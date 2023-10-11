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11 октября, 22:53

Абрамов — о поражении от «Спартака: «Что-то пошло не так, зажимали нас»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов высказался о поражении от «Спартака» (3:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Не самая удачная игра ЦСКА, пропустили ненужные голы, — начал Абрамов. — Потом вышли на третий период отыгрываться, стало 4:3, но пропустили опять и дальше не смогли догнать. Сегодня пришло много наших болельщиков, мы чувствовали их поддержку, спасибо им большое

— Что произошло с командой во втором периоде? Соперник почти не давал вам ничего сделать.

— Что-то пошло не так, не знаю, будем разбираться. Все старались, в атаке тоже играли. Зажимали нас, накладывали смены, тяжело было выйти из зоны.

— На что акцентировали внимание во втором перерыве? В третьем периоде получилось забить два гола.

— Просто вернулись к своей игре, немного передохнули. Начали выполнять свои обязанности, забили два гола, но немножко не хватило.

— Какие-то положительные моменты в этой игре можете выделить?

— Я считаю, что все равно на третий период вышли и неплохо играли. Нужно было зацепиться за эту игру, — сказал Абрамов.

Красно-белые одержали четвертую победу подряд. С 24 очками «Спартак» после 18 матчей идет на третьем месте Западной конференции. ЦСКА (17 очков) после 17 игр идет седьмым на «Западе».

В следующем матче «Спартак» отправится в гости к нижегородскому «Торпедо», а ЦСКА дома примет «Сочи». Обе игры пройдут 14 октября.

Виталий Абрамов
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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