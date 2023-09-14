756 очков за карьеру! Шипачев повторил рекорд Мозякина

Сегодня, 21:30
|Игрок
|Клубы
|И
|Г
|П
|О
|Сергей Мозякин
|Атлант, Металлург Мг
|685
|351
|405
|756
|Вадим Шипачев
|Северсталь, СКА, Динамо М, Ак Барс
|768
|239
|517
|756
|Данис Зарипов
|Ак Барс, Металлург Мг
|663
|235
|322
|557
|Александр Радулов
|Салават Юлаев, ЦСКА, Ак Барс
|459
|196
|361
|557
|Найджел Доус
|Барыс, Автомобилист, Ак Барс
|543
|267
|238
|505
|Дмитрий Кагарлицкий
|Атлант, Металлург Нк, Донбасс, Северсталь, Динамо М, СКА, Ак Барс
|630
|158
|281
|439
|Сергей Широков
|ЦСКА, Авангарл, СКА, Спартак, Автомобилист
|634
|194
|241
|435
|Мэтт Эллисон
|Динамо Р, ХК МВД, Торпедо, Медвешчак, Динамо Мн, Металлург Мг
|539
|179
|255
|434
|Никита Гусев
|ЦСКА, Амур, Югра, СКА, Динамо М
|465
|155
|271
|426
|Брэндон Боченски
|
Барыс
|412
|169
|237
|406
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|5
|5
|0
|10
|2
|Спартак
|6
|4
|2
|8
|3
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|4
|Куньлунь РС
|7
|4
|3
|8
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|6
|1
|5
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Автомобилист
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|4
|Авангард
|5
|4
|1
|8
|5
|Трактор
|6
|3
|3
|7
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|10
|Адмирал
|5
|1
|4
|4
|11
|Нефтехимик
|5
|1
|4
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|3 : 2 ОТ
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|4 : 2
|14.09
|19:00
|
Витязь – Спартак
|1 : 4
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|5 : 2