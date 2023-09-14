756 очков за карьеру! Шипачев повторил рекорд Мозякина

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев ассистировал Дмитрию Кагарлицкому в матче против «Салавата Юлаева» и набрал 756-е очко в матчах регулярного чемпионата КХЛ.

36-летний форвард повторил рекорд лиги, который принадлежал Сергею Мозякину. Правда, экс-нападающий «Атланта» и «Магнитки» сохраняет лидерство за счет большего количества заброшенных шайб и меньшего количества игр.

В топ-10 также входят еще два игрока казанского клуба. Александр Радулов только по количеству голов уступает замыкающему тройку лучших Данису Зарипову, а Дмитрий Кагарлицкий идет шестым, отставая от занимающего пятое место Найджела Доуса на 66 очков.

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