам).

Висп (Швейцария)

Товарищеский матч

"Висп" (Швейцария) – "АВТОМОБИЛИСТ" (Россия) – 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Голы: Долана (Брунольд, Шюпбах), 01:08 (1:0). Малыхин (Лазарев), 37:23 (1:1). Малыхин (Лазарев, Гусев), 39:18 (1:2 – бол). Хельдстаб (Брунольд, Долана), 39:53 (2:2). Крикунов (В.Стрельцов, Симаков), 44:02 (2:3). В.Стрельцов (Селуянов, Виклунд), 45:03 (2:4). Фуррер, 50:38 (3:4).

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